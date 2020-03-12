Финансы

Взгляд.руВзгляд.руКурс рубля сильно снизился после заявления ВОЗ

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Скачок курса произошел на фоне объявленной ВОЗ пандемии коронавируса и общего негатива на мировых рынках. Цена нефти марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже снижается на 4,14% – до 34,31 доллара за баррель. В среду ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире.
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Курс рубля сильно снизился после заявления ВОЗ

Взгляд.ру12 марта в 03:22

Курс доллара: рубль обвалился после заявления ВОЗ

Expert.ru12 марта в 01:50

Новости курса доллара: обвал рубля продолжится

Свободная Пресса12 марта в 11:56
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