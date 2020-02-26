Финансы
РИАМОКурс рубля снизился к доллару и евро
«Курс доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов повысился на 22 копейки до 65,69 рубля», – говорится в сообщении. Также курс евро в четверг подрос на 42 копейки и донялся до 71,69 рубля.
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Рубль умеренно снизился к доллару и евро на сохраняющихся страхах перед коронавирусом
Интерфаксвчера в 02:25
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