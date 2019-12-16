Финансы

ПРАЙМПРАЙМРубль умеренно снижается к доллару и евро в начале торгов

Курс рубля корректируется вниз после значительного роста в понедельник к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск вторника рос на 12 копеек – до 62,56 рубля, курс евро — на 13 копеек, до 69,74 рубля.
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