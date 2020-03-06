Финансы
Эхо МосквыКурс рубля сегодня заметно упал на фоне сильного падения цен на нефть
Цена на нефть марки Brent за день упала на 9% - ниже 47 долларов за баррель, что произошло впервые с лета 2017 года. Как передает агентство Reuters, странам ОПЕК не удалось уговорить Россию сократить добычу нефти. С 1 апреля никаких ограничений на нефтедобычу уже не будет.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 19:59, Ашберн
Комментарии
Общество
Оператор предупредил о риске оставить Киев без газа
Столица Украины может полностью остаться без газа из-за того, что компания «Киевгаз» не подписала договор на транспортировку топлива с ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ).
Наука
Гены связали «углеводные» антитела с болезнями
Политика
Штаб Трампа подал в суд на CNN за клевету о связях с Россией
Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа подал в суд на телекомпанию CNN за публикацию «ложных и клеветнических» сообщений о том, что Трамп добивался помощи России в выборах 2020 года, передает телеканал Fox News со ссылкой на исковое заявление.
Политика
Евросоюз осудил использование Турцией беженцев в политических целях
"ЕС вновь заявляет о своей серьезной обеспокоенности ситуацией на греко-турецкой границе и решительно отвергает использование Турцией миграционного давления в политических целях", — цитирует агентство.
Кино
Кристиан Бейл сыграет злодея в четвёртом «Торе»
Оригинал: По данным Collider, Кристиан Бейл ведёт переговоры о роли в картине Marvel «Тор: Любовь и гром».
Общество
Выздоровел первый заболевший коронавирусом в Москве
Первый заболевший коронавирусом в Москве выздоровел, скоро он будет выписан, сообщила в пятницу, 6 марта, заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Армия и оружие
NBC: власти США получили данные о том, что талибы не собираются выполнять соглашение
Американские официальные лица получили разведывательные данные, которые свидетельствуют о том, что радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) не намерено выполнять условия мирного соглашения с США.
Шоу-бизнес
В Красноярске певица упала со сцены и допела песню со сломанной ногой
В ходе выступления Анастасия Вишневская оступилась и упала со сцены в оркестровую яму.
Происшествия
Трех членов саудовской королевской семьи арестовали
В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Политика
Девушка из Иваново предложила Владимиру Путину взять ее замуж
Жительница Иваново предложила Владимиру Путину взять ее замуж.
Общество
Большинство россиян собираются проголосовать за поправки к Конституции
«Информированность о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации растет: 12 февраля слышали о нем 78% россиян, к 3 марта — 83%», — говорится в тексте.
Гаджеты
Представлен топовый смартфон Oppo Find X2
Политика
Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
Футбол
Напряжение в «Локомотиве». Семин не стал комментировать слова Кикнадзе
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин не стал комментировать слова генерального директора клуба Василия Кикнадзе.
Хоккей
«Сибирь» в третий раз обыграла «Автомобилист» в плей-офф КХЛ
Новосибирская «Сибирь» одержала победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Происшествия
У посольства США в Тунисе прогремел взрыв
Общество
ФБР запустило рекламу в Facebook на русском языке с фото Высоцкого
Федеральное бюро расследований США (ФБР) запустило в соцсетях Facebook и Instagram рекламную кампанию на русском языке с фотографией Владимира Высоцкого.
Экономика
К группе риска отнесли 38 российских банков
38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Здоровье
В России хотят ограничить рост цен на лекарства во время эпидемий
Согласно законопроекту, правительство получит право устанавливать цены на лекарства в период эпидемий.
Космос
NASA опубликовало самую детальную панораму Марса
NASA опубликовало на своем сайте самую подробную фотографию Марса.
Здоровье
Во Франции из больниц украли 11 тысяч медицинских масок
На фоне страхов перед коронавирусом за последний месяц из больниц Парижа и пригородов похищено в общей сложности 11 тысяч медицинских масок.
Шоу-бизнес
Манукян платит за ужин с Бузовой по 80 тысяч
Давид Манукян в YouTube-шоу «Алена, блин!» поделился самым сокровенным и рассказал, как он покорял сердце Ольги Бузовой.
Происшествия
Число погибших при атаке в Кабуле достигло 29
Число погибших при атаке, которая произошла в Кабуле на мероприятии, где присутствовал премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, возросло до 29, пострадал 61 человек, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на МВД.
Шоу-бизнес
Фигуристка Медведева восхитила фанатов фото в черном платье
Медведева предложила подписчикам определить лучший снимок. Пользователи Instagram отметили женственность и красоту фигуристки.
Единоборства
Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Фергюсона во время дуэли взглядов
Российский боец Хабиб Нурмагомедов отреагировал на провокации американца Тони Фергюсона, пнув чемпионский пояс соперника во время дуэли взглядов.
Транспорт
Поезда между Керчью и Анапой начнут курсировать по Крымскому мосту
Пригородное сообщение по Крымскому мосту между Керчью и Анапой откроют в субботу. Первый состав отправится из Керчи в субботу днем.
Общество
Минфин предложил конфисковать незаконно выведенную валюту из РФ
Из текста документа следует, что конфискация иностранной валюты будет осуществляться при невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов, согласно статьям 193 и 193.1 УК РФ.
Армия и оружие
Крупный склад с оружием террористов обнаружили в Алеппо
Спорт
Бородавко: борьба Большунова с Клебо в Кубке мира будет идти до конца
Борьба российского лыжника Александра Большунова с норвежцем Йоханнесом Клебо за победу в общем зачете Кубка мира будет идти до самого конца, заявил в интервью РИА Новости тренер национальной команды Юрий Бородавко.