Экономика

Новая газетаНовая газетаКурс рубля снизился на фоне новости об отставке правительства

Курс рубля снизился на фоне новости об отставке российского правительства. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. По данным на 17:04, курс евро составляет 68,76 рубля (+40 копеек), доллара США – 61,68 (+24 копейки).
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Как рубль отреагировал на отставку правительства?

Аргументы и Факты04:32

Рубль пережил отставку правительства РФ

REGNUMвчера в 00:08

Рубль резко снизился на фоне отставки правительства

РБК15 января в 09:00

Рубль отреагировал снижением на новость об отставке правительства РФ

Известия15 января в 09:07

Рубль упал

Lenta.ru15 января в 09:01

Рынок не продемонстрировал негатива на фоне отставки правительства

ТАСС15 января в 13:25

Рынок акций возобновил снижение на новостях об отставке правительства РФ

Интерфакс15 января в 09:23
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Политика

Мишустин назначил Даниила Егорова главой ФНС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Даниила Егорова главой Федеральной налоговой службы (ФНС), соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на официальном сайте кабмина.
ТАСС 09:33
Игры

Выход Cyberpunk 2077 перенесли на осень

The GEEK вчера в 15:11
Гаджеты

Самые популярные смартфоны назвал «Яндекс»

В 2019 году, по версии специалистов, самым популярным гаджетом стал Xiaomi Redmi Note 7 — 4/64 Гб.
ГЛАС.RU 07:20
Политика

Помпео: США думали о превентивном ударе по объектам в Иране

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что в администрации Трампа задумывались о возможности нанесения превентивного удара по иранским ядерным объектам.
Комсомольская правда 14:29
Общество

Самый маленький человек на планете умер в Непале в возрасте 27 лет

ТАСС 15:17
Кино

Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»

Новый сезон сериала «Сваты» может выйти уже в 2021 году. Об этом рассказал актер Федор Добронравов.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 03:01
Политика

Из ГД отозвали проект о ликвидации партий за зарубежное финансирование

Законопроект, которым предлагается установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, отозван из Госдумы, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 08:03
Происшествия

Суд арестовал заммэра Ярославля по подозрению в получении взятки

В Ярославле арестовали на два месяца бывшего заместителя мэра Ярославля по вопросам градостроительства Рината Бадаева, которого обвиняют в получении взятки.
РБК 11:14
Происшествия

16-летняя девушка покончила с собой, не желая выходить замуж

В Екатеринбурге под окнами одного из домов нашли тело 16-летней девушки. В этом доме она жила вместе с родителями на восьмом этаже.
НТВ 11:52
Политика

Мишустин выступил против отмены пенсионной реформы

Кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме выступил против отмены пенсионной реформы, высказав мнение, что «лучше ничего не трогать».
Национальная служба новостей вчера в 03:27
Политика

Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство

В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
РБК 08:38
Политика

Особое мнение: Николай Сванидзе

Н. Сванидзе ― Надо сказать справедливости ради, что ни один вуз не оказался под таким огнем.
Эхо Москвы 13:05
Авто

Стала известна дата выхода «Русского Прадо» от УАЗ

Модернизированный внедорожник УАЗ «Патриот» появится во втором полугодии 2021 года, а не в 2020 году, как предполагалось ранее.
Автоновости дня вчера в 03:13
Футбол

Кокорин и Дзюба высмеяли пост Слуцкого в Instagram

RT на русском 12:51
Происшествия

Двигатель пассажирского самолета загорелся при вылете из Новосибирска

Двигатель загорелся у пассажирского самолета перед вылетом из новосибирского аэропорта, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 16:19
Армия и оружие

Турция заблокировала Босфор для кораблей НАТО

Турция начала блокировать проход кораблей НАТО из Средиземного моря в Чёрное море, тем самым обозначив свою позицию против Североатлантического альянса.
Avia.pro вчера в 22:27
Шоу-бизнес

Катерину Шпиц затравили за фото с арбузом между ног

Бурю эмоций у подписчиков вызвала фотография с разрезанным арбузом между ног актрисы.
Территория новостей вчера в 12:11
Политика

СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ

СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
REGNUM 04:28
Футбол

Мохамед Зидан: «Клопп говорил мне, что я в сто раз лучше Салаха»

Клопп говорил, что у меня великолепный талант и навыки, но мне необходимо больше концентрации.
Sports.ru 15:49
Технологии

Компания Intel открыла второй офис в Нижнем Новгороде

Сегодня в областном центре открылся офис Центра исследований и разработок Intel. Это уже второй офис компании в Нижнем Новгороде.
КП - Нижний Новгород 08:54
Экономика

Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году

По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Известия 15 января в 18:01
Технологии

Создана первая контактная линза с дополненной реальностью

Ридус вчера в 17:11
Технологии

Mail.ru занял третье место в европейском рейтинге мобильных приложений

В первую тройку среди европейских производителей мобильных приложений по уровню доходов за 2019 год вошла группа компаний Mail.ru, заявили в маркетинговой компании App Annie, 17 января сообщает ТАСС.
Красная весна 03:27
Общество

Disney переименует киностудию 20th Century Fox

Американский киногигант The Walt Disney Company может отказаться от слова Fox в названии киностудии 20th Century Fox, а также её дочерней компании Fox Searchlight Pictures.
Life.ru 16:35
Политика

Участники конференции по Ливии призвали создать единое правительство

Участники международной берлинской конференции по Ливии призвали сформировать в стране единое правительство и президентский совет.
Известия 16:04
Наука

Установлено, что кошки способны питаться человеческой плотью

Пугаться пушистых домашних любимцев не стоит, так как ученые давно пришли к выводу о том, что кошки являются животными – падальщиками.
Live24 вчера в 05:52
Авто

АвтоВАЗ начал сборку «зимней» Lada Vesta

В конце осени прошлого года появились предположения о том, что Lada Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией достанется и новая "зимняя" версия.
Новые автомобили 09:26
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале

Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.
RT на русском 15 января в 21:09
Общество

Скончался соавтор первой советской рок-оперы Юрий Димитрин

В возрасте 85 лет умер драматург и соавторов первой советской рок-оперы "Орфей и Эвридика" Юрий Димитрин.
Газета.Ru 17:27
Кино

Мединский назвал фантастическими успехи российского кино

Исполняющий обязанности министра культуры Владимир Мединский восхитился успехами отечественного кино в российском прокате, передает "Вечерняя Москва".
Москва 24 вчера в 21:45
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