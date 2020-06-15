Финансы
Ньюс-ННКурс рубля снижается к доллару и евро
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Кино
Чулпан Хаматова снимется в триллере об инцелах
Газета.Ru 06:17
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Джастин Гэтжи: «Макгрегор точно вернется, если я выиграю у Хабиба»
Спорт-Экспресс 06:13
Наука
В Литве нашли останки средневековой женщины с тропическим сифилисом
Оказалось, что среди захороненных находятся останки женщины, погибшей от тропического сифилиса.
ИнфоСМИ 08:35
Происшествия
В Екатеринбурге воспитательницу наказали за пьянку в детсаду
Российская газета вчера в 09:02
Интернет
Откровенные снимки и переписки с сайтов знакомств попали в сеть
В сеть слили более 840 Гб информации, 20 млн файлов, около 2,5 млн записей о более чем 100 тысячах пользователей.
Piter.tv 06:13
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru 14 июня в 23:21
Экономика
На защиту сотрудников МВД от коронавируса выделят 4,6 млрд рублей
Правительство России выделит МВД свыше 4,6 млрд рублей на средства дезинфекции и индивидуальной защиты для сотрудников ведомства, следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Rambler News Service 08:50
Общество
В Госдуму внесли законопроект об удаленной работе
В Госдуму внесли законопроект о регулировании удаленной работы.
РИА Новости 08:54
Общество
Расширены меры государственной поддержки безработных граждан
По инициативе Президента России В.В.Путина Правительством РФ расширены меры государственной поддержки безработных граждан.
Глас Народа вчера в 10:04
Общество
В Саратовской области выпускники школ получили недействительные аттестаты. Такая ситуация наблюдается по всей стране
Выпускники школ Саратовской области получили недействительные аттестаты. Теперь их нужно перепечатывать.
Версия-Саратов 07:47
Политика
Глава ФСБ заявил о ликвидации бандподполья на Северном Кавказе
Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников отчитался перед президентом Владимиром Путиным о ликвидации организованного бандподполья на Северном Кавказе.
Коммерсантъ 08:33
Общество
В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России
В настоящее время циркуляция коронавирусной инфекции в России составляет около 1%. Об этом сообщает портал "стопкоронавирус.рф" со ссылкой на заместителя директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.
Газета.Ru 05:14
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
Космос
Зонд New Horizons показал уникальный вид на далекие звезды
Российская газета вчера в 03:56
Авто
Кроссовер Toyota Corolla Cross показали на фото
Компания Toyota готовит к дебюту новый компактный кроссовер Toyota Corolla Cross.
Новые автомобили 00:22
Армия и оружие
Ядерные державы продолжают модернизацию своих арсеналов
Ядерные державы, несмотря на общее сокращение количества боеголовок, в 2019 году продолжали модернизацию своих арсеналов.
ТАСС 14 июня в 18:05
Шоу-бизнес
Муж покойной Норкиной показал покупки жены до смерти
Вчера муж покойной радиоведущей Юлии Норкиной Андрей Норкин опубликовал в своей социальной сети Instagram фотографию старинной печи, которую его жена заказала за несколько дней до смерти в их дачный дом.
NewInform 02:23
Шоу-бизнес
За шутку об изнасиловании Костюшкина Тимати назвал Собчак «животным»
Тимати назвал Собчак "тупым животным" за то, что она посмеялась над трагической историей Костюшкина.
iReactor вчера в 03:12
Авто
2% мощности всего автомобиля забирает кондиционер
Evo-rus.com 13 июня в 09:32
Футбол
Доменико Тедеско: «Спартак» хочет вернуться в Лигу чемпионов
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско обозначил главную цель команды на текущий сезон.
Советский спорт 05:05
Происшествия
В Красноярске задержали избившую в лифте свою внучку женщину
В Красноярске задержали женщину, которая в лифте избила свою несовершеннолетнюю внучку, возбуждено уголовное дело по факту причинения побоев малолетней.
РБК 02:21
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских
По словам временно исполняющего обязанности главы Дербентского района Фуада Шихиева, открытия границ ожидают около 600 граждан Азербайджана.
Газета.Ru 06:29
Наука
Съедобный робот-хобот может передавать лекарства животным
Исследователи из австрийского университета Иоганна Кеплера собрали роботизированный хобот слона, который может захватывать предметы и давать лекарства животным.
МедиаПоток 06:16
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 13 июня в 05:08
Здоровье
В тульском детском саду зафиксирована вспышка коронавируса
Тесты сделали сотрудникам и детям, посещавшим дежурную группу. Оказалось, что шестеро ребят заболели коронавирусом в лёгкой форме.
Гудвилл.онлайн 08:53
Авто
Официально представлен родстер Donkervoort D8 GTO JD70
В октябре прошлого года, голландский автопроизводитель Donkervoort анонсировал родстер D8 GTO JD70, которому разрешено передвигаться по дорогам общего пользования.
CarsWeek.ru 03:23