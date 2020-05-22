«Курс доллара увеличился на 63 копейки и составил 71,6 рубля», - говорится в сообщении. На торгах курс евро подрос на 50 копеек, теперь он составляет 78,2 рубля.

Курс рубля снижается к доллару и евро

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