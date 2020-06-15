Курс доллара вырос на 30 копеек — до 70,50 рубля. Курс евро поднялся на 1 копейку и составил 79,21 рубля.

Рубль снижается к доллару и евро

Политика Захарова прокомментировала сериал ВВС об отравлении Скрипалей Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала сериал об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, который начал выходить на английском телеканале ВВС.

Общество Предсказана смертельно опасная аномальная жара Ученые предсказывают, что продолжающееся глобальное потепление приведет к еще более частому возникновению волн смертельно опасной жары в Северо-Восточной Азии в ближайшие десятилетия.

Общество Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым. 66

Шоу-бизнес Телеведущая Шукшина раскритиковала семью погибшего в ДТП с Ефремовым Актриса и телеведущая Мария Шукшина возмутилась тем, что семья родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова пришла на телевидение и отказывается простить актера Михаила Ефремова. 169

Общество Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату В Роструде РИА Новости рассказали, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции 1 июля. 2,1K

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Кино Второй сезон «Ведьмака» станет менее запутанным во времени Вместе со звездой "Человека из стали", а также Фрейей Аллан, Аней Чалотрой и прочими знакомыми лицами в касте второго сезона шоу Netflix задействованы Ким Бодниа (Весемир), Кристофер Хивью (Нивеллен), Аиша Фабьен Росс (Лидия ван Бредевоорт), Ясен Атор (Коэн), Туэ Ерстед Расмуссен (Эскель), Агнес Брукнер (Вереена), Пол Бульон (Ламберт) и Месия Симсон (Францеска Финдабаир). 7

Общество В Волгоградской области продлили режим самоизоляции Волгоград, 15 июня 2020, 15:50 — REGNUM До 23 июня продлён режим самоизоляции в Волгоградской области. 301

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Политика Из России высылают двух дипломатов Чехии Объявление двух представителей другого государства персонами нон грата стало ответом МИД на недружественные действия со стороны Праги и недавнюю высылку двух сотрудников МИД России в Чехии после "абсурдных и бездоказательных обвинений". 1,1K

Наука Найден древний крокодил, ходивший на двух лапах Издание The Times опубликовало материал, в котором сообщается о том, что учеными был найден древний крокодил, ходивший на двух лапах. 100