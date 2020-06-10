Финансы
МедиаКорСетьРубль укрепился к доллару и евро
Доллар подешевел на 30 копеек и составил 68,40 рубля. Евро снизился на 32 копеек до 77,24 рублей.
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Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозами подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
Происшествия
Глава Норильска стал фигурантом уголовного дела из-за аварии на ТЭЦ-3
В отношении главы Норильска Рината Ахметчина возбуждено уголовное дело о халатности, его будет расследовать Главное следственное управление СКР.
Интерфакс 03:42
Наука
Яйцеклетки выбирают сперматозоиды определенных типов
Яйцеклетки предпочитают сперматозоидов определённых типов мужчин. Об этом сообщает «Evo-rus.com».
Evo-rus.com вчера в 11:36
Происшествия
Суд арестовал директора ТЭЦ-3 в Норильске
По информации агентства, директор ТЭЦ-3 в Норильске, где случился разлив топлива, арестован на один месяц и три недели в рамках уголовного дела в связи с ЧП.
iReactor 05:59
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 06:33
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 5 обзаведется магнитной зарядкой
В Mi Band 5 китайский производитель реализует магнитную зарядку, которая подключается с обратной стороны браслета.
Astera 09 июня в 06:46
Общество
Россияне становятся финансово независимыми в среднем в 26 лет
Раньше всего россияне становятся финансово независимыми в Хабаровске (24,9 года).
Коммерсантъ 00:15
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру 09 июня в 10:28
Политика
Лидер группы «Океан Эльзы» Вакарчук сложил мандат депутата Рады
Лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в четверг заявил о сложении мандата депутата Верховной рады Украины, но намерен продолжить политическую карьеру в партии "Голос".
РИА Новости 06:40
Общество
Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования
Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 06:08
Наука
Предшественника Великой китайской стены нашли археологи
Нашли предшественника Великой китайской стены.
Evo-rus.com вчера в 11:26
Наука
Ученые выяснили, как психопаты распространяют коронавирус
Люди с психопатическими чертами личности отказываются соблюдать социальную дистанцию и готовы нарочно чихать и трогать поверхности, если заразятся коронавирусом, выяснил американский психолог.
Газета.Ru 09 июня в 06:13
Общество
Власти Курской области перенесли парад Победы на 23 августа
Власти Курской области решили перенести парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на 23 августа из-за угрозы распространения в регионе коронавирусной инфекции.
ТАСС 06:41
Армия и оружие
В России испытают вертолет Ка-52М «Аллигатор» с новым вооружением
В России планируется испытание модернизированного вертолета Ка-52М "Аллигатор", на котором будет установлено новое вооружение.
Российская газета 03:07
Футбол
Агент рассказал, почему затягивается трансфер Лава в ЦСКА
Евро-футбол.ру 06:43
Хоккей
Щербак покинул «Трактор» и продолжит карьеру заграницей
Щербак может продолжить карьеру в Западной Европе или Северной Америке.
Спорт БИЗНЕС Online 04:14
Происшествия
У бывших руководителей Аграрного университета проходят обыски
У бывшего проректора по экономике и развитию имущественного комплекса Санкт-Петербургского государственного аграрного университета и бывшего начальника коммерческого управления университета проходят обыски.
Питерские заметки 05:53
Происшествия
Неонацисту Стерненко объявлено о подозрении в умышленном убийстве
Известному одесскому неонацисту, экс-главарю местной группировки «Правого сектора»* Сергею Стерненко объявлено о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
Rusvesna.su 06:41
Общество
После жары россиян ждет «арктическое вторжение»
По прогнозам синоптиков, вскоре после аномально жаркой погоды жителей России ожидает «арктическое вторжение» холодного воздуха.
РИА Оренбуржье вчера в 07:41
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56
Шоу-бизнес
Борисов ответил на обвинения в «подмене» жены Захарова в «Пусть говорят»
РИА Новости 04:11
Политика
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
Футбол
Сафонов: «В „Спартаке“ только ленивый не сосёт деньги Федуна»
Футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что многие руководители московского «Спартака» наживались на владельце столичного клуба Леониде Федуне.
Евро-футбол.ру 04:53
Экономика
Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов
Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком.
РБК 00:00
Общество
В России проведут оценку популяционного иммунитета к COVID-19
В трех российских регионах в июне стартует оценка популяционного иммунитета к COVID-19, сообщили 11 июня в Роспотребнадзоре.
Известия вчера в 20:45
Общество
В Москву вернулись работающие в России немецкие топ-менеджеры
Группа из 50 работающих в России немецких и европейских топ-менеджеров и бизнесменов вернулась в Москву из Германии спецрейсом авиакомпании Lufthansa.
РБК 06:41
Транспорт
С 24 июня РЖД возвращает в расписание отменённые рейсы «Сапсанов»
С 24 июня возобновится движение всех ранее отменённых рейсов «Сапсанов», сообщили в пресс-службе компании «Российские железные дороги».
RT на русском 05:42
Игры
Анонсирован ритм-шутер от первого лица Metal: Hellsinger
Издательство Funcom и разработчики из студии The Outsiders анонсировали ритм-шутер от первого лица Metal: Hellsinger.
Игромания.ру 04:12
Шоу-бизнес
В эфир вышел последний выпуск «Пусть говорят» с умершей Юлией Норкиной
Выпуск последней программы, в которой приняла участие Юлия Норкина — покойная супруга ведущего канала НТВ Андрея Норкина — вышла в эфир.
iReactor 08 июня в 12:00