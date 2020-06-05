Финансы

Ньюс-НННьюс-ННКурс рубля снижается к доллару и евро

Евро подорожал на восемь копеек — до 77,24 рубля.
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Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился до 68,86 рубля

ТАССвчера в 03:23

Рубль растет к доллару и евро в начале торгов 5 июня

Газета.Ruвчера в 03:28

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Вести.Ruвчера в 03:25

Рубль вечером торгуется вблизи максимумов с начала дня к доллару и евро благодаря скачку нефти

Финмаркетвчера в 12:52

Курс рубля резко вырос

Lenta.ruвчера в 03:17

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:01

Рубль продолжил дешеветь к доллару и евро на фоне снижения интереса инвесторов к риску

Интерфакс04 июня в 12:50
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Происшествия

Воспитательница на Украине задушила ребенка в детском саду

Известия 19:36
23
Общество

Куйвашев решит продлять или снимать режим ограничений 8 июня

В понедельник, 8 июня губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым будет принято решение, касаемо действующего в регионе из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 ограничительного режима.
Kursk.com 05:23
114
Общество

Онищенко выступил за «более решительное» снятие ограничений в Москве

График снятия карантинных мер появится 8 июня. Большая же часть ограничений в Москве перестанет действовать до начала июля, отметил Собянин.
РБК 21:58
62
Шоу-бизнес

В Сети поддержали Норкина, разместившего фото с похорон жены

Пользователи прокомментировали публикацию журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который разметил в инстаграме снимок с похорон своей супруги Юлии.
РИА Новости 18:30
621
Религия

Православные христиане отмечают день Святой Троицы

Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС 17:00
23
Футбол

Решающие матчи Лиги чемпионов могут пройти в Лиссабоне

Оставшиеся матчи Лиги чемпионов 2019/20 скорее всего примет Лиссабон, сообщает немецкое издание Bild.
МИР 24 22:04
Политика

Трамп удивился небольшому числу протестующих в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп удивился небольшому числу протестующих в Вашингтоне. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
Lenta.ru 22:49
Армия и оружие

Во Львове прибывший на модернизацию МиГ-29 разворовали на запчасти

Неизвестные похитили более 20 узлов и агрегатов истребителя МиГ-29, который ранее прибыл на модернизацию на Львовский государственный авиационный ремонтный завод.
Известия 16:28
2
Общество

В столице Казахстана и в Алма-Ате начались задержания митингующих

ИА Красная Весна 04:54
Общество

В Татарстане отменят обязательное ношение масок на улице

Правительство Татарстана отменило обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах на открытом воздухе.
Известия 14:58
55
Шоу-бизнес

Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет

Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor вчера в 05:19
63
Происшествия

Жителя Красноярского края обвинили в изнасиловании и убийстве ребенка

Обвинения в изнасиловании и убийстве 12-летней девочки предъявлены 25-летнему мужчине в Красноярском крае, об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Вести.Ru 07:12
17
Спорт

Австралийская гонщица ушла из спорта ради карьеры в порно

Как сообщает The Sun, 25-летняя австралийка, ставшая первой женщиной, получившей место пилота в серии V8 Supercar, призналась, что зарабатывала очень мало денег на гонках, в то время как финансовые выгоды от нового призвания ее полностью устраивают.
Советский спорт 16:34
3
Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском 12:44
1K
Политика

Глава МИД Германии назвал сложными отношения с США

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал отношения с Соединенными Штатами сложными на фоне сообщений о решении президента США Дональда Трампа о сокращении численности американских военных в ФРГ на 9,5 тыс. человек к сентябрю текущего года.
Коммерсантъ 21:07
Культура

Бардин объяснил неприятие россиянами ремейков советских мультфильмов

Взгляд.ру 04 июня в 14:10
8
Политика

В России не исключают провокаций НАТО во время парада Победы

Не исключено, что североатлантический альянс НАТО может предпринять провокационные действия во время проведения парада Победы 24 июня.
Газета.Ru 06:42
775
Наука

Ученые выяснили, как именно коронавирус проникает в мозг

Немецкие молекулярные биологи выяснили, что коронавирус нового типа попадает в мозг человека через обонятельные рецепторы носа, проникая через них внутрь центральной нервной системы (ЦНС).
ТАСС Наука вчера в 06:21
70
Наука

Искусственные эритроциты могут быть лучше настоящих

Ученые пытались разработать синтетические эритроциты, которые имитируют полезные свойства натуральных, такие как гибкость, передача кислорода и длительное время циркуляции.
Evo-rus.com 04 июня в 05:46
23
Происшествия

На востоке Красноярского края из-за дождей разрушился мост

В Партизанском районе Красноярского края произошло разрушение автомобильного моста. Он находится на 65 км автодороги "Партизанское – Мина".
ИА 1-Line 22:14
1
Общество

Топ новых слов десятилетия составили специалисты «Яндекса»

В топ-3 вошли слова «Русь», «работа» и «спасибо». Также в список попали слова «карантин» и «врач».
ФедералПресс 07:33
118
Общество

Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из карантина

В Москве на следующей неделе можно ожидать радикальных изменений в режиме самоизоляции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 5 июня, в эфире телеканала «Россия 1».
Известия вчера в 18:03
2,5K
Политика

КПРФ решила голосовать против поправок в Конституцию

Сам порядок голосования по поправкам в конституцию дает возможность массовых нарушений, - считает Сопредседатель общественного движения "Голос" Григорий Мельконьянц.
Эхо Москвы 04 июня в 15:03
1,7K
Энергетика

Новак прокомментировал исполнение сделки ОПЕК+ за май

Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года.
Газета.Ru 16:46
32
Музыка

Максим Фадеев показал свою новую подопечную

В своей публикации сам Фадеев тоже отметил, что его новая артистка может кого-то напоминать и назвал ее "знакомым лицом", но тем не менее это - абсолютно новый проект и новое имя в шоу-бизнесе.
Московский Комсомолец вчера в 09:51
75
Здоровье

В Ивановской области число пациентов с COVID-19 превысило 2,5 тысячи

Число пациентов с выявленным COVID-19 в Ивановской области за сутки выросло на 130 и достигло 2577, количество умерших достигло 22, сообщило правительство региона.
РИА Новости 05:09
11
Общество

В Приморье отменен обязательный 14-дневный карантин

Не отменяется и правило помещения в обсерватор или на изоляцию пассажиров эвакуационных рейсов, прибывающих в Приморье из-за границы, а также привлекаемых для выполнения работ вахтовым методом.
Российская газета 21:30
17
Футбол

Футболист «Динамо» Н’Жи сказал в интервью, что выступает за ЦСКА

Нападающий «Динамо» Клинтон Н'Жи рассказал, что пока не собирается покидать российский клуб, но при этом заявил, что играет за ЦСКА.
RT на русском 06:37
Авто

Peugeot представляет полностью электрический e-Traveller

Вслед за появлением e-Boxer компания Peugeot анонсирует появление пассажирской версии е-Traveller - со 100% электрическим двигателем.
110km.ru вчера в 07:05
Общество

Мосгордума проверит декларацию спикера Алексея Шапошникова

Депутат от «Справедливой России» Михаил Тимонов обратился в комиссию Мосгордумы по контролю за достоверностью деклараций с просьбой проверить данные о доходах спикера Алексея Шапошникова.
Дождь 04 июня в 07:49
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