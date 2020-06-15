Экономика
Profinance.ruРынок акций продолжает снижаться после худшей с марта недели
В момент написания статьи фьючерсы на S&P 500 теряли свыше 3%. Прошлая неделя оказалась для рынка акций США худшей с марта, однако в пятницу индексам удалось показать неплохой технический отскок.
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Политика
Помпео потребовал немедленно освободить Пола Уилана
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что возмущен приговором американцу Полу Уилану, осужденному в РФ за шпионаж, и требует его немедленного освобождения.
РИА Новости 08:10
Общество
Гидрометцентр предупредил москвичей об опасности второй волны тепла
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о том, что вторая волна тепла в Москве может негативно сказаться на здоровье пожилых москвичей.
Профиль 00:43
Экономика
«Известия»: в России выпуск банковских карт может стать платным
Сохранение эквайринговых комиссий для онлайн-ретейла и медицинских учреждений на уровне 1% может привести к тому, что банки, потеряв порядка 10-15 млрд рублей, будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на текст письма АБР в правительство.
ТАСС вчера в 20:44
Технологии
PlayStation 5 получит полностью новый интерфейс
Очередная новинка, которая сможет всколыхнуть рынок – это Sony PlayStation 5. Кстати, сам дизайн консоли мы уже видели.
The GEEK 04:22
Общество
В двух регионах России отменили парады Победы
В Москве парад Победы было решено перенести с 9 мая на 24 июня из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия 05:07
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru вчера в 06:09
Общество
В России вспоминают жертв теракта в Будённовске
ГТРК Ставрополье вчера в 02:27
Шоу-бизнес
Друг Андрея Норкина рассказал о жизни ведущего после смерти жены
Телеведущий Андрей Норкин всю жизнь любил только покойную жену Юлию, рассказал журналистам его друг Евгений Спицын.
iReactor вчера в 13:28
Происшествия
В Волгограде задержали подростка за подготовку нападения на школу
В Волгограде задержали 14-летнего подростка, который планировал атаку на школу.
РИА Новости 06:05
Шоу-бизнес
Тимати назвал Собчак «животным» за шутку об изнасиловании Костюшкина
Рэпер Тимати в своем Instagram в нецензурной форме прокомментировал высказывание ведущей Ксении Собчак на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом.
Московский Комсомолец вчера в 19:40
Происшествия
В Краснодаре умерла пластический хирург Алена Верди
В Краснодаре скончалась пластический хирург Алена Верди.
Российская газета 04:19
Шоу-бизнес
Андрей и Кристина Черкасовы раскрыли имя сына
Жена Андрея Черкасова Кристина родила сына в одной из столичных клиник. А вот имя первенца супруги рассекретили лишь сегодня.
StarHit.ru 07:00
Происшествия
В Красноярске установили личность женщины, избившей ребенка в лифте
Следователи установили личность женщины, избившей в лифте в Красноярске маленькую девочку, ей оказалась бабушка ребенка.
ТАСС 07:44
Общество
С июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости вчера в 06:51
Политика
Анкара объяснила перенос визита Лаврова в Турцию
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал комментировать перенос визита Лаврова в Турцию, передает ТАСС.
Взгляд.ру 08:09
Энергетика
Польская PGNiG заявила об ожидании $1,5 млрд от «Газпрома»
«Как следствие, компания ожидает, что «Газпром» погасит переплату PGNiG в размере около $1,5 млрд до 1 июля», — сообщили в польской компании.
РБК 08:07
Религия
Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил России в Кубинке
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье освятил собор Воскресения Христова - главный храм Вооруженных сил России.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 03:32
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru вчера в 23:21
Здоровье
В Саратове 4-й роддом закрыли на карантин из-за коронавируса
Родильный дом N4 в Саратове закрыли на карантин. Об этом сегодня объявлено в аккаунте учреждения здравоохранения в "Инстаграме".
СаратовБизнесКонсалтинг 05:13
Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи
Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, прокомментировал отказ от контакта и помощи семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП на Смоленской площади в Москве.
RT на русском вчера в 19:18
Общество
До 23 июня продлен режим самоизоляции в Пермском крае
Напомним, ранее возможной датой снятия режима самоизоляции называлась 15 июня, однако в минувшую неделю уровень заболеваемости продолжал оставаться высоким, в субботу из-за выявления локальной вспышки в геронтопсихиатрическом центре в Добрянском районе был зафикисрован антирекорд - 107 случаев за сутки.
Эхо Москвы в Перми 08:01
Общество
Туроператоры усомнились в открытии границ ЕС для россиян с 1 июля
Евросоюз может не открыть границы для россиян с 1 июля, сообщается на портале Ассоциации туроператоров России.
Газета.Ru 04:54
Здоровье
Более 11 тысяч жителей Югры находятся на контроле медиков из-за контактов с больными коронавирусом
В Югре более 11 тысяч лиц, контактировавших с больными коронавирусом, наблюдаются медиками на дому.
ИА СИА-Пресс 08:10
Экономика
За год саратовские медучреждения оштрафованы на 110 млн рублей
По словам директора ТФОМС Сергея Заречнева, доходы Фонда в прошлом году составили на 30 млрд 119 млн, а расходы - 29 млрд 791 млн рублей.
Взгляд-инфо 07:35
Происшествия
В Волгограде убили иностранного студента-медика
Газета.Ru 02:31
Общество
Из «Ведомостей» ушли все заместители главного редактора
Пять заместителей главного редактора "Ведомостей" уходят из газеты в качестве протеста против назначения главредом Андрея Шмарова, соответствующее заявление опубликовано на сайте издания.
РИА Новости 07:36
Армия и оружие
Доклад SIPRI: ядерные державы продолжают модернизировать свои арсеналы
Стокгольмский институт исследований проблем мира (SIPRI) опубликовал доклад, из которого следует, что ядерные державы продолжают модернизировать свои вооружения, ставя именно ядерное оружие в центр стратегий безопасности.
Московский Комсомолец вчера в 18:39
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости 07:14
Происшествия
В Петербурге задержали участников кулачных боев на воде
Российская газета 06:21
Политика
Путин объяснил важность поправок в Конституцию
Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию РФ назначено на 1 июля.
9111.ru вчера в 09:27