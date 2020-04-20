Финансы
РамблерКурс рубля снизился к доллару и евро
По данным издания, доллар стоит 74,87 рубля. При этом к 10:05 мск доллар торговался по 74,9 рубля. В свою очередь курс евро колеблется в районе 81,15 — 81,4 рубля.
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Экономика
С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
Политика
Путин рассказал о сдерживании распространения коронавируса
Президент России Владимир Путин рассказал о том, что в нашей стране удалось сдержать быстрое распространение коронавирусной инфекции.
Арбуз 11:44
Экономика
Вторая по величине авиакомпания Австралии обанкротилась из-за вируса
Вторая по величине авиакомпания Австралии, Virgin Australia, объявила о добровольном переходе во внешнее управление из-за проблем на фоне пандемии коронавируса.
РБК 21:48
Энергетика
Мосбиржа сократит торги апрельским фьючерсом WTI из-за падения цен
Московская биржа приостановит торги ближайшим фьючерсом на нефть WTI в дневную торговую сессию 21 апреля на половину торгового дня, говорится в ее сообщении.
РБК 20:42
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% в качестве меры повышения спроса на продукцию промышленности и услуг в условиях коронавирусной инфекции.
ТАСС вчера в 18:52
Политика
Трамп выдвинул кандидатуру на пост посла США в Белоруссии
Американский президент Дональд Трамп выдвинул кандидатуру советника госсекретаря по Западной Европе и Евросоюзу Джули Фишер на пост посла США в Белоруссии, сообщила пресс-служба Белого дома.
RT на русском 17:09
Общество
Правительство РФ оставило миллионы людей без пособий по безработице
«Правительство оставляет миллионы людей без источников существования в условиях, когда у них нет никаких финансовых запасов», — возмущен Шеин.
REGNUM 18 апреля в 03:47
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 12:43
Общество
Запланирован еще один эвакуационный рейс из Бангкока в Красноярск
Как сообщает в своем телеграм-канале Минкомсвязи РФ, очередной рейс до Красноярска из Таиланда запланирован на 23 апреля.
НГС24 20:25
Общество
В Москве умерли ещё 29 человек с коронавирусом
RT на русском 16:40
Футбол
Совет Серии А принял решение доиграть сезон
Заседание Совета Лиги итальянской Серии А единогласно подтвердило своё намерение доиграть сезон-2019 / 2020, если правительство даст своё разрешение сделать это в полном соответствии с правилами, касающимися здоровья и безопасности всех участников.
Soccer.ru 19:25
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
RT на русском 08:07
Общество
Правительство расширило список сфер, наиболее пострадавших от COVID-19
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, туда добавили деятельность зоопарков и музеев, соответствующее сообщение опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 18 апреля в 08:18
Здоровье
В Амурской области выявлено еще три случая коронавируса
На 18 апреля в Амурской области выявлено три новых лабораторно подтвержденных случая новой коронавирусной инфекции COVID-2019.
Амур.инфо 18 апреля в 03:54
Политика
Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса
По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru 07:25
Общество
Россиянам объяснили, будет ли запрещена рыбалка из-за коронавируса
Запрещать любительскую рыбалку в условиях пандемии коронавируса не планируется.
URA.Ru 10:07
Хоккей
Григоренко подписал контракт с клубом НХЛ «Коламбус»
Российский нападающий Михаил Григоренко заключил соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус".
ТАСС Спорт 10:08
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru 12:03
Энергетика
Нефтяники начали продавать бензин в убыток
Нефтяники начали продавать бензин на бирже себе в убыток, подсчитали эксперты «Аналитика товарных рынков».
РБК 17:00
Происшествия
В Новокузнецке бесследно исчез взрослый мужчина
В Новокузнецке на днях перестал выходить на связь с родными и близкими 45-летний Александр Коваленко.
Город новостей 08:06
Экономика
Кудрин назвал революционным предложение выделить на медицину до 10% ВВП
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал революционным предложение экспертов Института ВЭБа и официального представителя инфоцентра по коронавирусу Александра Мясникова увеличить финансирование здравоохранения до 10% ВВП.
РБК 20:10
Общество
Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции
В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
Здоровье
В Екатеринбурге у 78 пациентов и врачей заподозрили коронавирус
RT на русском 08:13
Политика
Трюдо намерен ужесточить контроль за ношением оружия после стрельбы
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что власти вернуться к рассмотрению закона о контроле над огнестрельным оружием после стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия, жертвами которой, по последним данным, стали 18 человек.
RT на русском 21:00
Общество
Назван срок окончания эпидемии коронавируса в России
В начале апреля специалисты международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) опубликовали исследование, где представили прогноз эпидемии коронавирусной инфекции в разных странах и назвали вероятные сроки окончания карантинных мер.
Lenta.ru 20:31
Общество
В Москве умерли 29 пациентов с коронавирусом
В столице за сутки умерли 29 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 16:39
Общество
Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом
Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru 14:41
Здоровье
В Бурятии число заразившихся коронавирусом выросло до 125 человек
Число выявленных больных, зараженных коронавирусом в Бурятии, за сутки увеличилось на 10 человек и достигло 125, сообщает минздрав республики.
РИА Новости вчера в 22:56