Курс рубля снизился на фоне новости об отставке российского правительства. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. По данным на 17:04, курс евро составляет 68,76 рубля (+40 копеек), доллара США – 61,68 (+24 копейки).

Курс рубля снизился на фоне новости об отставке правительства

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