Финансы
РИАМОКурс рубля снижается к доллару и евро
«Курс доллара увеличился на 63 копейки и составил 71,6 рубля», - говорится в сообщении. На торгах курс евро подрос на 50 копеек, теперь он составляет 78,2 рубля.
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Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 20 мая в 08:21
Общество
Собянин: в Москве удалось избежать худшего сценария по коронавирусу
Мэр столицы Сергей Собянин на совещании у президента России Владимира Путина о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Москве.
RT на русском 08:48
Общество
Голикова спрогнозировала рост смертности от коронавируса в мае
Показатель смертности из-за коронавируса серьёзно вырастет в мае. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
News.ru 08:01
Общество
Назвали самые популярные факультеты у российских абитуриентов
Второе место — у медицинского факультета, который выбрали 12% опрошенных школьников.
MOS.news 01:13
Политика
Зюганову запретили въезд на Украину
Служба безопасности Украины в течение последнего месяца запретила въезд на территорию страны 41 иностранцу, в том числе лидеру КПРФ Геннадию Зюганову и российскому продюсеру Максиму Фадееву, сообщает пресс-центр СБУ.
Интерфакс 07:38
Происшествия
На тверских педагогов завели дело после вспышки COVID-19 в интернате
Следствие в Тверской области возбудило уголовное дело в отношении двух сотрудников ГКОУ "Кимрская школа-интернат", предположительно, ставших виновниками вспышки коронавируса среди воспитанников учреждения.
Российская газета 06:39
Шоу-бизнес
Лану Дель Рей обвинили в расизме за критику Бейонсе и Арианы Гранде
На протяжении всей карьеры Ланы Дель Рей певицу обвиняли в романтизации насилия и токсичных отношений — героини ее песен часто признаются в любви мужчинам, которые обращаются с ними не по-феминистски.
Super.ru 08:17
Экономика
Госдума одобрила новые правила расторжения аренды без штрафов
В принятом в первом чтении варианте арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, хотели дать право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек.
Российская газета вчера в 07:12
Политика
Помпео рассказал, когда США выйдут из Договора по открытому небу
Глава Госдепа заявил, что выход из Договора по открытому небу, который недавно анонсировал американский президент Дональд Трамп, состоится через шесть месяцев.
Экономика сегодня вчера в 14:20
Происшествия
В Петербурге задержали следователя полиции за взятку в 1 млн рублей
Следователь Главного следственного управления главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержана за взятку в 1 млн рублей, которые она получила за смягчение меры пресечения подозреваемой.
ТАСС 01:36
Происшествия
Жителю Волгограда предъявили обвинение за фото нациста в День Победы
Волгоград, 22 мая 2020, 15:02 — REGNUM Обвинение в реабилитации нацизма предъявлено жителю Волгограда.
REGNUM 08:02
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
Общество
Путин предложил ввести в школах патриотическое воспитание учеников
Президент считает необходимым формировать с детства "чувство патриотизма и гражданственности" Владимир Путин внес в Госдуму поправки в закон об образовании – президент предложил формировать у школьников "чувство патриотизма, гражданственности и уважение к памяти защитников Отечества".
АМИТЕЛ 03:04
Политика
Российский артист Ширвиндт объяснил Гордону, чей Крым
Экономика сегодня 20 мая в 13:32
Гаджеты
Apple представило обновление iOS 13.5
Ранее сообщалось, что представлена камера наблюдения Xiaomi Mi Camera SE PTZ.
ToDay News Ufa вчера в 04:15
Происшествия
В Пакистане разбился пассажирский самолет
По предварительным данным, на борту находились 98 человек. Самолет разбился рядом с аэропортом Карачи, число жертв уточняется.
BFM.ru 06:54
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
Общество
На Украине отложат строительство «Стены» на границе с Россией
Государственная пограничная служба Украины заявила, что реализацию проекта «Стена» по строительству фортификационных сооружений и охранных систем на границе с Россией планируется отложить на четыре года.
RT на русском 04:47
Общество
Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии
Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
Авто
В России за сутки раскупили все MINI John Cooper Works GP
Компания MINI начала передачу российским клиентам своего самого быстрого автомобиля - John Cooper Works GP.
За рулем Кубань 08:59
Происшествия
Источник рассказал о задержании издателя журнала «Флирт»
RT на русском вчера в 07:57
Экономика
Дивидендная доходность акций «Газпрома» составит 8%
Совет директоров Газпрома рекомендовал выплатить в виде дивиденда за 2019 год 15,2 руб. на акцию. Об этом объявлено в пресс-релизе компании.
ПРАЙМ 05:02
Происшествия
Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову.
Коммерсантъ 05:27
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
Музыка
Клип Little Big Uno набрал свыше 100 млн просмотров
Клип российской рейв-группы Little Big на песню Uno набрал больше 100 млн просмотров на официальном канале песенного конкурса «Евровидение-2020» YouTube.
Известия вчера в 17:54
Общество
Назван район Екатеринбурга, где больше всего заболевших коронавирусом
В Екатеринбурге назван район, где зафиксировано большее количество людей, заболевших коронавирусом.
Екатеринбург в эфире 09:00
Общество
В Москве с 27 мая будут действовать только столичные цифровые пропуска
"В целях упрощения и создания одноканальной системы с 27 мая 2020 года для передвижения по городу Москве будут действительны только московские цифровые пропуска", - сообщил Собянин.
Российская газета вчера в 13:10