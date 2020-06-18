Евро прибавил в стоимости 27 копеек. За него сегодня дают 78,99 рубля.

Курс рубля снижается к доллару и евро

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