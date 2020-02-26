Финансы

РИАМОРИАМОКурс рубля снизился к доллару и евро

«Курс доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов повысился на 22 копейки до 65,69 рубля», – говорится в сообщении. Также курс евро в четверг подрос на 42 копейки и донялся до 71,69 рубля.
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Рубль снижается к доллару и евро на торгах Мосбиржи

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RT на русскомвчера в 02:02

Доллар и евро дорожают на торгах «Московской биржи»

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Армия и оружие

Турция уточнила количество погибших военных в Идлибе

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Армия и оружие

Китайский эсминец навел лазер на самолет-разведчик ВМС США

Китайский эсминец направил лазер на американский самолет-разведчик P-8A Poseidon в Тихом океане.
РИА Новости вчера в 22:22
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В Росгидромете рассказали о погодных аномалиях в начале марта

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RT на русском вчера в 23:12
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IBU вернул норвежцам бронзу в смешанной эстафете на ЧЕ после апелляции

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В Белоруссии зарегистрировали первый случай коронавируса

Первый завозной случай коронавируса нового типа зарегистрирован в Белоруссии, он выявлен у иранского студента, прилетевшего из Баку, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского минздрава.
РИА Новости 00:15
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео боевой работы Сил специальных операций

Газета.Ru вчера в 01:31
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Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы

Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 26 февраля в 10:27
Происшествия

Число погибших в ДТП в Кузбассе возросло до пяти

"Пострадавший в результате столкновения на трассе Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк скончался в реанимации", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с многочисленными переломами и ожогами Утром в пятницу на 20-м километре трассы Ленинск - Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк в Кемеровской области столкнулись минивэн Toyota и "Газель".
ТАСС вчера в 23:27
Общество

В России пересмотрят размер дорожных штрафов в новом КоАП

Министерство юстиции РФ пересмотрит проект нового Кодекса об административных правонарушениях в части резкого увеличения штрафов за нарушения правил дорожного движения, поскольку это не соответствует запросам общества.
REGNUM вчера в 01:00
Политика

РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
РИА Новости вчера в 05:03
Политика

В ФНПР рассказали про оплату выходного дня 22 апреля

Голосование по поправкам назначено на 22 апреля.
BFM.ru 00:09
Происшествия

Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину.
Ведомости вчера в 19:29
Политика

Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
РИА Новости вчера в 03:47
Общество

Первый случай коронавируса выявили в Литве

По последним данным, число жертв коронавируса на территории Китая достигло 2788, заразились более 78 тысяч человек, более 36 тысяч выписаны из больниц.
Говорит Москва вчера в 23:13
Шоу-бизнес

Новорожденному сыну Джигана и Оксаны Самойловой сделали обрезание

В четверг, 27 февраля, рэпер поделился в своем личном Instagram важным семейным событием. Новорожденному Давиду сделали процедуру обрезания.
Gazeta.SPb вчера в 15:39
Армия и оружие

Эксперт прокомментировал стрельбу турецких войск по ВКС России в Сирии

Российские самолеты в Сирии находятся вне зоны досягаемости ракет турецких военных и террористических формирований.
РИА Новости вчера в 15:08
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова после ухода из «Уральских пельменей» переехала в США

Дни24 вчера в 07:00
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В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии

В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
РИА Новости вчера в 03:03
Общество

«Триколор» перестанет показывать более 30 каналов

Оператор сообщил, что с 1 марта 2020 года не будет показывать более чем 30 тематических каналов, которые входят в пакет «Ред Медиа».
ФАН вчера в 13:13
Общество

У трех эвакуированных в Казань россиян диагностировали коронавирус

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что у троих эвакуированных с лайнера Diamond Princess российских граждан подтвердили коронавирус.
Газета.Ru 26 февраля в 14:58
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Кугаевский: об иске Логинова к сотруднице IBU речи пока не идёт

Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU Логинов не планирует завершать карьеру Тихонов: так, как стреляет Логинов, дано единицам Тихонов: с Драчевым никто не здоровается, он ходит как изгой Тихонов: сделаю все, чтобы Италия больше не получила чемпионат мира.
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Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
ТАСС вчера в 02:26
Происшествия

Камера сняла момент падения трамвая на машины в Самаре

"Сбежавший" от вагоновожатой трамвай, который сошел с рельсов и повредил пять автомобилей в Самаре, попал в объектив камеры наблюдения.
Вести.Ru вчера в 08:45
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин рассказал про разногласия с Екатериной Гордон

Известный продюсер Иосиф Пригожин рассказал про конфликт с телеведущей и юристом Екатериной Гордон.
NewInform вчера в 23:13
Футбол

Определились 15 из 16 участников 1/8 финала Лиги Европы

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между австрийским "Зальцбургом" и немецким "Айнтрахтом" (первый матч - 1:4) был перенесен на пятницу из-за штормового предупреждения и пройдет уже после жеребьевки 1/8 финала турнира.
РИА Новости вчера в 17:59
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Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
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РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупки нефти в России

В прошлом году Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
РИА Новости вчера в 01:48
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Воспитанник детдома попросил Путина помочь вернуться домой

После чего детдомовец рассказал, что в Москве у него есть бабушка, и он хочет вернуться к ней домой.
Красная весна вчера в 11:22
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