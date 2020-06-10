Финансы

Газета.RuГазета.RuКурс рубля снижается к евро в начале торгов

Курс рубля в начале торгов повышается к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. По данным на 10.06 мск, курс доллара опустился на 5 копеек и составил 68,54 рубля.
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Рубль в ходе торгов теряет позиции к доллару и евро

Росбалт03:50

Курс доллара превысил 69 рублей при открытии торгов

Вести.Ru03:26

Курс доллара на Мосбирже поднялся до 68,94 рубля. Евро - до 78,38 рубля

ТАСС03:24

Рубль серьезно ослаб к доллару и евро

Вечерняя Москва03:58

Российский рынок акций падает вслед за нефтью и рублем

ПРАЙМ03:14

Рубль дешевеет к доллару и евро в начале валютных торгов

Банки.ру03:30

Рубль снижается к иностранным валютам на старте торгов

Экономика сегоднявчера в 03:14
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Политика

В Крыму Зеленского призвали к покаянию

Симферополь, 11 июня 2020, 09:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский должен раскаяться за ложь в адрес Крыма, заявил вице-премьер-министр правительства Крыма Георгий Мурадов 11 июня в комментарии РИА Новости.
REGNUM 02:22
73
Происшествия

В Подмосковье задержан адвокат Эдуард Гладилин

В подмосковных Мытищах задержан адвокат Эдуард Гладилин.
BFM.ru 01:06
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Транспорт

Открылась продажа билетов на новые поезда в Крым

Сегодня открылась продажа билетов, сообщили в Минтрансе России.
Российская газета 04:43
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Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Вести.Ru вчера в 14:36
2K
Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ вчера в 15:56
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Космос

Россия изготовит ракеты для OneWeb, несмотря на банкротство компании

Россия изготовит ракеты для OneWeb, несмотря на банкротство компании.
Piter.tv 03:19
Космос

Раскрыта тайна радиосигналов, исходящих из глубин Антарктиды

Команда физиков во главе с американцем Яном Шумейкером предложила новое объяснение аномалиям, зафиксированным в Антарктиде.
Российская газета вчера в 09:12
17
Общество

На скандального отца Сергия подали в суд за фейк о коронавирусе

Уральский меридиан 02:08
14
Общество

Протестующие в США демонтировали статую Христофора Колумба

Участники акции протеста против расизма в Вирджинии демонтировали статую Христофора Колумба в Ричмонде, затем накинули на нее горящий флаг и выбросили в озеро, сообщает Reuters.
BFM.ru вчера в 19:29
24
Происшествия

Михаил Ефремов совершил попытку суицида

Актёр Михаил Ефремов, которого вчера, 9 июня, отправили под домашний арест после ДТП, которые он устроил в центре Москвы, мог совершить попытку суицида.
Bimru.ru вчера в 11:53
972
Общество

Работники бюджетных учреждений Москвы говорят, что им настойчиво рекомендуют проголосовать по поправкам онлайн

Работники бюджетных учреждений Москвы говорят, что им настойчиво рекомендуют проголосовать по поправкам в Конституцию онлайн.
Эхо Москвы 02:32
Политика

Зеленский: россиянам станет стыдно за присоединение Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без деоккупации Крыма нельзя говорить о нормальных отношениях с Россией.
News.ru вчера в 11:23
2,3K
Экономика

ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском вчера в 14:08
96
Происшествия

За сутки еще 69 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае

На 11 июня в Алтайском крае новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заразились еще 69 человек, выздоровели – 57 человек, сообщает оперштаб.
Kursk.com 04:17
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Шоу-бизнес

Дочь Кафельникова снялась обнаженной для обложки журнала

Модель Алеся Кафельникова, дочь бывшего теннисиста Евгения Кафельникова, снялась обнаженной для журнала ELLE Russia.
Lenta.ru 02:56
6
Авто

Volkswagen начал производство кроссовера Nivus

Компания Volkswagen начала серийное производство нового компактного купе-кроссовера Nivus.
Автоновости дня 09 июня в 08:37
10
Шоу-бизнес

Андрей Разин вспомнил, как Ефремов наводил на всех ужас

Bimru.ru 00:40
29
Наука

Назван эффективный способ победить пандемию коронавируса

Повсеместное применение масок позволит предотвратить вторую волну инфекции и победить пандемию.
РИА Новости 02:18
99
Происшествия

Против главы Норильска возбудили уголовное дело

Норильск, Красноярский край, 11 июня 2020, 11:11 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело против мэра Норильска (Красноярский край) Рината Ахметчина по факту халатности при разливе нефтепродуктов, сообщает 11 июня пресс-служба СКР.
REGNUM 04:11
458
Общество

Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов

Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
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Политика

Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну

Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
News.ru вчера в 10:48
125
Происшествия

С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве

Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
81
Общество

Губернатор сделает новое заявление по карантину на Кубани

4 июня Вениамин Кондратьев заявил о том, что режим карантина по коронавирусу продлен в крае до 21 июня.
Бизнес-газета вчера в 14:50
248
Общество

В России стартуют выплаты опекунам инвалидов и пенсионеров

В России стартуют выплаты волонтерам, взявшим на временное попечительство пенсионеров, инвалидов, детей-сирот или оставшихся без родительского попечения, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 02:38
135
Экономика

Банки захотели ужесточить правила блокировки счетов россиян

Клиенты могут не выходить на связь в течение двух дней по разным причинам — кто-то находится в роуминге за границей, кто-то вне зоны доступа, а некоторые с подозрением относятся к любым звонкам из банков, предполагая, что им звонят мошенники.
Lenta.ru 02:20
90
Политика

Песков заявил об отсутствии олигархов в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране не существует олигархов.
Газета.Ru вчера в 08:31
5,6K
Общество

Ученый Лапыгин освобожден по УДО

Суд Твери освободил досрочно бывшего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Владимира Лапыгина.
BFM.ru 03:22
29
Происшествия

Нарколог назвал приблизительные сроки лечения Ефремова от алкоголизма

iReactor 03:16
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Кино

Бэтмен, Женщина-кошка и комиссар Гордон на новом фанатском постере

Вслед за артами, показывающими потенциальные образы Робина, Джокера и Пингвина, португальский художник с ником datrinti нарисовал постер Темного рыцаря Роберта Паттинсона с двумя его ближайшими соратниками - Женщиной-кошкой Зои Кравиц и комиссаром Гордоном Джеффри Райта.
Российская газета вчера в 12:35
5
Политика

Трамп обвинил «внутренних террористов» в захвате Сиэтла

РИА Новости 01:28
51
Как работают Яндекс.Новости?
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