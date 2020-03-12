Скачок курса произошел на фоне объявленной ВОЗ пандемии коронавируса и общего негатива на мировых рынках. Цена нефти марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже снижается на 4,14% – до 34,31 доллара за баррель. В среду ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире.

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