Финансы

Ньюс-НННьюс-ННКурс рубля снижается к доллару и евро

Евро прибавил в стоимости 27 копеек. За него сегодня дают 78,99 рубля.
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Рубль днем начал дорожать к доллару и евро из-за укрепления нефти

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Рубль дешевеет при открытии торгов

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Рубль снижается к доллару и евро

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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 69,74 рубля

ТАСС03:02

Доллар на «Московской бирже» торгуется на уровне 69,64 руб., евро - 79 руб

Финмаркет03:35

Рубль снижается к доллару и евро

Газета.Ru03:18
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Чулпан Хаматова снимется в триллере об инцелах

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Джастин Гэтжи: «Макгрегор точно вернется, если я выиграю у Хабиба»

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Наука

В Литве нашли останки средневековой женщины с тропическим сифилисом

Оказалось, что среди захороненных находятся останки женщины, погибшей от тропического сифилиса.
ИнфоСМИ 08:35
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Происшествия

В Екатеринбурге воспитательницу наказали за пьянку в детсаду

Российская газета вчера в 09:02
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Интернет

Откровенные снимки и переписки с сайтов знакомств попали в сеть

В сеть слили более 840 Гб информации, 20 млн файлов, около 2,5 млн записей о более чем 100 тысячах пользователей.
Piter.tv 06:13
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Происшествия

Полицейский и сотрудник Росгвардии погибли в перестрелке в Назрани

Интерфакс 08:15
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Политика

Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
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Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru 14 июня в 23:21
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Экономика

На защиту сотрудников МВД от коронавируса выделят 4,6 млрд рублей

Правительство России выделит МВД свыше 4,6 млрд рублей на средства дезинфекции и индивидуальной защиты для сотрудников ведомства, следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
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Общество

В Госдуму внесли законопроект об удаленной работе

В Госдуму внесли законопроект о регулировании удаленной работы.
РИА Новости 08:54
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Общество

Расширены меры государственной поддержки безработных граждан

По инициативе Президента России В.В.Путина Правительством РФ расширены меры государственной поддержки безработных граждан.
Глас Народа вчера в 10:04
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Общество

В Саратовской области выпускники школ получили недействительные аттестаты. Такая ситуация наблюдается по всей стране

Выпускники школ Саратовской области получили недействительные аттестаты. Теперь их нужно перепечатывать.
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Политика

Глава ФСБ заявил о ликвидации бандподполья на Северном Кавказе

Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников отчитался перед президентом Владимиром Путиным о ликвидации организованного бандподполья на Северном Кавказе.
Коммерсантъ 08:33
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Общество

В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России

В настоящее время циркуляция коронавирусной инфекции в России составляет около 1%. Об этом сообщает портал "стопкоронавирус.рф" со ссылкой на заместителя директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.
Газета.Ru 05:14
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Происшествия

Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

Газета.Ru 03:07
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Происшествия

Чеченцы устроили беспорядки во французском городе

Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
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Космос

Зонд New Horizons показал уникальный вид на далекие звезды

Российская газета вчера в 03:56
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Авто

Кроссовер Toyota Corolla Cross показали на фото

Компания Toyota готовит к дебюту новый компактный кроссовер Toyota Corolla Cross.
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Армия и оружие

Ядерные державы продолжают модернизацию своих арсеналов

Ядерные державы, несмотря на общее сокращение количества боеголовок, в 2019 году продолжали модернизацию своих арсеналов.
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Шоу-бизнес

Муж покойной Норкиной показал покупки жены до смерти

Вчера муж покойной радиоведущей Юлии Норкиной Андрей Норкин опубликовал в своей социальной сети Instagram фотографию старинной печи, которую его жена заказала за несколько дней до смерти в их дачный дом.
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За шутку об изнасиловании Костюшкина Тимати назвал Собчак «животным»

Тимати назвал Собчак "тупым животным" за то, что она посмеялась над трагической историей Костюшкина.
iReactor вчера в 03:12
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2% мощности всего автомобиля забирает кондиционер

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Футбол

Доменико Тедеско: «Спартак» хочет вернуться в Лигу чемпионов

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско обозначил главную цель команды на текущий сезон.
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Происшествия

В Красноярске задержали избившую в лифте свою внучку женщину

В Красноярске задержали женщину, которая в лифте избила свою несовершеннолетнюю внучку, возбуждено уголовное дело по факту причинения побоев малолетней.
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Происшествия

В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских

По словам временно исполняющего обязанности главы Дербентского района Фуада Шихиева, открытия границ ожидают около 600 граждан Азербайджана.
Газета.Ru 06:29
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Наука

Съедобный робот-хобот может передавать лекарства животным

Исследователи из австрийского университета Иоганна Кеплера собрали роботизированный хобот слона, который может захватывать предметы и давать лекарства животным.
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Общество

Стали известны отменившие парад Победы российские города

Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
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Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
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Здоровье

В тульском детском саду зафиксирована вспышка коронавируса

Тесты сделали сотрудникам и детям, посещавшим дежурную группу. Оказалось, что шестеро ребят заболели коронавирусом в лёгкой форме.
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Авто

Официально представлен родстер Donkervoort D8 GTO JD70

В октябре прошлого года, голландский автопроизводитель Donkervoort анонсировал родстер D8 GTO JD70, которому разрешено передвигаться по дорогам общего пользования.
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