Финансы

МедиаКорСетьМедиаКорСетьРубль укрепился к доллару и евро

Доллар подешевел на 30 копеек и составил 68,40 рубля. Евро снизился на 32 копеек до 77,24 рублей.
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Рубль в ходе торгов выигрывает у доллара, но уступает евро

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Газета.Ruвчера в 03:18

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:07
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Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозами подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
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Происшествия

Глава Норильска стал фигурантом уголовного дела из-за аварии на ТЭЦ-3

В отношении главы Норильска Рината Ахметчина возбуждено уголовное дело о халатности, его будет расследовать Главное следственное управление СКР.
Интерфакс 03:42
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Наука

Яйцеклетки выбирают сперматозоиды определенных типов

Яйцеклетки предпочитают сперматозоидов определённых типов мужчин. Об этом сообщает «Evo-rus.com».
Evo-rus.com вчера в 11:36
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Происшествия

Суд арестовал директора ТЭЦ-3 в Норильске

По информации агентства, директор ТЭЦ-3 в Норильске, где случился разлив топлива, арестован на один месяц и три недели в рамках уголовного дела в связи с ЧП.
iReactor 05:59
Общество

Кого коснется индексация пенсии с 1 июля

Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 06:33
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Гаджеты

Xiaomi Mi Band 5 обзаведется магнитной зарядкой

В Mi Band 5 китайский производитель реализует магнитную зарядку, которая подключается с обратной стороны браслета.
Astera 09 июня в 06:46
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Общество

Россияне становятся финансово независимыми в среднем в 26 лет

Раньше всего россияне становятся финансово независимыми в Хабаровске (24,9 года).
Коммерсантъ 00:15
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру 09 июня в 10:28
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Происшествия

В Калужской области из окна пятого этажа выпал ребёнок

REGNUM 05:54
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Политика

Лидер группы «Океан Эльзы» Вакарчук сложил мандат депутата Рады

Лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в четверг заявил о сложении мандата депутата Верховной рады Украины, но намерен продолжить политическую карьеру в партии "Голос".
РИА Новости 06:40
Общество

Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования

Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 06:08
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Наука

Предшественника Великой китайской стены нашли археологи

Нашли предшественника Великой китайской стены.
Evo-rus.com вчера в 11:26
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Наука

Ученые выяснили, как психопаты распространяют коронавирус

Люди с психопатическими чертами личности отказываются соблюдать социальную дистанцию и готовы нарочно чихать и трогать поверхности, если заразятся коронавирусом, выяснил американский психолог.
Газета.Ru 09 июня в 06:13
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Общество

Власти Курской области перенесли парад Победы на 23 августа

Власти Курской области решили перенести парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на 23 августа из-за угрозы распространения в регионе коронавирусной инфекции.
ТАСС 06:41
Армия и оружие

В России испытают вертолет Ка-52М «Аллигатор» с новым вооружением

В России планируется испытание модернизированного вертолета Ка-52М "Аллигатор", на котором будет установлено новое вооружение.
Российская газета 03:07
Футбол

Агент рассказал, почему затягивается трансфер Лава в ЦСКА

Евро-футбол.ру 06:43
Хоккей

Щербак покинул «Трактор» и продолжит карьеру заграницей

Щербак может продолжить карьеру в Западной Европе или Северной Америке.
Спорт БИЗНЕС Online 04:14
Происшествия

У бывших руководителей Аграрного университета проходят обыски

У бывшего проректора по экономике и развитию имущественного комплекса Санкт-Петербургского государственного аграрного университета и бывшего начальника коммерческого управления университета проходят обыски.
Питерские заметки 05:53
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Происшествия

Неонацисту Стерненко объявлено о подозрении в умышленном убийстве

Известному одесскому неонацисту, экс-главарю местной группировки «Правого сектора»* Сергею Стерненко объявлено о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
Rusvesna.su 06:41
Общество

После жары россиян ждет «арктическое вторжение»

По прогнозам синоптиков, вскоре после аномально жаркой погоды жителей России ожидает «арктическое вторжение» холодного воздуха.
РИА Оренбуржье вчера в 07:41
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Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ вчера в 15:56
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Шоу-бизнес

Борисов ответил на обвинения в «подмене» жены Захарова в «Пусть говорят»

РИА Новости 04:11
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Политика

Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
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Футбол

Сафонов: «В „Спартаке“ только ленивый не сосёт деньги Федуна»

Футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что многие руководители московского «Спартака» наживались на владельце столичного клуба Леониде Федуне.
Евро-футбол.ру 04:53
Экономика

Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком.
РБК 00:00
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Общество

В России проведут оценку популяционного иммунитета к COVID-19

В трех российских регионах в июне стартует оценка популяционного иммунитета к COVID-19, сообщили 11 июня в Роспотребнадзоре.
Известия вчера в 20:45
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Общество

В Москву вернулись работающие в России немецкие топ-менеджеры

Группа из 50 работающих в России немецких и европейских топ-менеджеров и бизнесменов вернулась в Москву из Германии спецрейсом авиакомпании Lufthansa.
РБК 06:41
Транспорт

С 24 июня РЖД возвращает в расписание отменённые рейсы «Сапсанов»

С 24 июня возобновится движение всех ранее отменённых рейсов «Сапсанов», сообщили в пресс-службе компании «Российские железные дороги».
RT на русском 05:42
Игры

Анонсирован ритм-шутер от первого лица Metal: Hellsinger

Издательство Funcom и разработчики из студии The Outsiders анонсировали ритм-шутер от первого лица Metal: Hellsinger.
Игромания.ру 04:12
Шоу-бизнес

В эфир вышел последний выпуск «Пусть говорят» с умершей Юлией Норкиной

Выпуск последней программы, в которой приняла участие Юлия Норкина — покойная супруга ведущего канала НТВ Андрея Норкина — вышла в эфир.
iReactor 08 июня в 12:00
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