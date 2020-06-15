Финансы
Profinance.ruКурс рубля снижается в понедельник
Опасения за спрос в случае второй волны пандемии оказывают давление на рынок нефти, основной драйвер для рубля. Ослабить негативное влияние внешнего фона рублю помогают продажи валюты Центробанком в рамках бюджетного правила, примерно на 10,2 миллиарда рублей в день.
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Космос
Резервный экипаж МКС-64 провёл тренировку по работе в открытом космосе
REGNUM вчера в 07:35
Общество
Убивший студентку историк Соколов отказался от адвокатов
Экс-доцент СПбГУ, историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки университета Анастасии Ещенко, отказался от услуг адвоката Александра Почуева и попросил вернуться к защите Сергея Лукьянова, который ранее отказался вести дело.
РБК 11:24
Происшествия
Расстрелявший полицейских на Ленинском проспекте задержан
Сотрудники полиции задержали мужчину, открывшего огонь по полицейским на Ленинском проспекте, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Агентство Москва 10:44
Футбол
Квоту для зрителей на матчах РПЛ могут расширить до 30 процентов
По информации «Спорт-Экспресса», квоту для зрителей на матчах чемпионата России могут расширить с 10 до 30 процентов.
Горобзор.ру 09:59
Здоровье
Минздрав Украины назвал регионы, в которых карантин ослаблять не будут
Очередной этап ослабления карантинных мер на Украине не коснется десяти областей и Киева.
Украина.ру вчера в 06:50
Происшествия
Бастрыкин поручил изучить дело девочки, убитой в Красноярском крае
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах дела девочки, убитой в Красноярском крае в мае, сообщается на сайте СК России.
РИА Новости 09:17
Игры
Resident Evil Village не выйдет на консолях текущего поколения
Новая часть культовой франшизы Resident Evil под заголовком «Village» появится исключительно на консолях будущего поколения и ПК.
Дни24 12:36
Экономика
Правительство одобрило «подарок» для предпринимателей
Налоговый «подарок», предложенный Минфином, был одобрен кабмином РФ.
Konkurent.ru 02:20
Армия и оружие
Россия подняла Су-27 для перехвата бомбардировщиков США над Балтикой
Коммерсантъ 12:13
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
RT на русском 07:20
Интернет
В WhatsApp появились денежные переводы
Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, объявил о запуске функции денежных переводов внутри приложения.
Вести.Ru 11:19
Политика
Помпео потребовал немедленно освободить осужденного в России Уилана
Госсекретарь США Майк Помпео возмутился приговору Мосгорсуда американцу Полу Уилану, которого признали виновным в шпионаже, и потребовал немедленно освободить осужденного.
Rambler News Service 08:29
Здоровье
Ограничительные меры в Северодвинске продлеваются до 21 июня
Власти Архангельской области приняли решение продлить режим ограничений в Северодвинске до 21 июня, на остальной территории региона стартует первый этап снятия ограничений.
ТАСС 12:30
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 Pro+ получит 12-кратный оптический зум и экран 120 Гц
В середине февраля в формате онлайн-презентации состоялась премьера двух флагманов: Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro.
ITZine.ru 09:00
Политика
Украина потребовала восстановить законность в ДНР и ЛНР
Переговорщики подчеркнули, что будут добиваться проведения инвентаризации украинского государственного и частного имущества в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).
Lenta.ru 11:28
Баскетбол
Баскетбольный ЦСКА подписал форварда сборной Грузии Шенгелию
Столичный ЦСКА договорился 3-летнем контракте с форвардом баскетбольной сборной Грузии Торнике Шенгелией, который в минувшем сезоне выступал за испанскую "Басконию".
Вести.Ru 07:25
Политика
Польша назвала «недоразумением» вторжение своих военных в Чехию
Телеканал 360° 13 июня в 20:47
Игры
В Star Wars: Squadrons геймеры станут пилотами из «Звёздных войн»
Редвуд-Сити, США, 15 июня 2020, 18:46 — REGNUM Electronic Arts анонсировала новую игру по вселенной «Звёздных войн» — Star Wars: Squadrons.
REGNUM 11:46
Политика
В МИД РФ назвали причину вызова чешского посла
В МИД РФ пообещали, что действия Праги получат адекватный ответ и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии.
Российская газета 05:20
Энергетика
Польская PGNiG ожидает от «Газпрома» 1,5 млрд долларов
Польская компания PGNiG ожидает от "Газпрома" возмещения переплаты за газ в размере $1,5 млрд, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:37
Общество
Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату
В Роструде РИА Новости рассказали, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
РИА Новости 11:34
Общество
В Ивановской области снимается ряд карантинных ограничений
При переходе к 3 этапу RT не должен превышать «0,5» На третьем этапе возобновляется торговля без ограничений, работа всех образовательных учреждений, гостиниц, парков; но рестораны и кафе открываются при условии расстановки перегородок или расстановки столов на расстоянии 1,5-2 метров.
IvanovoNews 05:59
Политика
Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году
Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
Известия вчера в 06:33
Интернет
«Яндекс» запустил сервис видеозвонков «Телемост»
Фото: iStock«Яндекс» запустил сервис видеовстреч «Телемост».
Inc. Russia 07:43
Армия и оружие
На репетиции парада Победы сняли новейшую боевую машину
В подмосковном Алабино на репетиции парада Победы «засветилась» новейшая боевая машина – инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ).
Профиль вчера в 15:23
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru вчера в 06:09
Религия
Экс-духовник Поклонской сбежал со слушания церковного суда
Телеканал 360° 10:11