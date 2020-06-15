Стоимость августовского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE подешевела на 3,1% — до 37,53 доллара за баррель, а цена марки WTI потеряла в цене 4,3%, снизившись до 34,93 долл. за баррель. 11 июня курс доллара обновил максимум с мая, достигнув отметки 70,15 рубля.

Курс рубля снижается к доллару и евро

Происшествия В Назрани произошла перестрелка Еще несколько участников перестрелки ранены. По данным агентства, погибли три человека, среди которых один сотрудник Росгвардии. 21

Общество Стали известны отменившие парад Победы российские города Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса. 2K

Авто Chevrolet снова начал продавать в России бюджетные модели Узбекская UzAuto Motors подписала договор о сотрудничестве с американской General Motors — в России открываются продажи сразу трех дешевых моделей Chevrolet. 133

Гаджеты Xiaomi Mi 9 получил стабильную версию MIUI 12.0.1 Прошлогодний флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 получил стабильную версию новейшей прошивки MIUI 12.0.1, которая принесла с собой совершенно новый дизайн и суперобои, а также прочие изменения. 1

Политика КНДР взорвала здание офиса связи с Южной Кореей Северная Корея разорвала линии связи с Южной Кореей 9 июня, поводом стало распространение листовок с пропагандой против КНДР в приграничной зоне. 419

Общество Сенатор предложил в 2021 году сократить новогодние каникулы «В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — цитирует 16 июня документ «РИА Новости». 2,1K

Здоровье В Воронежской области снизилась общая смертность В Воронежской области в период с января по апреля текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. общая смертность снизилась на 3,3%. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщили в пресс-центре правительства региона во вторник, 16 июня. 6

Политика В Кремле оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО Предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе, считают в Кремле. 15

Происшествия Против сотрудников «Норникеля» завели еще одно дело Против сотрудников "Норникеля" возбудили еще одно уголовное дело после сброса сточных вод в реку в пригороде Норильска, сообщается на сайте СК. 19

Общество Ростуризм уточнил правила заселения в гостиницы неженатых пар Ранее Общественная служба новостей сообщала, что требовать документы сотрудники гостиниц не будут, однако решение о заселении, в том числе неженатых пар, останется за ними. 2,9K

Политика Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира. 3,1K

Игры Бывший глава маркетинга Xbox: PlayStation 5 будет стоить не дороже $500 По мнению бывшего директора по маркетингу Xbox Альберта Пенелло (Albert Penello), который в настоящий момент трудится в Amazon, стоимость той же PlayStation 5 будет не выше $499 долларов.

Энергетика Oilprice: США резко сокращают добычу сланцевой нефти Добыча сланцевой нефти в Соединенных Штатах резко сокращается в связи с ситуацией на мировом энергетическом рынке.

Происшествия В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских По словам временно исполняющего обязанности главы Дербентского района Фуада Шихиева, открытия границ ожидают около 600 граждан Азербайджана. 931

Армия и оружие Бронетранспортер ВС России подорвался в Сирии Бомба взорвалась на трассе М-4 в Идлибе, позднее в Минобороны РФ рассказали, что военный патруль Турции подорвался на самодельном взрывном устройстве. 142

Политика Проход через КПВВ «Станица Луганская» производится строго по спискам Порядок введён в связи с нестабильной эпидемиологической ситуации на территории Украины, и в целях безопасности и здоровья жителей ЛНР.

Футбол «Манчестер Юнайтед» интересуется Виллианом Полузащитник «Челси» Виллиан может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает France Football.

Шоу-бизнес Надежда Бабкина рассказала о романе с Александром Розенбаумом Артистка и теперь с теплотой вспоминает совместное прошлое. Надежда Бабкина никогда не скрывала свою связь с Александром Розенбаумом. 17

Происшествия В Челябинской области погибли два человека при столкновении на трассе Два человек погибли, еще 7 получили травмы при столкновении грузовика с пятью автомобилями на трассе в Челябинской области во вторник, сообщила пресс-служба УГИБДД России по региону.

Происшествия Чеченцы устроили беспорядки во французском городе Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами. 971