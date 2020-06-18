Финансы
Ньюс-ННКурс рубля снижается к доллару и евро
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Политика
Сербия не примет решение по Косово без одобрения России
«Любое окончательное решение проблемы Косово потребует одобрения Российской Федерации как на уровне Совета Безопасности ООН, так и с точки зрения партнера, который всегда поддерживал Сербию»,— сказал господин Вучич на совместной пресс-конференции с господином Лавровым в Белграде.
Коммерсантъ вчера в 07:48
Политика
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Телеканал Санкт-Петербург 08:24
Политика
75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим
75 лет прошло, как закончилась Великая Отечественная война. За эти годы выросло несколько поколений. Изменилась политическая карта планеты.
Российская газета вчера в 17:00
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы
Сбербанк ввел комиссию в размере 1% (но не более 1 тыс. руб.) со всех переводов внутри банка через устройства самообслуживания, следует из данных на сайте банка.
Российская газета 04:53
Космос
На МКС нашли источник токсичного бензола
На МКС нашли источник токсичного бензола. Он находится в одном из американских модулей.
Piter.tv вчера в 03:58
Культура
Умер заслуженный артист России Василий Стоноженко
Заслуженный артист России Василий Стоноженко умер на 62-м году жизни, сообщил Союз театральных деятелей.
РИА Новости 07:02
Авто
Стартовали продажи китайской копии «Гелендвагена»
Китайский автоконцерн BAIC выпустил обновленную версию внедорожника Beijing BJ80, узнаваемого благодаря схожему с Mercedes-Benz G-Class дизайну.
Автоновости дня 06:05
Кино
Умер звезда «Властелина колец» Иэн Холм
Британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на агента звезды.
Газета.Ru 08:11
Здоровье
Врач объяснила, как определить рак по запаху
Врач-дерматолог Ирина Скорогудаева рассказала в эфире телеканала Роосия-1 о том, что необычный запах человеческого пота может быть признаком нарушения работы внутренних органов или заболеваний.
Профиль вчера в 16:52
Общество
Тульская «медсестра в купальнике» стала моделью
Как сообщало ИА REGNUM, фотографии тульской медсестры, которая из-за жары и необходимости соблюдения всех мер защиты в коронавирусном госпитале была вынуждена надеть под рабочий защитный комбинезон купальник, появились не только в российских.
REGNUM 06:13
Общество
В Крыму обнаружили большие запасы подземных пресных вод
РИА Новости 06:58
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru вчера в 12:44
Общество
Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы
Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM 17 июня в 22:32
Общество
Названа дата похорон экс-главы Чувашии Игнатьева
Ранее 19 июня по распоряжению врио главы Чувашии Олега Николаева была создана правительственная комиссия, которая займется организацией похорон.
Известия 07:49
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Происшествия
Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова
РИА Новости вчера в 12:39
Политика
Лукашенко заявил о срыве «майдана» в Белоруссии
Глава Белоруссия заявил, что республика сорвала маски с кукол и кукловодов. Александр Лукашенко заявил о срыве "майдана" в Белоруссии.
Piter.tv 05:20
Политика
ЕС призвал Минск немедленно освободить кандидата в президенты Бабарико
Евросоюз призвал власти Белоруссии немедленно освободить из СИЗО кандидата в президенты страны Виктора Бабарико и его сына.
Известия 07:52
Общество
Суд оштрафовал «Эхо Москвы» за распространение фейка
Судебный участок мирового судьи № 416 Москвы оштрафовал радиостанцию «Эхо Москвы» из-за распространения недостоверной информации, создавшего угрозу жизни или здоровью, решение судьи опубликовано в карточке дела.
Ведомости 06:19
Гаджеты
Слух: GeForce RTX 3090 получит 12 ГБ памяти с частотой 21 ГГц
RTX 3090 приписывают 5248 ядер CUDA и 12 ГБ памяти с частотой 21 ГГц, а RTX 3080 сможет предложить 4352 ядра CUDA и 10 ГБ памяти с частотой 19 ГГц.
iXBT.com 06:05
Политика
Совет ЕС продлил санкции против России еще на год
Совет Евросоюза (ЕС) в четверг, 18 июня, утвердил решение еще на год продлить санкции из-за Крыма.
Известия вчера в 06:53
Футбол
Уткин не видит шансов у «Ростова» на победу в матче с «Сочи»
Российский журналист Василий Уткин считает, что у юных футболистов «Ростова» нет шансов на победу в матче 23-го тура РПЛ против «Сочи».
ProstoProSport 08:38
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5%
Банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку сразу на 1 п. п. — до 4,5% годовых, сообщает пресс-служба ЦБ.
RT на русском 06:34
Армия и оружие
Минобороны опубликовало рассекреченные документы о первых днях ВОВ
В сообщении Минобороны отмечается, что 22 июня 1941 года — день начала Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков — является одной из самых трагических дат в истории России.
Известия вчера в 18:12
Игры
Выход Cyberpunk 2077 перенесли на ноябрь
Выход игры Cyberpunk 2077 снова перенесли и теперь на 19 ноября. Об этом заявили разработчики в официальном твиттере проекта.
The GEEK вчера в 16:39
Наука
Загадочная окаменелость из Антарктиды оказалась яйцом морского ящера
Палеонтологи идентифицировали загадочную окаменелость, найденную в Антарктиде почти десять лет.
МИР 24 вчера в 01:57
Общество
Куйвашев снял ограничения на продажу алкоголя после семи вечера
Губернатор Свердловской области снял ограничения на продажу алкоголя, которые были введены в связи с режимом повышенной готовности в регионе из-за пандемии коронавируса.
Екатеринбург Онлайн 08:04
Экономика
Набиуллина назвала сроки возвращения ВВП России на уровень 2019 года
Полное возвращение ВВП России на уровень 2019 года произойдёт только в первом полугодии 2022 года, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
RT на русском 08:29
Политика
Путин показал секретную комнату в своем кабинете
Президент России Владимир Путин показал секретную комнату в своем кабинете, сообщает телеканал "Россия 1".
Газета.Ru вчера в 16:09