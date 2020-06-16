Финансы

Ньюс-НННьюс-ННКурс рубля снижается к доллару и евро

Евро прибавил в стоимости 27 копеек. За него сегодня дают 78,99 рубля.
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Доллар и евро дешевеют в начале торгов на «МосБирже»

Финмаркет03:20

Курс доллара снизился на открытии торгов МосБиржи

News.ruвчера в 03:21

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском16 июня в 03:02

Рубль днем начал дорожать к доллару и евро из-за укрепления нефти

Интерфакс16 июня в 08:48

Рубль снижается к доллару и евро

Газета.Ru16 июня в 03:18

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру17 июня в 03:11

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 69,74 рубля

ТАСС16 июня в 03:02
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Общество

В США умер сын Никиты Хрущева Сергей

Коммерсантъ вчера в 18:04
286
Общество

В Саратовской области разрешили прогулки в парках и скверах

Правительство Саратовской области сняло с 22 июня запрет на прогулки в парках и скверах и продлило остальные ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции до 30 июня, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 11:42
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Футбол

Карпин: не знаю, кто будет играть с «Сочи»

Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин заявил РИА Новости, что он не знает, кто будет играть в его команде в предстоящем гостевом матче чемпионата России с "Сочи".
РИА Новости 04:05
Здоровье

Министр здравоохранения РФ: «Ни в коем случае нельзя растерять доверие пациентов»

Министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко почти сразу после назначения пришлось столкнуться с такими вызовами, как ни одному его предшественнику.
Будущее России. Национальные проекты 02:30
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Шоу-бизнес

Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова

РИА Новости вчера в 17:00
1,5K
Экономика

Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы

С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 03:19
1,4K
Финансы

Рубль растет к доллару и евро на старте торгов

Курс рубля укрепляется к доллару и евро в начале торгов на фоне растущих цен на нефть. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:14
Происшествия

Суд продлил арест солдату-срочнику, учинившему бойню в Забайкалье

Читинский гарнизонный военный суд продлил срок содержания под стражей солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, хладнокровно расстрелявшего сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае.
REGNUM 03:32
11
Происшествия

В Петербурге от удара молнии погиб ребенок

В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
ТАСС вчера в 16:12
123
Здоровье

Ученые сочли детей самыми опасными распространителями коронавируса

Группа ученых из Британии, Германии и Норвегии считает, что дети в возрасте до 6 лет могут быть самыми опасными распространителями коронавируса.
Газета.Ru вчера в 18:58
28
Политика

В Госдуме предупредили Киев по поводу добычи газа у берегов Крыма

В Госдуме прокомментировали намерение "Нафтогаз Украины" возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря.
Российская газета 02:49
223
Общество

Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании

Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 16 июня в 12:51
173
Общество

В Турции Владимира Зеленского «женили» на Вере Брежневой

Сообщая о болезни Елены Зеленской, турецкие корреспонденты опубликовали в Интернете и в печатной версии газеты фотографии Владимира Зеленского с женой и детьми, вот только жена и дети политика оказались ненастоящими.
Bimru.ru 03:04
Общество

В Чувашии создали комиссию для похорон Игнатьева

Власти Чувашии создали правительственную комиссию для организации похорон экс-руководителя республики Михаила Игнатьева.
РБК 03:57
5
Авто

Эксперт спрогнозировал рост цен на автомобили в России после пандемии

Повышение цен на автомобили эксперт связал с ростом доллара.
ФАН 03:29
22
Общество

Голикова считает, что второй волны коронавируса можно избежать

Второй волны коронавируса в России можно избежать, если соблюдать меры безопасности, считает вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском вчера в 11:22
447
Общество

Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России

Спасибо всем российским пользователям, которые продолжали пользоваться Telegram в течение последних двух лет.
ТАСС вчера в 16:52
555
Здоровье

В Крыму подтверждены 15 новых случаев коронавируса

Всего на территории республики коронавирусной инфекцией заболели 590 человек, 392 выздоровели, 18 умерли.
Вести.Севастополь 03:18
Энергетика

Стоимость нефти Brent превысила отметку в 42 доллара

К 06:00 по московскому времени стоимость августовского фьючерса на сырье Brent увеличилась на бирже ICE (Лондон) на 1,3 процента и достигла 42,05 доллара за баррель.
Вечерняя Москва 00:40
Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
3,4K
Политика

Путин показал секретную комнату в своем кабинете

Газета.Ru вчера в 16:09
651
Общество

Расшифрован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса

Как пишет China Economic Net со ссылкой на газету Beijing Daily, опубликован геном коронавируса, обнаруженного во время вспышке на рынке, (NMDC60013902-01,NMDC60013903-02), и геном, найденный в образцах с окружающей среды (NMDC60013903-03).
Известия 01:47
117
Армия и оружие

Российские истребители вылетали на перехват бомбардировщиков ВВС США

Российские ВВС поднимали в воздух истребители на перехват американских бомбардировщиков В-52Н над Охотским морем.
Вести.Ru 03:26
140
Шоу-бизнес

Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения

Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru вчера в 12:44
57
Единоборства

Отец Хабиба вылечился от коронавируса

Отец Хабиба Нурмагомедова, Абдулманап Нурмагомедов, второй месяц находящийся в одном из московских военных госпиталей, вылечился от коронавирусной инфекции, о чем сообщил тренер непобежденного российского бойца Хавьер Мендес.
FightTime.ru 03:31
27
Общество

Три категории россиян получат прибавку к пенсии с 1 августа

На увеличение смогут рассчитывать работающие пенсионеры, от которых поступали страховые взносы в 2019 году, участники программы софинансирования пенсионных накоплений, а также получатели накопительной пенсии.
RuNews24.ru 00:42
49
Политика

Верховный суд не принял иск против Путина о голосовании по поправкам

Напомним, Путин назначил проведение голосования по поправкам в Конституции на 1 июля.
Муксун.fm вчера в 08:52
10K
Общество

В России за сутки выявили 7972 новых случая коронавируса

За прошедшие сутки в России зафиксировано 7972 новых случая заражения коронавирусом, общее число случаев достигло 569 063, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Rambler News Service 03:33
15
Общество

В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков

Почти 500 медицинских работников в РФ умерли из-за новой коронавирусной инфекции, в четверг сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
ТАСС вчера в 04:59
1,3K
Происшествия

В Москве женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре у метро

Следователи задержали женщину, которая подозревается в убийстве двух человек в ходе пьяной ссоры в Москве, сообщила представитель столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости 03:39
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