Финансы

Ньюс-НННьюс-ННКурс рубля снижается к доллару и евро

Евро прибавил в стоимости 27 копеек. За него сегодня дают 78,99 рубля.
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Курс доллара снизился на открытии торгов МосБиржи

News.ruвчера в 03:21

Курс валют на 17 июня: рубль вырос

Телеканал 360°17 июня в 04:36

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском16 июня в 03:02

Рубль снижается к доллару и евро

Газета.Ru16 июня в 03:18

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 69,74 рубля

ТАСС16 июня в 03:02

Рубль дешевеет при открытии торгов

Вести.Ru16 июня в 03:35

Курс доллара: рубль ждет важное событие

Expert.ru16 июня в 01:28
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Происшествия

Пропавших под Тамбовом мать с младенцем нашли мертвыми

ТАСС 15:11
16
Религия

Захвативший монастырь на Урале священник обратился к патриарху Кириллу

Схиигумен Сергий (Романов), захвативший Среднеуральский женский монастырь «Спорительница хлебов», выпустил новое видеообращение, в котором обратился к патриарху Кириллу.
Lenta.ru 08:11
703
Происшествия

Экс-премьер Ингушетии стал фигурантом уголовного дела

В Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы правительства республики.
Российская газета вчера в 12:45
7
Политика

Президент Туркмении не приедет на парад Победы

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов не приедет на парад Победы в Москву, сообщает государственное информационное агентство Туркменистана.
Газета.Ru 13:55
89
Политика

Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом.
BFM.ru вчера в 15:36
2,9K
Политика

Путин обратится к нации по поправкам в Конституцию

Владимир Путин может обратиться к россиянам накануне основного дня голосования по поправкам в Конституцию.
ТВ Центр вчера в 02:39
3,6K
Политика

Песков рассказал, какую угрозу для России представляет Польша

Москва, 19 июня 2020, 22:57 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что готовность Польши разместить на своей территории военную инфраструктуру других стран и блоков является угрозой для России.
REGNUM 15:57
171
Общество

Метро в Петербурге вернется к обычному режиму работы

Начальник петербургского метрополитена Владимир Гарюгин сообщил о возможном возвращении к привычному графику работы метро.
Pravda.Ru 12:09
26
Общество

В Подмосковье 25 июня заработают музеи, выставочные залы и зоопарки

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, разрешающее с 25 июня возобновить деятельность музеев, выставочных залов, зоопарков и этнопарков с ограничением по числу посетителей, сообщается в Telegram-канале главы региона.
РИА Новости 13:16
22
Общество

Собянин попросил работодателей продлить удаленную работу

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил столичных работодателей по возможности продлить удаленную работу сотрудников еще на пару месяцев.
РИА Новости 14:38
115
Футбол

«Сочи» разгромил «Ростов» в матче РПЛ

"Сочи" разгромил "Ростов" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 10:1.
Газета.Ru 15:14
Футбол

Еременко о поступке Мостового в игре с «Ростовом»: Это надо просто себя не уважать

Полузащитник "Ростова" Роман Еременко, пропустивший сегодняшний матч против "Сочи" из-за карантина, прокомментировал поступок полузащитника сочинской команды Андрея Мостового.
Bobsoccer 16:02
Политика

Лукашенко заявил, что в их отношениях с Путиным ничего «не искрит»

РИА Новости 07:45
289
Политика

Путин показал секретную комнату в своем кабинете

Президент России Владимир Путин показал секретную комнату в своем кабинете, сообщает телеканал "Россия 1".
Газета.Ru вчера в 16:09
692
Кино

Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм

Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
Газета.Ru 10:24
114
Политика

Дудь назвал позором голосование за поправки в Конституцию

Популярный российский интервьюер Юрий Дудь назвал позором всенародное голосование по изменению Конституции, которое состоится 1 июля, и осудил рекламирующих плебисцит звёзд.
News.ru 13:22
65
Общество

ВОЗ предупредила о вступлении в опасную фазу пандемии коронавируса

Рекорд по количеству новых зараженных коронавирусом в мире 18 июня говорит о быстром распространении пандемии, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 12:29
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Культура

Концерт на Мамаевом кургане в Волгограде покажут всей России

Волгоград, 17 июня 2020, 17:38 — REGNUM Праздничный концерт, который запланирован на 24 июня, пройдёт на Мамаевом кургане в Волгограде.
REGNUM 17 июня в 10:38
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Авто

Tesla выпустила электрокар с рекордным запасом хода

Как стало известно «Автоновостям дня», добиться рекордного запаса хода удалось за счет целого ряда факторов: облегченных материалов, новых шин с уменьшенным сопротивлением качению и изменения алгоритмов работы системы рекуперации энергии (теперь электрокар самозаряжается эффективнее, чем раньше).
Автоновости дня 16 июня в 04:22
165
Общество

Кадыров прокомментировал беспорядки с участием чеченцев в Дижоне

Власти Дижона не смогли навести порядок в городе и не отреагировали на избиение подростка — выходца из Чечни, что привело к беспорядкам, заявил глава республики Рамзан Кадыров.
РИА Новости 14:39
456
Общество

В США скончался сын Никиты Хрущева

Новая газета 00:33
439
Транспорт

Железнодорожное сообщение с Мурманском восстановлено

Напомним, железнодорожное сообщение с Мурманском было нарушено из-за обрушения моста через реку Кола 1 июня.
Общественное телевидение России 13:18
2
Общество

Судимый актер Долинский заявил, что Ефремов не выйдет живым из тюрьмы

Заслуженный артист России Владимир Долинский обратился к родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова с просьбой "не убивать" Михаила Ефремова.
РИА Новости 14:01
56
Общество

В руинах польского замка найден клад времен Второй мировой войны

Клад серебряных изделий в развалинах замка в городе Новы-Сонч нашли представители историко-исследовательской ассоциации, 15 июня сообщает издание miastons.pl.
ИА Красная Весна 01:45
9
Общество

Расшифрован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса

Известия 01:47
187
Общество

Тульская медсестра в бикини стала лицом спортивного бренда

Тульская медсестра Надежда Жукова, привлекшая внимание СМИ появлением на работе в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала лицом бренда спортивной одежды Zasport.
РИА Новости 08:51
611
Политика

В Госдуме предупредили Киев по поводу добычи газа у берегов Крыма

В Госдуме прокомментировали намерение "Нафтогаз Украины" возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря.
Российская газета 02:49
404
Футбол

Вернер прокомментировал переход из «РБ Лейпциг» в «Челси»

Metaratings вчера в 05:40
Происшествия

В деле о ДТП с участием Ефремова появились новые потерпевшие

В деле о ДТП с участием актера Михаила Ефремова появились новые потерпевшие.
Lenta.ru 10:50
471
Общество

В Крыму нашли большие запасы пресной воды

Ученые обнаружили в Крыму большие запасы подземных пресных вод, благодаря которым в перспективе можно будет обеспечить водой населенные пункты, сообщила пресс-служба Севастопольского государственного университета (СевГУ).
Lenta.ru 08:57
1,4K
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