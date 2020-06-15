Курс рубля во вторник вечером мало меняется по отношению к доллару и растет к евро на фоне цены на нефть, закрепившейся выше 40 долларов за баррель по марке Brent, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Рубль вечером стабилен к доллару и укрепляется к евро

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