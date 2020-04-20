Финансы
ВедомостиКурс рубля снизился после падения цен на нефть
После 21.42 мск рубль отыграл часть падения, однако с 22.30 продолжил падать. Вечером 20 апреля майские фьючерсы нефти марки WTI начали продаваться по отрицательным ценам.
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Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 21:18, Ашберн
Комментарии
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 12:43
Энергетика
Стоимость барреля нефти ушла в минус
Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
BFM.ru 15:30
Происшествия
В Новосибирской области выявили 22 новых случая коронавируса
"По данным оперативного штаба на 09.00 (05.00) 19 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 22 человека, инфицированных коронавирусом: 20 взрослых и два ребенка", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 00:36
Энергетика
Цена нефти WTI впервые в истории упала ниже нуля
Стоимость ближайших фьючерсов на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) впервые опустилась ниже нулевой отметки.
Собеседник 14:53
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
В центре Владикавказа собрались недовольные введённым из-за коронавируса режимом самоизоляции.
RT на русском 08:07
Общество
Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции
В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
Экономика
В список системообразующих предприятий России вошли 246 компаний
По итогам заседания правительственной комиссии утверждён список системообразующих предприятий России, в который, предварительно, вошли 246 компаний из 15 отраслей.
RT на русском 19:34
Экономика
С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru 12:03
Энергетика
Трамп назвал ситуацию с обвалом цен на нефть краткосрочной
Президент США Дональд Трамп заявил, что падение фьючерсов на нефть до отрицательных значений будет краткосрочным.
Газета.Ru 18:59
Общество
Реаниматолог назвал симптомы, при которых нужно вызывать скорую
О симптомах, при которых необходимо срочно вызывать скорую помощь, рассказал анестезиолог-реаниматолог Алексей Бородкин.
ToDay News Ufa 11:08
Экономика
Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей
Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM вчера в 09:25
Общество
Группа кузбасских туристов прибыла из Вьетнама в Новосибирск
Самолет из Камрани с 12 кузбасскими туристами на борту приземлился в Новосибирске.
VSE42.RU 09:48
Общество
Названы регионы с приростом и убылью населения
В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
Общество
Работающим пенсионерам продлят больничные дистанционно
Электронный листок нетрудоспособности будет сформирован автоматически.
ГТРК Владимир 09:23
Общество
Правительство РФ оставило миллионы людей без пособий по безработице
Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению правительства, потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в службу занятости будут получать пособия по безработице в максимальном размере — 12 130 рублей.
REGNUM 18 апреля в 03:47
Политика
Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения
«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
Энергетика
Эксперт объяснил влияние обвала нефтяных цен на рубль
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин объяснил историческое падение стоимости майских фьючерсов на нефть, а именно 300%-е снижение на сырье марки WTI, торги на которое завершилось в отрицательной зоне на отметке 37,63 доллара за баррель.
Пятый канал 19:01
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
Общество
Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом
Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
Российская газета 14:16
Общество
Голикова назвала регион с самым низким уровнем заражения коронавирусом
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что самый низкий показатель распространения коронавируса на 100 тыс. человек выявлен в Кемеровской области.
RT на русском 07:42
Общество
В Кремле рассказали, когда примут решение о дальнейшем режиме в России
Соответственно, на следующей неделе тоже есть надежда, что какие-то первые признаки выхода на плато увидим.
ProKazan.ru вчера в 07:31
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 07:22
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% в качестве меры повышения спроса на продукцию промышленности и услуг в условиях коронавирусной инфекции.
ТАСС вчера в 18:52
Общество
В Ростовскую область придёт аномальное похолодание
Необычно холодная для конца апреля погода установилась в Ростовской области. При этом потепление откладывается на неопределённый срок.
Rostov.ru 09:30
Шоу-бизнес
Джессику Альбу уличили в обмане
Культуромания 14:13
Общество
Глава Северной Осетии вышел к протестующим во Владикавказе
Как писал "Кавказский узел", несколько сотен человек вышли сегодня во Владикавказе на акцию протеста против режима самоизоляции в Северной Осетии.
Кавказский узел 07:38
Общество
Скворцова спрогнозировала выход на плато по коронавирусу до мая
Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что Россия выйдет на плато по коронавирусу до конца апреля.
Газета.Ru 14:31