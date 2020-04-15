Курс доллара вырос на 2,95%, до ₽75,15 по состоянию на 18:17 мск, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс евро растет на 2,2% — до ₽81,92. Спрос на доллары и евро остается высоким из-за снижения интереса инвесторов к рисковым активам.

Курс доллара превысил ₽75 на фоне падения цен на нефть

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