Финансы
Profinance.ruКурс рубля снижается в понедельник
Российский рубль падает вместе с другими валютами развивающихся рынков, так как глобальное беспокойство по поводу второй волны коронавирусных инфекций снижает аппетит к риску.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 11:36, Ашберн
Происшествия
Устроивший стрельбу на Ленинском проспекте в Москве скончался
Ранее в Москве на Ленинском проспекте произошла стрельба с сотрудниками ГИБДД при попытке проверки документов у таксиста.
Газета.Ru 11:15
Общество
СК возбудил дело против Навального из-за клеветы на ветерана
Против Алексея Навального возбудили уголовное дело о клевете на ветерана, снявшегося в видео RT о поправках к Конституции, сообщил СК по Москве.
РИА Новости 10:34
Общество
Devicelock: в Сети на продажу выставили данные якобы 115 тысяч россиян
На продажу выставили базу с данными россиян, застрявших за границей из-за коронавируса и возвращавшихся на родину, ее подлинность не подтверждена, сообщил РИА Новости технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян.
РИА Новости 07:36
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Москва, 13 июня 2020, 21:44 — REGNUM Бывший глава Воздушно-десантных войск России генерал-полковник Владимир Шаманов призвал певца Филиппа Киркорова извиниться за оскорбление десантников.
REGNUM 13 июня в 14:44
Политика
Путин анонсировал появление у России контргиперзвукового вооружения
В настоящее время Россия является единственной страной, обладающей гиперзвуковым оружием, напомнил глава государства.
Газета.Ru вчера в 06:25
Здоровье
В Пермском крае поэтапно возобновят плановые приемы в поликлиниках
Сегодня, 15 июня, на заседании Оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Пермском крае Оксана Мелехова, министр здравоохранения, доложила о поэтапном снятии ограничений в оказании медицинской помощи в условиях эпидемического распространения COVID-19.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 08:02
Политика
В Госдуму внесли законопроект о разблокировке Telegram во время ЧС
В Госдуму внесли изменения в законопроект о запрете на блокировку Telegram, сообщается на сайте нижней палаты парламента 15 июня.
Известия 08:00
Происшествия
В Петербурге мужчине продали санитайзер под видом воды для детей
X5 Retail Group уволит руководство "Пятерочки" в Петербурге, по чьей вине санитайзер для персонала, разлитый в бутылки из-под детской питьевой воды, оказался на полке с этой продукцией и был ошибочно куплен вместо нее, из-за чего пострадал маленький ребенок, сообщил РИА Новости в понедельник представитель торговой сети.
РИА Новости 09:04
Хоккей
Все 23 клуба КХЛ подали заявки на участие в турнире в следующем сезоне
Все клубы КХЛ подали документы для участия в следующем сезоне, сообщил президент лиги Алексей Морозов.
Bookmaker-ratings.ru 07:34
Энергетика
BP спишет стоимость активов на $17,5 млрд
Нефтяная компания BP собирается списать стоимость активов на сумму от $13 млрд до $17,5 млрд.
Ведомости 06:51
Энергетика
Польская PGNIG ждет от «Газпрома» назначенные судом $1,5 млрд
Польская PGNIG подписала дополнительное соглашение по транзиту газа по газопроводу Ямал—Европа с «Газпромом», сообщила компания.
Коммерсантъ 08:33
Космос
Ученые приблизились к детектированию сигнала возрастом 12 млрд лет
Излучение нейтрального водорода Вселенной возрастом 12 млрд лет готова засечь группа астрономов под руководством профессор физики из Университета Вашингтона Мигуэля Моралеса, 14 июня сообщает Phys.org.
ИА Красная Весна вчера в 14:06
Здоровье
Текслер прокомментировал рост заболеваемости коронавирусом в регионе
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер прокомментировал рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в регионе.
АиФ Челябинск 09:23
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
RT на русском 07:20
Авто
Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов
Evo-rus.com 03:11
Политика
Путин поручил подготовить предложения по выплатам пенсионерам
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения для решения вопроса с выплатами пенсионерам, которые не могут выйти на работу из-за коронавируса.
Коммерсантъ 10:42
Политика
МИД Чехии прокомментировал высылку Россией двух дипломатов
Как отметили в МИД РФ, 15 июня в российское внешнеполитическое ведомство был вызван посол Чехии в России Пивонька, которому сообщили об ответных мерах российской стороны в связи с недружественными действиями Праги и объявлением 5 июня двух сотрудников посольства России в Чехии персонами нон грата на основании абсурдных и бездоказательных обвинений.
РИА Новости 07:11
Шоу-бизнес
Посольство России рассматривает просьбу Орейро о получении гражданства
Вопрос о предоставлении гражданства РФ актрисе и певице Наталии Орейро находится на рассмотрении российских властей, сроки рассмотрения прогнозировать пока сложно, в том числе с учетом эпидемиологической ситуации, сообщили РИА Новости в посольстве России в Аргентине.
РИА Новости 11:05
Общество
Из «Ведомостей» увольняются пять заместителей главного редактора
Пять заместителей главного редактора «Ведомостей» решили уйти из газеты, сообщило издание.
Коммерсантъ 08:07
Игры
Вышел первый трейлер ремейка игры Mafia
Piter.tv вчера в 02:58
Политика
Премьер Киргизии Абылгазиев подал в отставку
Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку в связи со скандалом о продаже радиочастот.
RT на русском 11:11
Общество
Лишь у 1 % больных коронавирусом на Дону болезнь протекает тяжело
Коэффициент распространения инфекции снизился до 0,87. Показатель тестирования на 100 тысяч человек составляет 94,12.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 07:13
Армия и оружие
Глава Минобороны Украины: Нужны корабли с ракетным вооружением для соответствия стандартам НАТО
Министерство обороны Украины сообщило о проведении переговоров по вопросу переформатирования военно-морских сил Украины под натовский стандарт.
Военное обозрение 09:07
Общество
Названы регионы России с самым высоким уровнем благосостояния семей
Москва, 15 июня 2020, 08:13 — REGNUM Лидером среди регионов России с наивысшим уровнем благосостояния семей стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
REGNUM 01:13
Космос
«Кирпичики» жизни могли появиться во Вселенной раньше первых звезд
Авторы научной работы сделали вывод, что сначала в облаках возникают органические молекулы, и лишь затем, сотни или тысячи лет спустя – звезды.
МИР 24 08:03
Общество
Сын Плющенко и Рудковской прорекламировал поправки к Конституции
Видеозапись появилась в официальном Instagram спортсмена. На видео Рудковская рассказывает сыну о том, что такая Конституция.
Peterburg2.ru 10:14
Политика
Помпео потребовал от России немедленно освободить Уилана
Госсекретарь США Майкл Помпео в своем Twitter потребовал немедленно освободить осужденного на 16 лет американца Пола Уилана.
Lenta.ru 08:52