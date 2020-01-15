В 16.55 мск курс доллара вырос до 61,58 руб. (+0,14), евро стоил 68,71 руб. (+0,33). При этом индекс Мосбиржи снизился на 0,44%, а индекс РТС – на 0,8%. В среду, 15 января, премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны подает в отставку.

Курс рубля упал на новости об отставке правительства

Фигурное катание Фигуристка зацепилась за костюм партнера волосами во время выступления Во время проката ритм-танца одной из лучших пар страны Пайпер Гиллес и Поля Пуарье в одном из моментов партнерша зацепилась волосами за костюм партнера.

Политика Пушков прокомментировал слова Помпео об отставке правительства России Политика России в отношении Соединенных Штатов не изменится, заявил сенатор Алексей Пушков в ответ на слова госсекретаря США Майка Помпео по поводу отставки кабинета министров РФ.

Политика Гончарук отреагировал на отказ Зеленского отправить его в отставку Глава правительства Украины Алексей Гончарук заявил о высоком «кредите доверия», который он получил от президента Владимира Зеленского, отказавшегося подписывать заявление об отставке.

Политика В Донбассе предложили Зеленскому начать прямой диалог На сегодня Украина не выполняет полностью Минские соглашения (по урегулированию в Донбассе - ред.). Пока они (киевские власти – ред.) не готовы к прямому диалогу с представителями Донецкой народной республики, хотя я считаю, что было бы логично, если бы конфликтующие стороны напрямую вели диалог.

Политика Мишустин пообещал отслеживать доходы россиян через единую систему Кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с фракцией КПРФ пообещал, что в России появится единая система, которая будет контролировать доходы всех граждан страны.

Общество Синоптики пообещали метель в Москве В среду синоптик пообещал пасмурную погоду с легким ночным морозом, а в четверг в Москву придет метель.

Футбол Украинский футболист, посетивший Россию, назвал решение клуба «шоком» Футболист назвал случившееся "шоком" для себя "С другой стороны, когда (главный тренер сборной Украины по футболу – ред.) Андрей Шевченко посетил хоккейный матч в Питере – это столько шума не вызвало", - напомнил он.

Происшествия В Москве после жалоб соседей на музыку обнаружили тело убитого мужчины Полицейские обнаружили тело мужчины с колото-резаными ранами в одной из квартир дома на юге Москвы после жалоб соседей на музыку, которая звучала из квартиры жертвы более десяти дней.

Экономика В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".