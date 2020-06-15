Финансы
ПРАЙМРубль вечером стабилен к доллару и укрепляется к евро
Курс рубля во вторник вечером мало меняется по отношению к доллару и растет к евро на фоне цены на нефть, закрепившейся выше 40 долларов за баррель по марке Brent, следует из динамики торгов на Московской бирже.
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Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
Фигурное катание
Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Юлия Липницкая подтвердила информацию о своей беременности и заявила, что планировала сама рассказать об этом событии.
РИА Новости 11:26
Общество
Губернатор Кубани рассказал, когда регион откроют для туристов
Туристам позволят приезжать на курорты без обязательного прохождения самоизоляции или обсерватора.
РБК Краснодар 14:23
Общество
Собянин назвал срок снятия в Москве оставшихся ограничений по COVID-19
Раньше середины июля оставшиеся ограничения по коронавирусу в Москве не будут сняты.
Известия 11:21
Путешествия
Калининградские власти отложили начало туристического сезона
Калининградские власти перенесли начало туристического сезона из-за ограничений, связанных с коронавирусом, ориентировочно на период с 22 до 26 июня, сообщает ассоциация туроператоров со ссылкой на министра по культуре и туризму Калининградской области Андрея Ермака.
РИА Новости 12:00
Футбол
Семак рассказал, кто из игроков «Зенита» пропустит матч с ЦСКА
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча 23-го тура РПЛ с ЦСКА (20 июня) рассказал, кто не сможет принять участие в игре.
Metaratings 12:00
Авто
Компания Lexus представила седан IS четвертого поколения
Технической начинкой нового Lexus IS является 245-сильная «турбочетверка» 2,0 литра, а также «атмосферник» V6 3,5 литра.
Evo-rus.com 10:59
Армия и оружие
Трое индийских военных погибли в столкновении на границе с Китаем
Со стороны Индии погибли один офицер и два солдата. По данным индийских СМИ, среди китайских военных есть раненые.
Газета.Ru 05:29
Общество
В Госдуму внесли законопроект об удаленной работе
В Госдуму внесли законопроект о регулировании удаленной работы.
РИА Новости 08:54
Фигурное катание
Роднина прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина поделился мнением о назначении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
ProstoProSport 13:20
Здоровье
Эксперты назвали факторы успешного сопротивления России коронавирусу
России помогли более эффективно и с минимальными потерями преодолеть пандемию коронавируса несколько важных факторов.
Газета.Ru 09:31
Общество
Глава СПЧ вслед за Михалковым высказался о патенте Билла Гейтса
В эфире радиостанции «Говорит Москва» глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека напомнил о намерениях основателя Microsoft.
Говорит Москва 10:14
Происшествия
Власти оценили состояние двух пострадавших в ДТП под Челябинском
Двое пострадавших в ДТП с участием шести автомобилей, которое произошло во вторник в Челябинской области, находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщила пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 09:20
Общество
В 13 российских городах отменили парады Победы
Парад Победы, запланированный на 24 июня, не состоится в 13 городах России из-за угрозы распространения коронавируса.
Газета.Ru 02:42
Авто
Новый Land Rover Defender уже можно заказать в России
При оформлении заказа на новый Defender по трейд-ин владелец получит выгоду в размере до 150 тыс. руб. Чем новый Defender Land Rover привлек авторов фильма о Джеймсе Бонде.
РБК вчера в 11:25
Гаджеты
AMD представила процессоры Ryzen 3000XT
Старт продаж ожидается с 7 июля. Компания AMD анонсировала три новых процессора третьего поколения для настольных компьютеров.
Деловое.ТВ 12:57
Политика
Канада и США продлили закрытие границы до 21 июля
Власти Канады и США продлевают закрытие границы для поездок без крайней необходимости до 21 июля в связи с пандемией нового коронавируса, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
РИА Новости 11:54
Армия и оружие
Показан момент взрыва вблизи российского БТРа в Сирии
Показан момент взрыва самодельной бомбы вблизи российского бронетранспортера БТР-82А в ходе совместного патрулирования с турецкими военными на трассе М4 в сирийской провинции Идлиб.
Lenta.ru 15:03
Политика
Посол ФРГ в США ответила на слова Трампа о защите от России
Посол Германии в США Эмили Хабер, выступая на видеоконференции в Совете по международным отношениям, прокомментировала высказывание американского лидера Дональда Трампа о защите ФРГ от России.
Наша версия 03:51
Армия и оружие
В Швеции обнаружили секретный план вторжения Турции в Грецию и Армению
В Швеции нашли план вторжения Турции в Грецию и Армению, разрабатываемый Генштабом страны.
Суть событий 12:39
Хоккей
Хоккеист Овечкин сравнил жизнь в США и России
В прямом эфире в Instagram в беседе с актрисой и телеведущей Юлией Бордовских нападающий Washington Capitals Александр Овечкин сравнил жизнь в США и России.
Газета Кемерова вчера в 23:57
Здоровье
Число внебольничных пневмоний сократилось в Псковской области
В Псковской области за последнее время сократилось количество внебольничных пневмоний более чем на 20%.
Псковская правда 13:57
Происшествия
Адвокат семьи погибшего: Ефремов может получить 5-7 лет условно
Адвокат высказал предположение, что суд может вынести Ефремову условный срок, учитывая все обстоятельства.
Evo-rus.com 10:45
Происшествия
Театр «Современник» опубликовал заявление в связи с ДТП Ефремова
Российская газета вчера в 18:37