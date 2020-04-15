Финансы
РБККурс доллара превысил ₽75 на фоне падения цен на нефть
Курс доллара вырос на 2,95%, до ₽75,15 по состоянию на 18:17 мск, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс евро растет на 2,2% — до ₽81,92. Спрос на доллары и евро остается высоким из-за снижения интереса инвесторов к рисковым активам.
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Рубль завершил основную валютную сессию заметным ослаблением к доллару и евро
Банки.ру15 апреля в 12:25
Курс доллара на 15 апреля: Американская валюта на Московской бирже подорожала до 75 рублей
Комсомольская правда15 апреля в 12:42
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 15:18, Ашберн
Комментарии
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Игорь Ледяхов: Россия к коронавирусу подготовилась лучше, чем Испания
Бывший наставник «Ахмата» Игорь Ледяхов рассказал о пандемии коронавируса в Испании.
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Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
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ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения
Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
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В Саратовской области с понедельника введут пропускной режим.
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Нижегородский журналист задержан по обвинению в распространении фейка
Нижний Новгород, 17 апреля 2020, 16:27 — REGNUM Известный Нижегородский журналист, директор ИА «Открытый Нижний», учредитель ИА Newsroom24, главный редактор «Репортер НН» Александр Пичугин задержан правоохранительными органами по подозрению в распространении заведомо ложной информации, представляющей угрозу жизни и безопасности граждан.
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Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
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В Коммунарке назвали средний возраст умерших от коронавируса
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РЖД отменили дополнительные поезда на лето и майские праздники
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Три российских биатлониста перешли в сборную Молдавии
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Бездомному выписали штраф за нарушение самоизоляции в Москве
Московские полицейские выписали бездомному протокол о нарушении режима самоизоляции в условиях пандемии коронавируса нового типа, сообщает портал "Такие дела" со ссылкой на самого бездомного.
Газета.Ru 12:49
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Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
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Собянин допустил ужесточение пропускного режима
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин передал регионам коечный фонд более 60 больниц, пишут «Известия».
Мой Брянск 13:19
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Россия рассказала о готовности помочь Украине в Чернобыле
Ранее дождливая погода помогла остановить распространение огня на территории зоны отчуждения в Чернобыле, с которым спасатели боролись почти две недели с начала апреля.
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Василий Уткин отказал Крыму в российском гражданстве: «Сложно принять»
"Позавчера Уткин проиграл батл Соловьёву, а вчера, побежав в эфир к жене Гордона - подавляющему большинству граждан России", - высказалась в соцсетях на очередное заявление спортивного комментатора журналистка Юлия Витязева.
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Политолог предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ
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Депутаты попросили власти выплатить всем россиянам по 25 тыс. рублей
Уточняется, что речь идет о суммах в размере 25 тыс. рублей на взрослого и 15 тыс. на ребенка.
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Путин обсудил с Макроном ситуацию с коронавирусом
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В центре Москвы задержан участник Pussy Riot Петр Верзилов.
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Ректор Московской духовной академии сообщил о заражении коронавирусом
Коронавирус нового типа подтвердился у ректора Московской духовной академии, епископа Звенигородского Питирима.
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