Финансы
Экономика сегодняКурс рубля снижается к доллару и евро на открытии Мосбиржи
Российская валюта ослабила свои позиции на старте торгов Московской биржи утром 30 июля. Доллар по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии подорожал на 54 копейки — до 73,11 рубля, а стоимость евро выросла на 37 копеек, составив 85,98 рубля.
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Курс рубля 30 июля 2020: Евро подскочил выше 86 впервые со 2 апреля
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Украинцы высмеяли слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах»
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ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
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Профиль 10:10
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Стоит учитывать, что погода в течение месяца будет "неоднородной". Воздух в европейской части России прогреется до показателей выше нормы.
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Мясников рассказал, как избежать тяжёлого течения коронавируса
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RT на русском 14:38
Технологии
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Телефон может терять сеть из-за того, что вы давно не обновляли сим-карту, или вы находитесь в пространстве с плохой связью, или, возможно, вышел из строя модуль связи.
ПРАЙМ 19:01
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Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами
Телеведущая Ксения Собчак назвала идиотами россиян, которые держат свои сбережения в рублях внутри страны.
Lenta.ru вчера в 05:53
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ГП подала иск об изъятии имущества экс-главы управления ФТС
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Слухи о разводе Аллы Пугачевой с телеведущим Максимом Галкиным не соответствуют действительности.
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Ракицкий назвал слова Федуна проявлением слабости
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна, сказанные им после поражения от петербуржцев в полуфинале Кубка России (1:2). Федун назвал «Зенит» «дутым чемпионом» и заявил, что команда «огребет в Лиге чемпионов», поскольку у нее не будет в еврокубках поддержки арбитров.
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Путин назвал непростой экологическую ситуацию в Усолье-Сибирском
Президент откликнулся на просьбу врио главы Иркутской области и провел видеоконференцию по экологической ситуации в иркутском городе Усолье-Сибирское.
Российская газета вчера в 07:18
Армия и оружие
В Польше высоко оценили российский «Спрут-СДМ1»
Российская самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1", о вероятной закупке которой заявили в Индии, поможет эффективно бороться с бронированной техникой противника в горной местности.
Военное обозрение 04:13