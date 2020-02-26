Финансы

РИАМОРИАМОКурс рубля снизился к доллару и евро

«Курс доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов повысился на 22 копейки до 65,69 рубля», – говорится в сообщении. Также курс евро в четверг подрос на 42 копейки и донялся до 71,69 рубля.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением к доллару и евро

Банки.ру11:25

Рубль снижается к доллару и евро на торгах Мосбиржи

Экономика сегодня02:25

Рубль немного снизился к доллару и евро в начале торгов

Вести.Ruвчера в 02:24

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском02:02

Рубль вечером перешел к коррекционному росту против доллара и евро

ПРАЙМвчера в 10:46

Рубль снизился к доллару и евро

Взгляд.рувчера в 02:11

Рубль в ходе торгов теряет позиции к доллару и евро

Росбалт02:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 12:09, Ашберн

Комментарии

Интернет

WhatsApp в январе перестал быть самым популярным приложением в мире

По данным аналитической компании SensorTower, в январе WhatsApp потерял звание самого популярного приложения.
Astera 06:26
Общество

Россия поставила условия выплаты Грузии 10 млн евро по решению ЕСПЧ

Власти Российской Федерации назвали условие для выплаты Грузии 10 млн евро по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
REGNUM 09:46
Политика

Лукашенко заявил, что Россия понуждает Белоруссию к интеграции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заподозрил Россию в "понуждении" к интеграции.
РИА Новости 08:33
Общество

Миронов: налоговый вычет за машину поддержит людей и автопром

Законопроект о налоговом вычете за покупку отечественного автомобиля имеет социальную направленность и служит поддержке автопрома.
REGNUM 07:30
Общество

Сервисы заказа такси могут включить в список бесплатных ресурсов

Сервисы для заказа такси могут быть включены в перечень социально значимых российских ресурсов с бесплатным доступом, заявила заместитель главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) Людмила Бокова.
Газета.Ru 09:40
Авто

Новую «Газель» впервые заметили на дорогах

В Сеть просочились фотоснимки новой "ГАЗели NN", сделанные в одном из дворов Нижнего Новгорода.
Новые автомобили вчера в 07:34
Экономика

ФНС заблокировала счета Google в России

Федеральная налоговая служба Российской Федерации заблокировала счета российского подразделения американской корпорации Google.
REGNUM 09:41
Политика

Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
РИА Новости 03:47
Экономика

Московская биржа закрылась сильнейшим падением с апреля 2018 года

Сильнее российский рынок акций падал почти два года назад, когда 6 апреля 2019 года Вашингтон ввел санкции против семи российских предпринимателей, 14 компаний и 17 чиновников.
Взгляд.ру 11:30
Армия и оружие

Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля

В России впервые испытали с корабля новейшую гиперзвуковую ракету "Циркон", сообщили ТАСС два источника в силовых структурах Северо-Западного федерального округа.
Газета.Ru 04:58
Политика

Путин согласился с идеей провести голосование по Конституции 22 апреля

Российский лидер Владимир Путин согласился с предложением провести голосование по изменениям в Конституции России в среду, 22 апреля.
RT на русском вчера в 10:15
Гаджеты

Обновление Android «сломало» смартфоны Xiaomi

Ранее РИА LIVE24 сообщало о том, что батарея смартфонов Xiaomi Mi 9T перстала держать заряд после обновления системы Android 10.
Live24 11:43
Наука

Ученые обнаружили второй тип шизофрении

До настоящего времени ученые пренебрегали информацией о том, что мозг человека с шизофренией отличается от мозга здоровых людей, что сказывалось на результатах исследований и на развитии клинической помощи.
Машины и Механизмы 05:27
Транспорт

Пассажиры поезда из Москвы в Ниццу смогут вернуть билеты без сборов

Пассажиры смогут вернуть неиспользованные билеты на поезд Москва — Ницца — Москва без сборов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на РЖД.
RT на русском 11:41
Финансы

Считаем дивиденды Сбербанка: они могут составить ₽18,7 на акцию

Если ожидания по дивидендам подтвердятся, то выплаты составят 50% от чистой прибыли по МСФО — 422,5 млрд руб. На Московской бирже торгуются обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка, и компания платит равные дивиденды по этим бумагам.
РБК 03:38
Религия

Встреча предстоятелей ряда православных церквей прошла в Аммане

Встреча предстоятелей ряда православных церквей, организованная патриархом Иерусалимским Феофилом, прошла в Аммане.
RT на русском 10:18
Финансы

Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Газета.Ru 01:30
Общество

Песков сравнил парк «Остров мечты» с Диснейлендом

Газета.Ru 11:46
Здоровье

ВОЗ не исключает пандемии коронавируса

По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Адхана Гебрейесуса, новый тип коронавируса COVID-19 может перерасти в пандемию.
ФедералПресс 10:11
Энергетика

Америка и Британия увеличили закупки нефти у РФ

Америка, Британия и Турция в 2019-м году значительно увеличили объемы импорта российской сырой нефти.
Pravda.Ru 00:45
Экономика

ФНС оценила возможные потери бюджета в случае отмены НДФЛ для бедных

Основные поступления от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) государству приносят граждане с невысокими доходами.
РБК 06:55
Общество

Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП

Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
РИА Новости 02:19
Общество

Путин наградил Юрия Антонова и Ирину Муравьеву орденами

Московский Комсомолец 10:36
Музыка

Панайотов опроверг участие в Евровидении-2020

iReactor 04:27
Политика

Захарова назвала жалким зрелищем поведение журналисток из Грузии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток с телеканалов Imedi и 1TVGe, устроивших крик и толкотню в ходе попыток задать вопросы главе МИД РФ Сергею Лаврову.
REGNUM вчера в 01:35
Общество

Бывший депутат Рады «казак» Гаврилюк начал работать таксистом

Экс-депутат Верховной рады и участник «евромайдана» Михаил Гаврилюк признался, что работает в Киеве таксистом.
Взгляд.ру 09:24
Происшествия

Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

ТАСС 02:26
Теннис

Кузнецова победила Бенчич и вышла в полуфинал турнира в Дохе

РИА Новости 12:01
Футбол

Тарасов будет прооперирован в Италии

Нева Спорт 03:56
Армия и оружие

Сирийцы потеряли стратегически важный город в Идлибе

Отряды вооруженной сирийской оппозиции, поддерживаемые Турцией, отбили у правительственных сил Сирии стратегически важный город Саракиб в провинции Идлиб.
Lenta.ru 01:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное