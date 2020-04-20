Финансы

РамблерРамблерКурс рубля снизился к доллару и евро

По данным издания, доллар стоит 74,87 рубля. При этом к 10:05 мск доллар торговался по 74,9 рубля. В свою очередь курс евро колеблется в районе 81,15 — 81,4 рубля.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Курс евро дошёл до 82 рублей

News.ru17:35

Евро поднялся до 82 рублей

Взгляд.ру17:17

На открытии торгов курс доллара превысил ₽75, евро — ₽81

РБК03:06

Рубль сильно упал к доллару и евро на старте торгов на фоне обвалившейся нефти

Интерфакс03:33

Курс доллара на Мосбирже вырос до 74,87 рубля

ТАСС03:03

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:02

Рубль незначительно подешевел

REGNUM01:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 22:48, Ашберн

Комментарии

Финансы

Мегатрасса между Москвой и Петербургом потребует 1,7 триллиона рублей

Новая высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, которая должна быть построена к 2026 году, потребует 1,7 триллиона рублей, 750 миллиардов рублей планируется выделить из госсредств.
Lenta.ru 21:22
Общество

Режим самоизоляции в России решили продлить

Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru 13:00
3,8K
Общество

Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом

Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
Российская газета 14:16
620
Наука

Коронавирус мог мутировать и стать опаснее

Самые опасные штаммы найдены в Китае, Италии и Испании. Эти же штаммы найдены в Нью-Йорке, который стал эпицентром заражения в США.
Мойка78 21:21
3
Общество

Число зараженных коронавирусом превысило 60 человек в Забайкалье

В Забайкалье за прошедшие сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло на шесть.
Московский Комсомолец Чита 21:52
12
Армия и оружие

Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях

Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
1,9K
Общество

Реаниматолог назвал симптомы, при которых нужно вызывать скорую

О симптомах, при которых необходимо срочно вызывать скорую помощь, рассказал анестезиолог-реаниматолог Алексей Бородкин.
ToDay News Ufa 11:08
10
Армия и оружие

The National Interest назвал 10 причин для ликвидации НАТО

Американский политический журнал The National Interest назвал 10 причин для ликвидации НАТО.
Актуальные Новости вчера в 09:20
Биатлон

СБР утвердил новый тренерский штаб сборных России по биатлону

Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило тренерский штаб национальных сборных команд на сезон-2020/21.
News.ru 07:59
Здоровье

Стала известна лучшая диета для людей с коронавирусом

Здоровых людей для укрепления иммунитета в период пандемии диетологи призывают включать в рацион овощи, богатые фитонцидами и известные как антиоксиданты: лук, чеснок, редьку, капусту, помидоры, паприку, томаты, а также грибы.
Росбалт 10:13
Общество

Китайский вирусолог прокомментировал обвинения в создании коронавируса

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что французский вирусолог заявил об искусственном происхождении коронавируса.
Gazeta.SPb 09:09
721
Общество

В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик распространения коронавируса

При благополучном исходе пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России наступит в начале мая или раньше, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.
Известия 12:45
53
Общество

В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции

RT на русском 08:07
8,8K
Энергетика

Эксперты объяснили падение цен на нефть WTI

Падение цены на нефть марки WTI 20 апреля могло носить эмоциональный характер.
РБК 14:47
4
Энергетика

Нефтяники начали продавать бензин в убыток

Нефтяники начали продавать бензин на бирже себе в убыток, подсчитали эксперты «Аналитика товарных рынков».
РБК 17:00
32
Энергетика

Продавцы стали доплачивать покупателям нефти WTI по $40 за баррель

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки WTI упала на -315,87%, до минус $39,44 за баррель по состоянию на 21:40 мск.
РБК 15:05
Кино

Премьера «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном отложена на осень 2021 года

ИА Красная Весна 14:39
3
Наука

Объяснена опасность коронавируса для людей с ожирением

Ученые из ОАЭ объяснили, почему у людей с ожирением заболевание коронавирусной инфекцией часто протекает в тяжелой форме.
Lenta.ru 13:09
7
Общество

В российских городах прошли виртуальные митинги

В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ 16:41
3,3K
Общество

Майские праздники 2020: как отдыхаем в этом году

8 % предложили присоединить майские праздники к январским каникулам 2021 года, передаёт «РИА Новости».
Сиб.фм 04:59
8
Армия и оружие

США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35

Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
593
Шоу-бизнес

Вера Брежнева опубликовала редкое фото сына Александра Цекало

Знаменитая певица Вера Брежнева в сети Instagram опубликовала фотографию своего 7-летнего племянника Михаила.
Территория новостей 08:53
1
Происшествия

В Бурятии число зараженных коронавирусом выросло до 153 человек

Число выявленных больных с коронавирусом в Бурятии за сутки увеличилось на 28 человек и достигло 153, сообщает минздрав республики.
РИА Новости 22:34
96
Шоу-бизнес

Российские пользователи атаковали инстаграм Джонни Деппа

РИА Новости 11:05
3
Энергетика

Цена нефти марки WTI опустилась ниже $9 за баррель

Цена фьючерсов нефти марки WTI с поставкой в мае опустилась ниже $9 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 12:29
2,3K
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
854
Общество

В Гражданском кодексе пропишут соседские права

В Гражданском кодексе пропишут соседские права, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Вести.Ru вчера в 22:12
2,2K
Политика

Путин заявил о снижении темпов распространения коронавируса в России

Президент России Владимир Путин заявил, что процесс распространения коронавирусной инфекции в стране удалось притормозить.
Газета.Ru 07:17
1
Транспорт

Москвичи смогут проверять привязку «Тройки» к цифровому пропуску

Жители Москвы теперь смогут проверить, привязана ли карта «Тройка» к цифровому пропуску на транспортном портале города.
Известия 05:01
109
Происшествия

Житель Кузбасса получил условный срок за призывы к экстремизму

Суд назначил условный срок с испытательным сроком в два года жителю города Новокузнецка Кемеровской области за призывы в интернете сменить конституционный строй России с использованием насилия, сообщает пресс-служба УФСБ по Кемеровской области.
РИА Новости 08:13
10
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное