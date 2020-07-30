Российская валюта ослабила свои позиции на старте торгов Московской биржи утром 30 июля. Доллар по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии подорожал на 54 копейки — до 73,11 рубля, а стоимость евро выросла на 37 копеек, составив 85,98 рубля.

Курс рубля снижается к доллару и евро на открытии Мосбиржи

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