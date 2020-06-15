Финансы

ПРАЙМПРАЙМРубль вечером стабилен к доллару и укрепляется к евро

Курс рубля во вторник вечером мало меняется по отношению к доллару и растет к евро на фоне цены на нефть, закрепившейся выше 40 долларов за баррель по марке Brent, следует из динамики торгов на Московской бирже.
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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 69,74 рубля

ТАСС03:02

Рубль дешевеет при открытии торгов

Вести.Ru03:35

Курс доллара на МосБирже увеличился до 69,69 рубля

News.ru03:22

Рубль снижается к доллару и евро

Газета.Ru03:18

Рубль вечером стабилен к доллару и укрепляется к евро

ПРАЙМ14:12

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:02

Курс доллара взлетел

Lenta.ruвчера в 03:12
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Число погибших при перестрелке в Ингушетии увеличилось до четырех

РИА Новости 08:42
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Происшествия

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Газета.Ru 03:07
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Липницкая подтвердила слухи о своей беременности

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Юлия Липницкая подтвердила информацию о своей беременности и заявила, что планировала сама рассказать об этом событии.
РИА Новости 11:26
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Общество

Губернатор Кубани рассказал, когда регион откроют для туристов

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«Газпром» начал демонтировать трубы для транзита через Украину

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Собянин назвал срок снятия в Москве оставшихся ограничений по COVID-19

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Калининградские власти отложили начало туристического сезона

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Футбол

Семак рассказал, кто из игроков «Зенита» пропустит матч с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча 23-го тура РПЛ с ЦСКА (20 июня) рассказал, кто не сможет принять участие в игре.
Metaratings 12:00
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Трое индийских военных погибли в столкновении на границе с Китаем

Со стороны Индии погибли один офицер и два солдата. По данным индийских СМИ, среди китайских военных есть раненые.
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Общество

В Госдуму внесли законопроект об удаленной работе

В Госдуму внесли законопроект о регулировании удаленной работы.
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Фигурное катание

Роднина прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина поделился мнением о назначении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
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Эксперты назвали факторы успешного сопротивления России коронавирусу

России помогли более эффективно и с минимальными потерями преодолеть пандемию коронавируса несколько важных факторов.
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Общество

Глава СПЧ вслед за Михалковым высказался о патенте Билла Гейтса

В эфире радиостанции «Говорит Москва» глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека напомнил о намерениях основателя Microsoft.
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Происшествия

Власти оценили состояние двух пострадавших в ДТП под Челябинском

Двое пострадавших в ДТП с участием шести автомобилей, которое произошло во вторник в Челябинской области, находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщила пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 09:20
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Политика

Раскрыто средство защиты резиденции Путина от коронавируса

Lenta.ru 13:10
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Общество

В 13 российских городах отменили парады Победы

Парад Победы, запланированный на 24 июня, не состоится в 13 городах России из-за угрозы распространения коронавируса.
Газета.Ru 02:42
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Авто

Новый Land Rover Defender уже можно заказать в России

При оформлении заказа на новый Defender по трейд-ин владелец получит выгоду в размере до 150 тыс. руб. Чем новый Defender Land Rover привлек авторов фильма о Джеймсе Бонде.
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Гаджеты

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Канада и США продлили закрытие границы до 21 июля

Власти Канады и США продлевают закрытие границы для поездок без крайней необходимости до 21 июля в связи с пандемией нового коронавируса, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
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Армия и оружие

Показан момент взрыва вблизи российского БТРа в Сирии

Показан момент взрыва самодельной бомбы вблизи российского бронетранспортера БТР-82А в ходе совместного патрулирования с турецкими военными на трассе М4 в сирийской провинции Идлиб.
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Посол ФРГ в США ответила на слова Трампа о защите от России

Посол Германии в США Эмили Хабер, выступая на видеоконференции в Совете по международным отношениям, прокомментировала высказывание американского лидера Дональда Трампа о защите ФРГ от России.
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Боня назвала живущих на МРОТ россиян алкоголиками и нищебродами

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Армия и оружие

В Швеции обнаружили секретный план вторжения Турции в Грецию и Армению

В Швеции нашли план вторжения Турции в Грецию и Армению, разрабатываемый Генштабом страны.
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Хоккеист Овечкин сравнил жизнь в США и России

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Число внебольничных пневмоний сократилось в Псковской области

В Псковской области за последнее время сократилось количество внебольничных пневмоний более чем на 20%.
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Уличный кот по имени Боб скончался в Великобритании

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Адвокат семьи погибшего: Ефремов может получить 5-7 лет условно

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Театр «Современник» опубликовал заявление в связи с ДТП Ефремова

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