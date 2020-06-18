Финансы

Ньюс-НННьюс-ННКурс рубля снижается к доллару и евро

Евро прибавил в стоимости 27 копеек. За него сегодня дают 78,99 рубля.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рубль растёт к доллару на открытии торгов

RT на русскомвчера в 03:07

Курс доллара снизился на открытии торгов МосБиржи

News.ruвчера в 03:21

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.рувчера в 03:11

Рубль незначительно снизился к доллару и евро

Компаниявчера в 03:30

Курс доллара: для рубля определили коридор на ближайшую перспективу

Expert.ruвчера в 01:30

Рубль прибавляет к доллару и символически растет к евро в начале дня

ПРАЙМвчера в 03:08

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 69,55 рубля

ТАСС17 июня в 03:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7234 источника, обновлено в 08:57, Ашберн
Политика

Сербия не примет решение по Косово без одобрения России

«Любое окончательное решение проблемы Косово потребует одобрения Российской Федерации как на уровне Совета Безопасности ООН, так и с точки зрения партнера, который всегда поддерживал Сербию»,— сказал господин Вучич на совместной пресс-конференции с господином Лавровым в Белграде.
Коммерсантъ вчера в 07:48
11
Политика

Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

Телеканал Санкт-Петербург 08:24
18
Политика

75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим

75 лет прошло, как закончилась Великая Отечественная война. За эти годы выросло несколько поколений. Изменилась политическая карта планеты.
Российская газета вчера в 17:00
122
Экономика

Сбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы

Сбербанк ввел комиссию в размере 1% (но не более 1 тыс. руб.) со всех переводов внутри банка через устройства самообслуживания, следует из данных на сайте банка.
Российская газета 04:53
2,9K
Космос

На МКС нашли источник токсичного бензола

На МКС нашли источник токсичного бензола. Он находится в одном из американских модулей.
Piter.tv вчера в 03:58
72
Культура

Умер заслуженный артист России Василий Стоноженко

Заслуженный артист России Василий Стоноженко умер на 62-м году жизни, сообщил Союз театральных деятелей.
РИА Новости 07:02
4
Авто

Стартовали продажи китайской копии «Гелендвагена»

Китайский автоконцерн BAIC выпустил обновленную версию внедорожника Beijing BJ80, узнаваемого благодаря схожему с Mercedes-Benz G-Class дизайну.
Автоновости дня 06:05
7
Кино

Умер звезда «Властелина колец» Иэн Холм

Британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на агента звезды.
Газета.Ru 08:11
20
Здоровье

Врач объяснила, как определить рак по запаху

Врач-дерматолог Ирина Скорогудаева рассказала в эфире телеканала Роосия-1 о том, что необычный запах человеческого пота может быть признаком нарушения работы внутренних органов или заболеваний.
Профиль вчера в 16:52
35
Общество

Тульская «медсестра в купальнике» стала моделью

Как сообщало ИА REGNUM, фотографии тульской медсестры, которая из-за жары и необходимости соблюдения всех мер защиты в коронавирусном госпитале была вынуждена надеть под рабочий защитный комбинезон купальник, появились не только в российских.
REGNUM 06:13
122
Общество

В Крыму обнаружили большие запасы подземных пресных вод

РИА Новости 06:58
78
Шоу-бизнес

Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения

Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru вчера в 12:44
66
Общество

Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы

Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM 17 июня в 22:32
2,4K
Шоу-бизнес

Дочь Ефремова намерена стать опекуном сильно пьющей матери

ФАН 01:57
25
Общество

Названа дата похорон экс-главы Чувашии Игнатьева

Ранее 19 июня по распоряжению врио главы Чувашии Олега Николаева была создана правительственная комиссия, которая займется организацией похорон.
Известия 07:49
20
Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
4,8K
Происшествия

Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова

РИА Новости вчера в 12:39
239
Политика

Лукашенко заявил о срыве «майдана» в Белоруссии

Глава Белоруссия заявил, что республика сорвала маски с кукол и кукловодов. Александр Лукашенко заявил о срыве "майдана" в Белоруссии.
Piter.tv 05:20
765
Политика

ЕС призвал Минск немедленно освободить кандидата в президенты Бабарико

Евросоюз призвал власти Белоруссии немедленно освободить из СИЗО кандидата в президенты страны Виктора Бабарико и его сына.
Известия 07:52
17
Общество

Суд оштрафовал «Эхо Москвы» за распространение фейка

Судебный участок мирового судьи № 416 Москвы оштрафовал радиостанцию «Эхо Москвы» из-за распространения недостоверной информации, создавшего угрозу жизни или здоровью, решение судьи опубликовано в карточке дела.
Ведомости 06:19
70
Гаджеты

Слух: GeForce RTX 3090 получит 12 ГБ памяти с частотой 21 ГГц

RTX 3090 приписывают 5248 ядер CUDA и 12 ГБ памяти с частотой 21 ГГц, а RTX 3080 сможет предложить 4352 ядра CUDA и 10 ГБ памяти с частотой 19 ГГц.
iXBT.com 06:05
Политика

Совет ЕС продлил санкции против России еще на год

Совет Евросоюза (ЕС) в четверг, 18 июня, утвердил решение еще на год продлить санкции из-за Крыма.
Известия вчера в 06:53
535
Футбол

Уткин не видит шансов у «Ростова» на победу в матче с «Сочи»

Российский журналист Василий Уткин считает, что у юных футболистов «Ростова» нет шансов на победу в матче 23-го тура РПЛ против «Сочи».
ProstoProSport 08:38
Финансы

Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5%

Банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку сразу на 1 п. п. — до 4,5% годовых, сообщает пресс-служба ЦБ.
RT на русском 06:34
640
Армия и оружие

Минобороны опубликовало рассекреченные документы о первых днях ВОВ

В сообщении Минобороны отмечается, что 22 июня 1941 года — день начала Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков — является одной из самых трагических дат в истории России.
Известия вчера в 18:12
236
Игры

Выход Cyberpunk 2077 перенесли на ноябрь

Выход игры Cyberpunk 2077 снова перенесли и теперь на 19 ноября. Об этом заявили разработчики в официальном твиттере проекта.
The GEEK вчера в 16:39
70
Наука

Загадочная окаменелость из Антарктиды оказалась яйцом морского ящера

Палеонтологи идентифицировали загадочную окаменелость, найденную в Антарктиде почти десять лет.
МИР 24 вчера в 01:57
26
Общество

Куйвашев снял ограничения на продажу алкоголя после семи вечера

Губернатор Свердловской области снял ограничения на продажу алкоголя, которые были введены в связи с режимом повышенной готовности в регионе из-за пандемии коронавируса.
Екатеринбург Онлайн 08:04
3
Экономика

Набиуллина назвала сроки возвращения ВВП России на уровень 2019 года

Полное возвращение ВВП России на уровень 2019 года произойдёт только в первом полугодии 2022 года, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
RT на русском 08:29
Политика

Путин показал секретную комнату в своем кабинете

Президент России Владимир Путин показал секретную комнату в своем кабинете, сообщает телеканал "Россия 1".
Газета.Ru вчера в 16:09
666
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное