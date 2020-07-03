Финансы

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваКурс рубля снижается на фоне падения цен на нефть

Российская валюта ощутимо снижается к доллару и евро на фоне падения цен на нефть. Это следует из данных Московской биржи вечером в пятницу, 3 июля.
Читать в источнике
Комментировать19

Подробнее о событии

Рубль упал до минимума с конца мая

Эхо Москвы20:08

Курс рубля упал до минимума с конца мая

Москва 2420:03

Курс рубля ощутимо упал и обновил перед выходными минимумы с весны

ПРАЙМ14:36

Курс рубля на Мосбирже обновил минимумы с весны

Аргументы и Факты16:09

Курс рубля на Московской бирже упал и обновил минимумы с весны

ИА Красная Весна15:31

Курс рубля снижается на фоне падения цен на нефть

Вечерняя Москва15:19

Курс рубля опустился до весенних значений

ФАН16:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 23:40, Ашберн
Шоу-бизнес

Геннадий Хазанов попал в больницу из-за проблем с сердцем

По информации РЕН ТВ, 74-летнего народного артиста доставили в отделение кардиологии, у него наблюдались симптомы проблем с сердцем.
Известия 20:46
4
Политика

Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском вчера в 09:03
1,3K
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Ведомости 07:34
5,1K
Политика

Путин выступил против полной замены очного обучения на дистанционное

Российские власти не собираются полностью заменять очное обучение дистанционным, заявил президент Владимир Путин.
Коммерсантъ 09:42
41
Политика

Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России

Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу.
REGNUM 09:31
5,5K
Космос

Названа длительность пребывания на орбите первого космического туриста

Первый космический турист, который выйдет в открытый космос с МКС в 2023 году, сможет находиться за бортом станции около 90-100 минут, сообщили в российском представительстве американской компании Space Adventures.
RT на русском 20:43
Политика

Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США

Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru 12:46
2,6K
Политика

Глава Ненецкого округа объяснил голосование жителей против поправок

Врио губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный объяснил, почему большинство избирателей региона, принявших участие в голосовании по поправкам к Конституции, выступили против.
Ведомости вчера в 11:51
9,1K
Общество

Россиянам обещают новое пособие на детей в размере 50 тысяч рублей

Сумма может составлять до 50 000 в год.
ToDay News Ufa 01:24
5
Происшествия

В Алабаме при стрельбе в магазине погиб восьмилетний ребенок

Восьмилетний ребенок погиб в результате стрельбы в магазине в городе Хувер в американском штате Алабама, сообщает городская полиция.
РИА Новости 22:33
1
Происшествия

В Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ

Ведомости 13:24
361
Происшествия

В Полтаве в офис партии «Оппозиционная платформа» бросили гранату

РИА Новости 11:28
2
Авто

Lincoln прекращает производство седана Continental

Вашингтон, 2 июля 2020, 13:44 — REGNUM Американский автопроизводитель Lincoln отказался от выпуска модели седана Continental.
REGNUM вчера в 06:44
3
Армия и оружие

Пуск украинской ракеты по Крымскому мосту приведет к войне

Утро.ru вчера в 09:01
127
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила клип после объявленного распада

Сергей Шнуров написал текст и музыку для новой песни группировки «Ленинград». Песня получила название «Фотосессия».
CT news 05:52
68
Культура

Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте

CT news 05:55
4
Автоспорт

Хэмилтон стал лучшим по итогам второй практики Гран-при Австрии

Британец Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», показал лучшее время по итогам второй практики стартового этапа сезона.
Советский спорт 11:24
Шоу-бизнес

Сергей Безруков показал архивные фото со съемок «Бригады»

Российский актер опубликовал в своем Instgaram видео, на котором разбирает фотографии со съемок популярного сериала «Бригада».
CT news 06:53
36
Общество

ПФР сообщил об изменении порядка выплаты пенсий в июле

Новый порядок оформления, перерасчета и назначения пенсий вступает в силу в июле, проинформировали в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).
Экономика сегодня 04:09
7
Космос

ESA показало видео пролета над марсианским кратером Королева

Ролик представляет собой мозаику изображений, которые смонтировали так, чтобы получилась визуализация полета аппарата над кратером.
РИА Новости 09:23
2
Общество

В двух префектурах Японии из-за ливней объявили эвакуацию

Для 145 тысяч человек, проживающих в префектурах Кумамото и Кагосима на юге Японии, было объявлено экстренное предупреждение в связи с сильными ливнями и рекомендовано эвакуироваться.
Московский Комсомолец 20:24
1
Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» испытали в беспилотном режиме

Танк на тяжелой гусеничной платформе "Армата" в ходе предварительных испытаний отработал режим работы без экипажа, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
РИА Новости 20:03
153
Кино

Фильм Данилы Козловского «Чернобыль» покажут в США

Новый фильм-катастрофа российского актера Данилы Козловского выйдет в прокат в Северной Америке.
CT news 15:19
38
Экономика

Сбербанк снова снизил ставки по рублевым вкладам

Москва, 2 июля 2020, 17:07 — REGNUM Крупнейший российский банк — Сбербанк — снизил ставки базовых рублевых вкладов.
REGNUM вчера в 10:07
609
Общество

Роспотребнадзор запретил детский отдых в лагерях за пределами регионов

Роспотребнадзор запретил детский отдых в лагерях за пределами регионов до конца 2020 года.
Lenta.ru 15:31
186
Происшествия

Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о взятке

«Возбуждено уголовное дело в отношении следователя центрального аппарата ведомства по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере)», — цитирует Следственный комитет РИА Новости.
RT на русском 12:51
535
Общество

В Гидрометцентре предупредили о жаре и грозах в ближайшие дни

На Чукотке и Колыме прогнозируются резкое понижение температуры и заморозки ночью.
РБК 03:48
164
Общество

Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве.
RT на русском 07:12
2,6K
Игры

Создатели Horizon Zero Dawn назвали дату релиза ПК-версии игры

Вашингтон, 3 июля 2020, 22:56 — REGNUM Разработчики Horizon Zero Dawn назвали дату выхода её ПК-версии.
REGNUM 15:56
18
Происшествия

Полицейских в США уволили за улыбки после удушения задержанного

Троих полицейских уволили и еще один добровольно оставил должность в американском штате Колорадо после скандала из-за обнародованной фотографии, на которой правоохранители с улыбкой имитируют удушающий прием, с помощью которого они задержали афроамериканца, умершего позднее в больнице.
Известия 19:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное