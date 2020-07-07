Курс рубля на старте торгов усилил снижение к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. По данным на 10:59 по московскому времени, доллар подрос на 0,47%.

Курс рубля снизился к доллару и евро

Шоу-бизнес Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом 25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом. 305

Происшествия Прокуратура Москвы направила в суд дело серийного педофила Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего жителя столицы, который на протяжении двух лет развращал и насиловал детей и подростков.

Происшествия Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся. 143

Происшествия В Волгоградской области установили особый противопожарный режим Режим ночного контроля за возникновением пожаров установлен в Волгоградской области на фоне серии возгораний, угрожавших населенным пунктам региона, сообщил журналистам губернатор области Андрей Бочаров после заседания оперативного штаба. 5

Общество Московские театры могут открыться 1 августа Столичным театрам могут разрешить открыться уже 1 августа. Правда, количество зрителей будет сокращено вдвое. 48

Игры Blizzard анонсировала старт бета-теста World of Warcraft: Shadowlands Blizzard назвала примерную дату начала бета-теста World of Warcraft: Shadowlands в рамках открытой презентации дополнения.

Футбол Федун подтвердил назначение Газизова на пост гендиректора «Спартака» Шамиль Газизов в течение недели приступит к работе в качестве генерального директора московского футбольного клуба "Спартак", заявил председатель совета директоров "красно-белых" Леонид Федун.

Политика Генерал ФСБ рассказал о росте дел о госизмене после присоединения Крыма Рост числа дел о госизмене в России после присоединения Крыма в 2014 году связан с тем, что эта территория долгое время находилась под юрисдикцией другого государства.

Общество Никиту Джигурду задержали у Дивеевского монастыря "На территорию Дивеевского монастыря прибыл наряд сотрудников полиции, которые проводят проверку по факту прохождения нами - внимание! - блокпостов в мирном городе в мирное время!" - пожаловалась она. 102

Политика Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению Китай присоединится к переговорам по вооружениям, если США сократят свои арсеналы до уровня, который имеется в распоряжении КНР, заявил в ходе брифинга директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун. 158

Шоу-бизнес Певица Алсу поделилась редким семейным фото В День семьи, любви и верности певица Алсу на своей странице в Instagram опубликовала редкую семейную фотографию. 2

Футбол Дубль Салаха помог «Ливерпулю» обыграть аутсайдера АПЛ «Ливерпуль» на выезде обыграл «Брайтон» в матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Происшествия В Казани горит ангар на нефтебазе филиала «Казаньнефтепродукт» В Казани горит ангар на нефтебазе филиала «Казаньнефтепродукт». Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Политика Байден пообещал вернуть США в ВОЗ в случае победы на выборах Джо Байден, являющийся одним из кандидатов на следующих выборах президента Соединенных Штатов Америки, выступил с заявлением касательно текущих отношений государства и Всемирной организации здравоохранения. 3

Политика Киев и республики Донбасса впервые достигли прямой договоренности «Похоже, что Киев впервые с 2014 года пошел на прямую договоренность с ДНР и ЛНР», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Константин Затулин. 1

Политика Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля Ирина Волынец, политический деятель и кандидат в президенты в 2018-м году, выступила с предложением для Владимира Путина по поводу изменения даты празднования Дня России. 2,9K

Экономика Апелляционный суд Англии разрешил не платить по долгу перед Вексельбергом В конечном счете апелляционный суд признал, что Cynergy был вынужден соблюсти условие договора и перестать платить по кредиту, поскольку в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против британского банка за транзакции с подсанкционным лицом — Вексельбергом.