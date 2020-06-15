Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 30 копеек — до 70,50 рубля. Курс евро поднялся на 1 копейку и составил 79,21 рубля.
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 19:23, Ашберн
Политика
Захарова прокомментировала сериал ВВС об отравлении Скрипалей
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала сериал об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, который начал выходить на английском телеканале ВВС.
РИА Новости 17:31
Кино
Небула отправила за камнем Души двух влюбленных: случайность или тонкий расчет?
Концовка картины по количеству эмоций все-таки уступила второму акту: поиску Мстителями пяти Камней Бесконечности.
SM News 13 июня в 16:55
Здоровье
Пятый случай смерти от коронавируса зарегистрирован в Амурской области
14 июня в Амурской области выявлено 45 новых случаев COVID-2019, а всего выявлено 1018 случаев.
Телепорт вчера в 20:32
Общество
Предсказана смертельно опасная аномальная жара
Ученые предсказывают, что продолжающееся глобальное потепление приведет к еще более частому возникновению волн смертельно опасной жары в Северо-Восточной Азии в ближайшие десятилетия.
Lenta.ru 17:10
Общество
Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки
Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым.
REGNUM 14:12
Космос
Зонд New Horizons совершил первый межзвездный эксперимент
Зонд New Horizons преодолел огромное расстояние и успешно выполнил первый межзвездный эксперимент "Параллакс".
РЕН ТВ 11:32
Театры
БДТ имени Товстоногова покажет первый в России Minecraft-спектакль
В воскресенье, 14 июня, в игровой вселенной Minecraft откроется БДТ имени Товстоногова.
Петербургский дневник 13 июня в 11:26
Интернет
«Яндекс» запустил сервис видеозвонков «Телемост»
Фото: iStock«Яндекс» запустил сервис видеовстреч «Телемост».
Inc. Russia 07:43
Шоу-бизнес
Телеведущая Шукшина раскритиковала семью погибшего в ДТП с Ефремовым
Актриса и телеведущая Мария Шукшина возмутилась тем, что семья родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова пришла на телевидение и отказывается простить актера Михаила Ефремова.
Газета.Ru 14:55
Общество
Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату
В Роструде РИА Новости рассказали, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
РИА Новости 11:34
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
Кино
Второй сезон «Ведьмака» станет менее запутанным во времени
Вместе со звездой "Человека из стали", а также Фрейей Аллан, Аней Чалотрой и прочими знакомыми лицами в касте второго сезона шоу Netflix задействованы Ким Бодниа (Весемир), Кристофер Хивью (Нивеллен), Аиша Фабьен Росс (Лидия ван Бредевоорт), Ясен Атор (Коэн), Туэ Ерстед Расмуссен (Эскель), Агнес Брукнер (Вереена), Пол Бульон (Ламберт) и Месия Симсон (Францеска Финдабаир).
Киноафиша России 07:57
Происшествия
Стрелявший в полицейских в Москве прохожий оказался жив
Следственный комитет опроверг сообщения о смерти мужчину, открывшего огонь по полицейским в Москве.
РИА Новости 14:11
Общество
В Волгоградской области продлили режим самоизоляции
Волгоград, 15 июня 2020, 15:50 — REGNUM До 23 июня продлён режим самоизоляции в Волгоградской области.
REGNUM 08:50
Шоу-бизнес
Галкин показал цветущий сад Пугачевой в своем замке
Юморист Максим Галкин опубликовал видео, в котором впервые показал фанатам цветущий сад своего загородного дома.
Экономика сегодня 04:14
Общество
АТОР спрогнозировала отказ Европы открыть границы для россиян
Россия, скорее всего, не попадет в число стран, для которых Евросоюз откроет границы с 1 июля.
Вечерняя Москва 14:48
Наука
Найден способ защиты от коронавируса в кишечнике
Российские ученые нашли способ борьбы с COVID-19 в кишечнике через комплексное использование противовирусных препаратов и наночастиц серебра.
Lenta.ru 04:48
Политика
Из России высылают двух дипломатов Чехии
Объявление двух представителей другого государства персонами нон грата стало ответом МИД на недружественные действия со стороны Праги и недавнюю высылку двух сотрудников МИД России в Чехии после "абсурдных и бездоказательных обвинений".
DixiNews 09:29
Здоровье
Доктор Мясников предупредил россиян о второй волне коронавируса
Доктор Александр Мясников спрогнозировал сроки второй волны коронавируса. Он считает, что заболевание вернется в Россию в октябре-ноябре.
ФедералПресс 12:00
Космос
Впервые измерено время жизни нейтрона в космосе
Ученые впервые измерили продолжительность жизни нейтрона в космическом пространстве.
Lenta.ru 13:12
Наука
Найден древний крокодил, ходивший на двух лапах
Издание The Times опубликовало материал, в котором сообщается о том, что учеными был найден древний крокодил, ходивший на двух лапах.
Ferra вчера в 05:32
Происшествия
В Киеве националист порвал предписание суда о домашнем аресте
Бывший лидер одесской ячейки «Правого сектора» (организация запрещена в России) Сергей Стерненко, обвиняемый в убийстве, отказался выполнять предписание суда о домашнем аресте и демонстративного порвал его.
Известия 18:44
Единоборства
Тони Фергюсон вызвал на бой Конора Макгрегора
Metaratings 12:22