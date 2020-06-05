Финансы
Ньюс-ННКурс рубля снижается к доллару и евро
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Рубль продолжил дешеветь к доллару и евро на фоне снижения интереса инвесторов к риску
Интерфакс04 июня в 12:50
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Общество
Куйвашев решит продлять или снимать режим ограничений 8 июня
В понедельник, 8 июня губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым будет принято решение, касаемо действующего в регионе из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 ограничительного режима.
Kursk.com 05:23
Общество
Онищенко выступил за «более решительное» снятие ограничений в Москве
График снятия карантинных мер появится 8 июня. Большая же часть ограничений в Москве перестанет действовать до начала июля, отметил Собянин.
РБК 21:58
Шоу-бизнес
В Сети поддержали Норкина, разместившего фото с похорон жены
Пользователи прокомментировали публикацию журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который разметил в инстаграме снимок с похорон своей супруги Юлии.
РИА Новости 18:30
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС 17:00
Футбол
Решающие матчи Лиги чемпионов могут пройти в Лиссабоне
Оставшиеся матчи Лиги чемпионов 2019/20 скорее всего примет Лиссабон, сообщает немецкое издание Bild.
МИР 24 22:04
Политика
Трамп удивился небольшому числу протестующих в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп удивился небольшому числу протестующих в Вашингтоне. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
Lenta.ru 22:49
Армия и оружие
Во Львове прибывший на модернизацию МиГ-29 разворовали на запчасти
Неизвестные похитили более 20 узлов и агрегатов истребителя МиГ-29, который ранее прибыл на модернизацию на Львовский государственный авиационный ремонтный завод.
Известия 16:28
Общество
В столице Казахстана и в Алма-Ате начались задержания митингующих
ИА Красная Весна 04:54
Общество
В Татарстане отменят обязательное ношение масок на улице
Правительство Татарстана отменило обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах на открытом воздухе.
Известия 14:58
Шоу-бизнес
Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет
Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor вчера в 05:19
Происшествия
Жителя Красноярского края обвинили в изнасиловании и убийстве ребенка
Обвинения в изнасиловании и убийстве 12-летней девочки предъявлены 25-летнему мужчине в Красноярском крае, об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
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Спорт
Австралийская гонщица ушла из спорта ради карьеры в порно
Как сообщает The Sun, 25-летняя австралийка, ставшая первой женщиной, получившей место пилота в серии V8 Supercar, призналась, что зарабатывала очень мало денег на гонках, в то время как финансовые выгоды от нового призвания ее полностью устраивают.
Советский спорт 16:34
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском 12:44
Политика
Глава МИД Германии назвал сложными отношения с США
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал отношения с Соединенными Штатами сложными на фоне сообщений о решении президента США Дональда Трампа о сокращении численности американских военных в ФРГ на 9,5 тыс. человек к сентябрю текущего года.
Коммерсантъ 21:07
Культура
Бардин объяснил неприятие россиянами ремейков советских мультфильмов
Взгляд.ру 04 июня в 14:10
Политика
В России не исключают провокаций НАТО во время парада Победы
Не исключено, что североатлантический альянс НАТО может предпринять провокационные действия во время проведения парада Победы 24 июня.
Газета.Ru 06:42
Наука
Ученые выяснили, как именно коронавирус проникает в мозг
Немецкие молекулярные биологи выяснили, что коронавирус нового типа попадает в мозг человека через обонятельные рецепторы носа, проникая через них внутрь центральной нервной системы (ЦНС).
ТАСС Наука вчера в 06:21
Наука
Искусственные эритроциты могут быть лучше настоящих
Ученые пытались разработать синтетические эритроциты, которые имитируют полезные свойства натуральных, такие как гибкость, передача кислорода и длительное время циркуляции.
Evo-rus.com 04 июня в 05:46
Происшествия
На востоке Красноярского края из-за дождей разрушился мост
В Партизанском районе Красноярского края произошло разрушение автомобильного моста. Он находится на 65 км автодороги "Партизанское – Мина".
ИА 1-Line 22:14
Общество
Топ новых слов десятилетия составили специалисты «Яндекса»
В топ-3 вошли слова «Русь», «работа» и «спасибо». Также в список попали слова «карантин» и «врач».
ФедералПресс 07:33
Общество
Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из карантина
В Москве на следующей неделе можно ожидать радикальных изменений в режиме самоизоляции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 5 июня, в эфире телеканала «Россия 1».
Известия вчера в 18:03
Политика
КПРФ решила голосовать против поправок в Конституцию
Сам порядок голосования по поправкам в конституцию дает возможность массовых нарушений, - считает Сопредседатель общественного движения "Голос" Григорий Мельконьянц.
Эхо Москвы 04 июня в 15:03
Энергетика
Новак прокомментировал исполнение сделки ОПЕК+ за май
Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года.
Газета.Ru 16:46
Музыка
Максим Фадеев показал свою новую подопечную
В своей публикации сам Фадеев тоже отметил, что его новая артистка может кого-то напоминать и назвал ее "знакомым лицом", но тем не менее это - абсолютно новый проект и новое имя в шоу-бизнесе.
Московский Комсомолец вчера в 09:51
Здоровье
В Ивановской области число пациентов с COVID-19 превысило 2,5 тысячи
Число пациентов с выявленным COVID-19 в Ивановской области за сутки выросло на 130 и достигло 2577, количество умерших достигло 22, сообщило правительство региона.
РИА Новости 05:09
Общество
В Приморье отменен обязательный 14-дневный карантин
Не отменяется и правило помещения в обсерватор или на изоляцию пассажиров эвакуационных рейсов, прибывающих в Приморье из-за границы, а также привлекаемых для выполнения работ вахтовым методом.
Российская газета 21:30
Футбол
Футболист «Динамо» Н’Жи сказал в интервью, что выступает за ЦСКА
Нападающий «Динамо» Клинтон Н'Жи рассказал, что пока не собирается покидать российский клуб, но при этом заявил, что играет за ЦСКА.
RT на русском 06:37
Авто
Peugeot представляет полностью электрический e-Traveller
Вслед за появлением e-Boxer компания Peugeot анонсирует появление пассажирской версии е-Traveller - со 100% электрическим двигателем.
110km.ru вчера в 07:05
Общество
Мосгордума проверит декларацию спикера Алексея Шапошникова
Депутат от «Справедливой России» Михаил Тимонов обратился в комиссию Мосгордумы по контролю за достоверностью деклараций с просьбой проверить данные о доходах спикера Алексея Шапошникова.
Дождь 04 июня в 07:49