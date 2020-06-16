Финансы
Ньюс-ННКурс рубля снижается к доллару и евро
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Автоматически обработаны 7234 источника, обновлено в 10:28, Ашберн
Космос
Зафиксированы сигналы из космоса, повторяющиеся каждые 16 дней
Предполагая, что радиоволны исходят из фиксированного местоположения на объекте, если объект вращается вдоль оси и эта ось направлена только в направлении Земли каждые четыре из 16 дней, то мы будем фиксируем радиоволны как периодические всплески.
Evo-rus.com вчера в 03:23
Политика
Путин рассказал всему миру об уроках Второй мировой войны
Американский журнал National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина на английском языке об уроках Второй мировой войны.
Infox.ru вчера в 16:22
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $42 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе выросла на 2,4%. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 16.45 мск.
Газета.Ru 09:48
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку впервые до 4,5%
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 19 июня, снизил ключевую ставку сразу с 5,5% до 4,5%, сообщается в заявлении регулятора.
Вести.Ru 06:30
Происшествия
Найдены тела пропавших в Карачаево-Черкесии детей
Найдены тела пропавших в Карачаево-Черкесии детей, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
BFM.ru 05:04
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу.
RT на русском 08:40
Финансы
Набиуллина на выступлении после снижения ставки надела брошь-голубь
Глава Банка России Эльвира Набиуллина прикрепила к лацкану пиджака значок в виде голубя.
РБК 09:26
Общество
В Татарстане торговые центры откроют после 1 июля
В Татарстане на третий этап снятия ограничений по коронавирусу, включающий в себя открытие ТЦ, перейдут лишь после 1 июля.
Коммерсантъ Казань 09:44
Общество
Сын Никиты Хрущёва скончался в США
RT на русском вчера в 18:02
Общество
В России девять регионов уже перешли на второй этап снятия ограничений
Девять регионов России перешли уже на второй этап снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса.
ТАСС 09:52
Политика
Пашинян отменил визит на парад Победы в Москве
Премьер Армении Никол Пашинян заявил в пятницу, что не сможет отправиться в Москву на парад Победы из-за сложившейся в республике эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом.
РИА Новости 09:44
Футбол
Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Ахмата» на матч РПЛ
Стали известны стартовые составы самарских "Крыльев Советов" и грозненского "Ахмата" на стартовый матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), который станет первым после возобновления сезона в России, прерванного в марте из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 10:00
Общество
Похороны экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева пройдут в воскресенье
Церемонию прощания проведут в ледовом дворце "Чебоксары-Арена" Похороны экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева состоятся в воскресенье, 21 июня.
Мой город Чебоксары 06:03
Футбол
«Ростов» огласил заявку на матч РПЛ с «Сочи»
Футбольный клуб «Ростов» представил заявку команды на выездной матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».
RT на русском 10:03
Армия и оружие
Китайские и индийские военные разошлись
Ранее по сообщению официального представителя пресс-службы Минобороны Индии, вечером 15 июня в районе долины Галван в Ладакхе офицер и два солдата индийской армии были убиты в ходе столкновений на границе между Индией и Китаем.
Русская Планета 17 июня в 00:54
Политика
Меркель предупредила Россию о санкциях за дерзкое убийство в Берлине
Немецкий канцлер Ангела Меркель пригрозила России новыми санкциями за устранение в Берлине бывшего чеченского боевика Зелимхана Хангошвили.
Росбалт 10:03
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что июль в российских регионах может стать таким же теплым, как и июнь.
Моя Москва.онлайн 02:48
Политика
Верховный суд не принял иск против Путина о голосовании по поправкам
Напомним, Путин назначил проведение голосования по поправкам в Конституции на 1 июля.
Муксун.fm вчера в 08:52
Футбол
Видеосервис Ла Лиги покажет матчи РПЛ в Испании
Telestare приобрела права матчи РПЛ для вещания в Боснии и Герцеговине, Греции, Северной Македонии, Сербии, Словении, Хорватии, Черногории и на Кипре.
Sports.ru 07:32
Происшествия
В Петербурге от удара молнии погиб ребенок
В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
ТАСС вчера в 16:12
Кино
Вышел первый трейлер нового сериала Netflix «Проклятая»
Evo-rus.com 08:13
Религия
Захвативший монастырь на Урале священник обратился к патриарху Кириллу
Схиигумен Сергий (Романов), захвативший Среднеуральский женский монастырь «Спорительница хлебов», выпустил новое видеообращение, в котором обратился к патриарху Кириллу.
Lenta.ru 08:11
Экономика
Сбербанк ввел комиссию в 1% для всех переводов через банкоматы
По расчетам газеты, доход в 2019 г. у банка от переводов мог составить 13,4 млрд руб. До конца этого года только на переводах через банкоматы банк сможет заработать более 1,5 млрд руб. По словам руководителя проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгении Лазаревой, переводы через банкомат ‒ единственная финансовая услуга, доступная самым бедным россиянам без компьютеров и смартфонов.
Ведомости 00:28
Политика
На Украине заявили о начале новой волны коронавируса
Новая волна заболеваемости коронавирусом началась на Украине, в двух областях из 24 больницы заполнены более, чем на 50%, заявил в пятницу премьер страны Денис Шмыгаль.
РИА Новости 10:08
Политика
Путин назвал потери РФ от пандемии коронавируса минимальными
Российский президент Владимир Путин заявил, что угроза пандемии объединила россиян и позволила выйти из ситуации с минимальными потерями.
Газета.Ru 10:09
Кино
Умер звезда «Властелина колец» Иэн Холм
Британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на агента звезды.
Газета.Ru 08:11
Общество
Свердловский губернатор отменил ограничения на продажу алкоголя
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил ограничения на продажу алкоголя, введенные ранее из-за коронавируса, сообщает в пятницу оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 09:26