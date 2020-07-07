Финансы

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Курс рубля на старте торгов усилил снижение к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. По данным на 10:59 по московскому времени, доллар подрос на 0,47%.
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Рубль завершил основную валютную сессию разнонаправленно

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Рубль укрепился к доллару и евро

Финансовая газета06 июля в 04:18

Рубль после двух дней снижения растет на фоне дорожающей нефти

ПРАЙМвчера в 14:25

Рубль вечером ускорил рост к доллару и евро благодаря развернувшейся вверх нефти

Финмаркетвчера в 12:36

Курс рубля начал снижаться к бивалютной корзине утром во вторник

Интерфаксвчера в 03:28

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:01
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Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом

25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
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Происшествия

Прокуратура Москвы направила в суд дело серийного педофила

Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего жителя столицы, который на протяжении двух лет развращал и насиловал детей и подростков.
Российская газета 11:17
Происшествия

На томского журналиста составили протокол о фейке за статью о мешках с трупами, сваленными в кучу в морге коронавирусной больницы

Журналист указывал на нарушение санитарно-эпидемиологических правил в морге — трупные останки не должны лежать в мешках, сваленных в кучу.
Медиазона 05:23
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Автоспорт

Фернандо Алонсо подписал контракт с командой Renault «Формулы-1»

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Известия 15:45
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Происшествия

Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета 05:17
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Армия и оружие

Российские военные предупредили о новой провокации боевиков в Сирии

В Сирии боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" намерены провести провокацию с неизвестным веществом в провинции Идлиб.
Российская газета 17:11
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Происшествия

В Волгоградской области установили особый противопожарный режим

Режим ночного контроля за возникновением пожаров установлен в Волгоградской области на фоне серии возгораний, угрожавших населенным пунктам региона, сообщил журналистам губернатор области Андрей Бочаров после заседания оперативного штаба.
РИА Новости 16:38
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Футбол

«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России

В рамках 27-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" сыграл вничью со столичным "Локомотивом".
Вести.Ru 15:30
Происшествия

Пострадавшая при пожаре в «Хромой лошади» скончалась спустя 11 лет

Pravda.Ru 06 июля в 10:33
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Общество

Московские театры могут открыться 1 августа

Столичным театрам могут разрешить открыться уже 1 августа. Правда, количество зрителей будет сокращено вдвое.
Российская газета 10:36
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Игры

Blizzard анонсировала старт бета-теста World of Warcraft: Shadowlands

Blizzard назвала примерную дату начала бета-теста World of Warcraft: Shadowlands в рамках открытой презентации дополнения.
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Космос

Российский космонавт Иванишин посетил корабль Crew Dragon

ИА Красная Весна 16:47
Футбол

Федун подтвердил назначение Газизова на пост гендиректора «Спартака»

Шамиль Газизов в течение недели приступит к работе в качестве генерального директора московского футбольного клуба "Спартак", заявил председатель совета директоров "красно-белых" Леонид Федун.
РИА Новости 15:55
Политика

Генерал ФСБ рассказал о росте дел о госизмене после присоединения Крыма

Рост числа дел о госизмене в России после присоединения Крыма в 2014 году связан с тем, что эта территория долгое время находилась под юрисдикцией другого государства.
Lenta.ru 17:10
Общество

Никиту Джигурду задержали у Дивеевского монастыря

"На территорию Дивеевского монастыря прибыл наряд сотрудников полиции, которые проводят проверку по факту прохождения нами - внимание! - блокпостов в мирном городе в мирное время!" - пожаловалась она.
Газета.Ru 11:18
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Политика

Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению

Китай присоединится к переговорам по вооружениям, если США сократят свои арсеналы до уровня, который имеется в распоряжении КНР, заявил в ходе брифинга директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
Газета.Ru 05:03
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Общество

СПЧ предложил провести первую в России административную амнистию

В опубликованном докладе правозащитники отмечают, что штрафы нужны были для того, чтобы люди соблюдали карантин.
Бел.Ру 12:59
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Происшествия

Под Тулой нашли примотанный к дереву скотчем труп мужчины

Известия 16:08
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Шоу-бизнес

Певица Алсу поделилась редким семейным фото

В День семьи, любви и верности певица Алсу на своей странице в Instagram опубликовала редкую семейную фотографию.
Вечерняя Москва 14:31
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Политика

Госдума 23 июля примет закон о приравнивании отчуждения к экстремизму

Москва, 8 июля 2020, 17:13 — REGNUM Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ.
REGNUM 10:13
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Футбол

Дубль Салаха помог «Ливерпулю» обыграть аутсайдера АПЛ

«Ливерпуль» на выезде обыграл «Брайтон» в матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru 17:12
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В Казани горит ангар на нефтебазе филиала «Казаньнефтепродукт»

В Казани горит ангар на нефтебазе филиала «Казаньнефтепродукт». Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Татар-информ 16:05
Политика

Байден пообещал вернуть США в ВОЗ в случае победы на выборах

Джо Байден, являющийся одним из кандидатов на следующих выборах президента Соединенных Штатов Америки, выступил с заявлением касательно текущих отношений государства и Всемирной организации здравоохранения.
CT news 16:08
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Политика

Киев и республики Донбасса впервые достигли прямой договоренности

«Похоже, что Киев впервые с 2014 года пошел на прямую договоренность с ДНР и ЛНР», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Константин Затулин.
Взгляд.ру 14:40
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Политика

США назвали действия Китая в Гонконге аннексией

США рассматривают принятый в Китае закон о нацбезопасности для Гонконга как аннексию.
Lenta.ru 14:35
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Авто

Семьи с детьми и медики с 7 июля смогут получить льготные автокредиты

Программа «Семейный автомобиль» позволяет оформить льготный автокредит любой семье, в которой есть от одного ребенка.
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Политика

Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля

Ирина Волынец, политический деятель и кандидат в президенты в 2018-м году, выступила с предложением для Владимира Путина по поводу изменения даты празднования Дня России.
CT news 05:20
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Экономика

Апелляционный суд Англии разрешил не платить по долгу перед Вексельбергом

В конечном счете апелляционный суд признал, что Cynergy был вынужден соблюсти условие договора и перестать платить по кредиту, поскольку в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против британского банка за транзакции с подсанкционным лицом — Вексельбергом.
РБК 17:00
Общество

Названа дата запуска музыкального сервиса Spotify в России

Музыкальный стриминговый сервис Spotify заработает в России уже 15 июля, сообщает журнал Variety со ссылкой на источники.
Газета.Ru 15:35
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