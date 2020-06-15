Экономика

Profinance.ruProfinance.ruРынок акций продолжает снижаться после худшей с марта недели

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В момент написания статьи фьючерсы на S&P 500 теряли свыше 3%. Прошлая неделя оказалась для рынка акций США худшей с марта, однако в пятницу индексам удалось показать неплохой технический отскок.
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Страхи второй волны коронавируса вернули негативные настроения на мировые рынки

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Курс рубля снижается в понедельник

Profinance.ru05:38
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