Финансы

РИАМОРИАМОКурс рубля снизился к доллару и евро

«Курс доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов повысился на 22 копейки до 65,69 рубля», – говорится в сообщении. Также курс евро в четверг подрос на 42 копейки и донялся до 71,69 рубля.
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