Финансы
КомпанияКурс рубля снизился к доллару и евро
Курс рубля на старте торгов усилил снижение к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. По данным на 10:59 по московскому времени, доллар подрос на 0,47%.
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Рубль вечером ускорил рост к доллару и евро благодаря развернувшейся вверх нефти
Финмаркетвчера в 12:36
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Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом
25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me 04:47
Происшествия
Прокуратура Москвы направила в суд дело серийного педофила
Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего жителя столицы, который на протяжении двух лет развращал и насиловал детей и подростков.
Российская газета 11:17
Происшествия
На томского журналиста составили протокол о фейке за статью о мешках с трупами, сваленными в кучу в морге коронавирусной больницы
Журналист указывал на нарушение санитарно-эпидемиологических правил в морге — трупные останки не должны лежать в мешках, сваленных в кучу.
Медиазона 05:23
Автоспорт
Фернандо Алонсо подписал контракт с командой Renault «Формулы-1»
Двукратный чемпион «Формулы-1», испанский пилот Фернандо Алонсо подписал контракт с Renault.
Известия 15:45
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета 05:17
Армия и оружие
Российские военные предупредили о новой провокации боевиков в Сирии
В Сирии боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" намерены провести провокацию с неизвестным веществом в провинции Идлиб.
Российская газета 17:11
Происшествия
В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
Режим ночного контроля за возникновением пожаров установлен в Волгоградской области на фоне серии возгораний, угрожавших населенным пунктам региона, сообщил журналистам губернатор области Андрей Бочаров после заседания оперативного штаба.
РИА Новости 16:38
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России
В рамках 27-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" сыграл вничью со столичным "Локомотивом".
Вести.Ru 15:30
Происшествия
Пострадавшая при пожаре в «Хромой лошади» скончалась спустя 11 лет
Pravda.Ru 06 июля в 10:33
Общество
Московские театры могут открыться 1 августа
Столичным театрам могут разрешить открыться уже 1 августа. Правда, количество зрителей будет сокращено вдвое.
Российская газета 10:36
Игры
Blizzard анонсировала старт бета-теста World of Warcraft: Shadowlands
Blizzard назвала примерную дату начала бета-теста World of Warcraft: Shadowlands в рамках открытой презентации дополнения.
CyberSport.ru 12:40
Космос
Российский космонавт Иванишин посетил корабль Crew Dragon
ИА Красная Весна 16:47
Футбол
Федун подтвердил назначение Газизова на пост гендиректора «Спартака»
Шамиль Газизов в течение недели приступит к работе в качестве генерального директора московского футбольного клуба "Спартак", заявил председатель совета директоров "красно-белых" Леонид Федун.
РИА Новости 15:55
Политика
Генерал ФСБ рассказал о росте дел о госизмене после присоединения Крыма
Рост числа дел о госизмене в России после присоединения Крыма в 2014 году связан с тем, что эта территория долгое время находилась под юрисдикцией другого государства.
Lenta.ru 17:10
Общество
Никиту Джигурду задержали у Дивеевского монастыря
"На территорию Дивеевского монастыря прибыл наряд сотрудников полиции, которые проводят проверку по факту прохождения нами - внимание! - блокпостов в мирном городе в мирное время!" - пожаловалась она.
Газета.Ru 11:18
Политика
Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению
Китай присоединится к переговорам по вооружениям, если США сократят свои арсеналы до уровня, который имеется в распоряжении КНР, заявил в ходе брифинга директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
Газета.Ru 05:03
Общество
СПЧ предложил провести первую в России административную амнистию
В опубликованном докладе правозащитники отмечают, что штрафы нужны были для того, чтобы люди соблюдали карантин.
Бел.Ру 12:59
Шоу-бизнес
Певица Алсу поделилась редким семейным фото
В День семьи, любви и верности певица Алсу на своей странице в Instagram опубликовала редкую семейную фотографию.
Вечерняя Москва 14:31
Политика
Госдума 23 июля примет закон о приравнивании отчуждения к экстремизму
Москва, 8 июля 2020, 17:13 — REGNUM Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ.
REGNUM 10:13
Футбол
Дубль Салаха помог «Ливерпулю» обыграть аутсайдера АПЛ
«Ливерпуль» на выезде обыграл «Брайтон» в матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru 17:12
Происшествия
В Казани горит ангар на нефтебазе филиала «Казаньнефтепродукт»
В Казани горит ангар на нефтебазе филиала «Казаньнефтепродукт». Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Татар-информ 16:05
Политика
Байден пообещал вернуть США в ВОЗ в случае победы на выборах
Джо Байден, являющийся одним из кандидатов на следующих выборах президента Соединенных Штатов Америки, выступил с заявлением касательно текущих отношений государства и Всемирной организации здравоохранения.
CT news 16:08
Политика
Киев и республики Донбасса впервые достигли прямой договоренности
«Похоже, что Киев впервые с 2014 года пошел на прямую договоренность с ДНР и ЛНР», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Константин Затулин.
Взгляд.ру 14:40
Политика
США назвали действия Китая в Гонконге аннексией
США рассматривают принятый в Китае закон о нацбезопасности для Гонконга как аннексию.
Lenta.ru 14:35
Авто
Семьи с детьми и медики с 7 июля смогут получить льготные автокредиты
Программа «Семейный автомобиль» позволяет оформить льготный автокредит любой семье, в которой есть от одного ребенка.
Evo-rus.com 02:11
Политика
Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля
Ирина Волынец, политический деятель и кандидат в президенты в 2018-м году, выступила с предложением для Владимира Путина по поводу изменения даты празднования Дня России.
CT news 05:20
Экономика
Апелляционный суд Англии разрешил не платить по долгу перед Вексельбергом
В конечном счете апелляционный суд признал, что Cynergy был вынужден соблюсти условие договора и перестать платить по кредиту, поскольку в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против британского банка за транзакции с подсанкционным лицом — Вексельбергом.
РБК 17:00
Общество
Названа дата запуска музыкального сервиса Spotify в России
Музыкальный стриминговый сервис Spotify заработает в России уже 15 июля, сообщает журнал Variety со ссылкой на источники.
Газета.Ru 15:35