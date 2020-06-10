Курс рубля в начале торгов повышается к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. По данным на 10.06 мск, курс доллара опустился на 5 копеек и составил 68,54 рубля.

Курс рубля снижается к евро в начале торгов

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