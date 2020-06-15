Опасения за спрос в случае второй волны пандемии оказывают давление на рынок нефти, основной драйвер для рубля. Ослабить негативное влияние внешнего фона рублю помогают продажи валюты Центробанком в рамках бюджетного правила, примерно на 10,2 миллиарда рублей в день.

Политика Путин прокомментировал рост безработицы в России Президент Владимир Путин считает, что ситуация с безработицей России выглядит не так драматично, как в других странах, но призывает правительство не ослаблять внимание к этой проблеме. 38

Общество Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников Певцу Филиппу Киркорову следует извиниться за опубликованное в соцсетях видео о десантниках и удалить запись со всех площадок, заявил РИА Новости депутат Госдумы, бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов. 4,4K

Общество Назван заработок Михаила Ефремова По оценке журналистов, в среднем ежемесячный заработок Ефремова составляет три миллиона рублей. 752

Общество В Минкомсвязи прокомментировали ситуацию в «Ведомостях» Замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин прокомментировал ситуацию, складывающуюся в издании «Ведомости».

Политика Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной. 1,5K

Происшествия Скончалась лжехирург Алена Верди Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание. 401

Политика Адвокат рассказал о возможности обмена Уилана на Бута «СВР ведет разговоры о том, что Уилана могут обменять на Бута или Ярошенко, находящихся в США, эти разговоры ведутся с декабря», — сказал Жеребенков. 44

Здоровье Перечислены скрытые симптомы коронавируса Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости. 689

Авто Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов Эксперты немецкого журнала Auto Bild составили рейтинг самых надежных кроссоверов на европейском рынке, которые могут без проблем проехать 100 тысяч километров. 134

Политика В Госдуму внесен закон о разблокировке Telegram Депутаты от «Справедливой России» Дмитрий Ионин, Александр Терентьев и Федот Тумусов внесли в Госдуму проект закона о прекращении блокировок мессенджера Telegram. 150