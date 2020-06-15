Финансы
Парламентская газетаКурс рубля снижается к доллару и евро
Стоимость августовского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE подешевела на 3,1% — до 37,53 доллара за баррель, а цена марки WTI потеряла в цене 4,3%, снизившись до 34,93 долл. за баррель. 11 июня курс доллара обновил максимум с мая, достигнув отметки 70,15 рубля.
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