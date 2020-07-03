Российская валюта ощутимо снижается к доллару и евро на фоне падения цен на нефть. Это следует из данных Московской биржи вечером в пятницу, 3 июля.

Курс рубля снижается на фоне падения цен на нефть

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