Финансы
Газета.RuКурс рубля снижается к евро в начале торгов
Курс рубля в начале торгов повышается к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. По данным на 10.06 мск, курс доллара опустился на 5 копеек и составил 68,54 рубля.
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Рубль вечером растерял часть роста к доллару и евро на фоне усилившей снижение нефти
Интерфакс08 июня в 12:46
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Происшествия
Ефремова доставили на допрос по делам о ДТП и сбыте наркотиков
Актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП, доставили в Главное следственное управление московского ГУ МВД для проведения допроса по делам о сбыте ему наркотиков и произошедшей автомобильной аварии.
Известия 09:34
Происшествия
В отношении мэра Норильска завели уголовное дело из-за аварии на ТЭЦ
RT на русском 09:08
Общество
Режим самоизоляции в Красноярском крае продлен до середины июля
Напомним, в последние дни в регионе регистрируется более 150 новых случаев COVID-19 в сутки.
Наш Красноярский край 02:05
Происшествия
Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым
Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области.
REGNUM 09:49
Общество
В Краснодарском крае отменили пропускной режим
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев решил отменить пропуска для передвижения между муниципалитетами, сообщает "Кубань-24".
Газета.Ru 09:32
Политика
В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз
Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.
РИА Новости 08:04
Общество
Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов
Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
Спорт
Senua’s Saga: Hellblade II создают на Unreal Engine 5
Игромания.ру вчера в 17:29
Общество
Школьники смогут получить аттестаты 15 июня
Российские школьники смогут получить аттестаты 11 июня или 15 июня. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, пишет ТАСС.
Общественное телевидение России 08:29
Политика
В Крыму прокомментировали слова Зеленского о «стыде» россиян
Ранее Зеленский заявил в интервью "Украинской правде", что Крым вернется под контроль Киева, а российскому народу через несколько лет станет стыдно.
РИА Новости 00:37
Политика
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Piter.tv вчера в 07:12
Происшествия
Украинский радикал Стерненко официально стал подозреваемым в убийстве
Киев, 11 июня 2020, 13:59 — REGNUM Бывшему главарю «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе Сергею Стерненко вручили документ о подозрении в умышленном убийстве.
REGNUM 06:59
Экономика
Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов
Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком.
РБК 00:00
Происшествия
В Москве полицейский на мотоцикле попал в аварию с такси
Российская газета 09:09
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
РИА Новости 06:10
Религия
В Черногории завели дело на митрополита Сербской православной церкви
Полиция Черногории завела уголовное дело на митрополита Черногорско-Приморского Сербской православной церкви (СПЦ) Амфилохия и саму митрополию за несогласованное строительство снесенного властями монастырского объекта.
РИА Новости 07:54
Политика
МИД России назвал желание США причислить РФ к спонсорам терроризма хамством
В докладе предлагается считать Россию спонсором терроризма за поддержку Корпуса стражей исламской революции Ирана, ливанского движения «Хезболла» и радикальной группировки «Талибан» (запрещена в России).
News.ru 10:18
Киберспорт
В CS:GO добавили возможность сыграть в «крестики-нолики»
CyberSport.ru 05:49
Политика
Екатерина Толстикова назначена заместителем главы Минпросвещения РФ
Махачкалинские известия 07:35
Общество
В России стартуют выплаты опекунам инвалидов и пенсионеров
В России стартуют выплаты волонтерам, взявшим на временное попечительство пенсионеров, инвалидов, детей-сирот или оставшихся без родительского попечения, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 02:38
Спорт
Экс-глава IAAF объяснил, почему скрывались положительные пробы россиян
Экс-глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF, теперь - Всемирная легкоатлетическая ассоциация, World Athletics) Ламин Диак, находящийся под следствием по делу о коррупции, в четверг заявил в суде, что скрывал положительные допинг-пробы российских спортсменов ради "финансового благополучия" организации.
РИА Новости 09:07
Экономика
Потанин предложил акционерам «Норникеля» отказаться от дивидендов
Потанин предлагает отменить выплату дивидендов в 2020 г. уже второй раз за несколько месяцев.
Ведомости 07:01
Гаджеты
Новый Xiaomi Mi Band 5 уже можно заказать. Цена
Российская газета вчера в 09:04
Культура
На ютьюбе появилась «картонная» версия «Чужого» Ридли Скотта
Телеканал RTVI 06:43
Общество
В России журналисту впервые вынесли предупреждение за сотрудничество с иностранным СМИ без аккредитации в МИДе
Решение принял мировой суд в городе Кемерово в отношении журналиста-фрилансера Романа Янченко, который сотрудничает с телекомпанией "Белсат TV", зарегистрированный в Польше.
Эхо Москвы 09:33
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости 09 июня в 15:04
Общество
Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты
Пожилые граждане России могут рассчитывать на единовременную денежную выплату, сумма составит около 2 тысяч рублей.
Экономика сегодня 03:01