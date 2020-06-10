Курс рубля в начале торгов повышается к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. По данным на 10.06 мск, курс доллара опустился на 5 копеек и составил 68,54 рубля.

Курс рубля снижается к евро в начале торгов

Общество Ученый Лапыгин освобожден по УДО Суд Твери освободил досрочно бывшего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Владимира Лапыгина. 13

Здоровье В Крыму за сутки выявили 25 случаев заражения коронавирусом "Подтверждено 25 новых случаев коронавирусной инфекции, 19 из них выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий в очагах по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая - при обращении за медицинской помощью, 2 случая - при лабораторном скрининге здоровых лиц", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". 3

Здоровье Регионы получили первую партию российского препарата от коронавируса Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). 101

Общество Число заболевших коронавирусом в России превысило полмиллиона За последние сутки в РФ выявлено еще 8 779 инфицированных коронавирусом, сообщает оперштаб. Всего в стране 502 436 заболевших.

Общество Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов. 124

Политика Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление. 26

Экономика Сбербанк договорился о покупке доли сервиса 2ГИС Сбербанк получит контрольный пакет в картографическом сервисе 2ГИС и подписал обязывающие документы об инвестициях в развитие данной компании. 213

Происшествия СК возбудил против главы Норильска дело о халатности Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности против главы Норильска Рината Ахметчина по делу о разливе топлива на ТЭЦ-3, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. 11

Происшествия В Липецкой области умер 9-й пациент от коронавируса На 11 июня, 9 человек умерли от COVID-19 за все время с начала пандемии в Липецкой области.

Общество Музеи России откроют парковые пространства для посетителей с 16 июня «Министр культуры России Ольга Любимова подписала приказ о возобновлении с 16 июня работы открытых пространств музеев и музеев-заповедников, находящихся в ведении Минкультуры России», — говорится в пресс-релизе.

Происшествия В Москве простились с погибшим после ДТП с Ефремовым водителем В траурном зале при Институте имени Н.В. Склифосовского прошла церемония прощания с Сергеем Захаровым — водителем службы доставки, погибшим в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым. 32

Общество Российским туристам в Крыму не придется сдавать тесты на коронавирус Ограничения на размещение туристов из других субъектов будут сняты в Крыму с 1 июля.

Здоровье Вирусолог из Италии оценил вероятность второй волны коронавируса Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что во всём мире за последние сутки зафиксировано 105,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных достигло 7,15 млн человек. 31

Общество В России за сутки выявлено 8779 случаев коронавируса В России за сутки выявили 8779 случаев коронавирусной инфекции. Всего в стране с начала эпидемии 502 436 человек заболели COVID-19.

Общество Финляндия с 14 июня разрешит гражданам путешествия в Прибалтику Правительство Финляндии обновит рекомендации по зарубежным поездкам граждан и разрешит туризм со странами Балтии, Исландией, Данией и Норвегией с 14 июня. 1