Финансы
РИАМОКурс рубля снизился к доллару и евро
«Курс доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов повысился на 22 копейки до 65,69 рубля», – говорится в сообщении. Также курс евро в четверг подрос на 42 копейки и донялся до 71,69 рубля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 12:09, Ашберн
Комментарии
Интернет
WhatsApp в январе перестал быть самым популярным приложением в мире
По данным аналитической компании SensorTower, в январе WhatsApp потерял звание самого популярного приложения.
Общество
Россия поставила условия выплаты Грузии 10 млн евро по решению ЕСПЧ
Власти Российской Федерации назвали условие для выплаты Грузии 10 млн евро по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Политика
Лукашенко заявил, что Россия понуждает Белоруссию к интеграции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заподозрил Россию в "понуждении" к интеграции.
Общество
Миронов: налоговый вычет за машину поддержит людей и автопром
Законопроект о налоговом вычете за покупку отечественного автомобиля имеет социальную направленность и служит поддержке автопрома.
Общество
Сервисы заказа такси могут включить в список бесплатных ресурсов
Сервисы для заказа такси могут быть включены в перечень социально значимых российских ресурсов с бесплатным доступом, заявила заместитель главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) Людмила Бокова.
Авто
Новую «Газель» впервые заметили на дорогах
В Сеть просочились фотоснимки новой "ГАЗели NN", сделанные в одном из дворов Нижнего Новгорода.
Экономика
ФНС заблокировала счета Google в России
Федеральная налоговая служба Российской Федерации заблокировала счета российского подразделения американской корпорации Google.
Политика
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Экономика
Московская биржа закрылась сильнейшим падением с апреля 2018 года
Сильнее российский рынок акций падал почти два года назад, когда 6 апреля 2019 года Вашингтон ввел санкции против семи российских предпринимателей, 14 компаний и 17 чиновников.
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля
В России впервые испытали с корабля новейшую гиперзвуковую ракету "Циркон", сообщили ТАСС два источника в силовых структурах Северо-Западного федерального округа.
Политика
Путин согласился с идеей провести голосование по Конституции 22 апреля
Российский лидер Владимир Путин согласился с предложением провести голосование по изменениям в Конституции России в среду, 22 апреля.
Гаджеты
Обновление Android «сломало» смартфоны Xiaomi
Ранее РИА LIVE24 сообщало о том, что батарея смартфонов Xiaomi Mi 9T перстала держать заряд после обновления системы Android 10.
Наука
Ученые обнаружили второй тип шизофрении
До настоящего времени ученые пренебрегали информацией о том, что мозг человека с шизофренией отличается от мозга здоровых людей, что сказывалось на результатах исследований и на развитии клинической помощи.
Транспорт
Пассажиры поезда из Москвы в Ниццу смогут вернуть билеты без сборов
Пассажиры смогут вернуть неиспользованные билеты на поезд Москва — Ницца — Москва без сборов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на РЖД.
Финансы
Считаем дивиденды Сбербанка: они могут составить ₽18,7 на акцию
Если ожидания по дивидендам подтвердятся, то выплаты составят 50% от чистой прибыли по МСФО — 422,5 млрд руб. На Московской бирже торгуются обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка, и компания платит равные дивиденды по этим бумагам.
Религия
Встреча предстоятелей ряда православных церквей прошла в Аммане
Встреча предстоятелей ряда православных церквей, организованная патриархом Иерусалимским Феофилом, прошла в Аммане.
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Общество
Песков сравнил парк «Остров мечты» с Диснейлендом
Здоровье
ВОЗ не исключает пандемии коронавируса
По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Адхана Гебрейесуса, новый тип коронавируса COVID-19 может перерасти в пандемию.
Энергетика
Америка и Британия увеличили закупки нефти у РФ
Америка, Британия и Турция в 2019-м году значительно увеличили объемы импорта российской сырой нефти.
Экономика
ФНС оценила возможные потери бюджета в случае отмены НДФЛ для бедных
Основные поступления от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) государству приносят граждане с невысокими доходами.
Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
Общество
Путин наградил Юрия Антонова и Ирину Муравьеву орденами
Музыка
Панайотов опроверг участие в Евровидении-2020
Политика
Захарова назвала жалким зрелищем поведение журналисток из Грузии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток с телеканалов Imedi и 1TVGe, устроивших крик и толкотню в ходе попыток задать вопросы главе МИД РФ Сергею Лаврову.
Общество
Бывший депутат Рады «казак» Гаврилюк начал работать таксистом
Экс-депутат Верховной рады и участник «евромайдана» Михаил Гаврилюк признался, что работает в Киеве таксистом.
Теннис
Кузнецова победила Бенчич и вышла в полуфинал турнира в Дохе
Футбол
Тарасов будет прооперирован в Италии
Армия и оружие
Сирийцы потеряли стратегически важный город в Идлибе
Отряды вооруженной сирийской оппозиции, поддерживаемые Турцией, отбили у правительственных сил Сирии стратегически важный город Саракиб в провинции Идлиб.