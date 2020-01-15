Экономика
Новая газетаКурс рубля снизился на фоне новости об отставке правительства
Курс рубля снизился на фоне новости об отставке российского правительства. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. По данным на 17:04, курс евро составляет 68,76 рубля (+40 копеек), доллара США – 61,68 (+24 копейки).
Читать в источнике
Оценить395
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 17:49, Ашберн
Политика
Мишустин назначил Даниила Егорова главой ФНС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Даниила Егорова главой Федеральной налоговой службы (ФНС), соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на официальном сайте кабмина.
Игры
Выход Cyberpunk 2077 перенесли на осень
Гаджеты
Самые популярные смартфоны назвал «Яндекс»
В 2019 году, по версии специалистов, самым популярным гаджетом стал Xiaomi Redmi Note 7 — 4/64 Гб.
Политика
Помпео: США думали о превентивном ударе по объектам в Иране
Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что в администрации Трампа задумывались о возможности нанесения превентивного удара по иранским ядерным объектам.
Кино
Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»
Новый сезон сериала «Сваты» может выйти уже в 2021 году. Об этом рассказал актер Федор Добронравов.
Политика
Из ГД отозвали проект о ликвидации партий за зарубежное финансирование
Законопроект, которым предлагается установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, отозван из Госдумы, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Происшествия
Суд арестовал заммэра Ярославля по подозрению в получении взятки
В Ярославле арестовали на два месяца бывшего заместителя мэра Ярославля по вопросам градостроительства Рината Бадаева, которого обвиняют в получении взятки.
Происшествия
16-летняя девушка покончила с собой, не желая выходить замуж
В Екатеринбурге под окнами одного из домов нашли тело 16-летней девушки. В этом доме она жила вместе с родителями на восьмом этаже.
Политика
Мишустин выступил против отмены пенсионной реформы
Кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме выступил против отмены пенсионной реформы, высказав мнение, что «лучше ничего не трогать».
Политика
Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство
В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
Политика
Особое мнение: Николай Сванидзе
Н. Сванидзе ― Надо сказать справедливости ради, что ни один вуз не оказался под таким огнем.
Авто
Стала известна дата выхода «Русского Прадо» от УАЗ
Модернизированный внедорожник УАЗ «Патриот» появится во втором полугодии 2021 года, а не в 2020 году, как предполагалось ранее.
Футбол
Кокорин и Дзюба высмеяли пост Слуцкого в Instagram
Происшествия
Двигатель пассажирского самолета загорелся при вылете из Новосибирска
Двигатель загорелся у пассажирского самолета перед вылетом из новосибирского аэропорта, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Армия и оружие
Турция заблокировала Босфор для кораблей НАТО
Турция начала блокировать проход кораблей НАТО из Средиземного моря в Чёрное море, тем самым обозначив свою позицию против Североатлантического альянса.
Шоу-бизнес
Катерину Шпиц затравили за фото с арбузом между ног
Бурю эмоций у подписчиков вызвала фотография с разрезанным арбузом между ног актрисы.
Политика
СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ
СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
Футбол
Мохамед Зидан: «Клопп говорил мне, что я в сто раз лучше Салаха»
Клопп говорил, что у меня великолепный талант и навыки, но мне необходимо больше концентрации.
Технологии
Компания Intel открыла второй офис в Нижнем Новгороде
Сегодня в областном центре открылся офис Центра исследований и разработок Intel. Это уже второй офис компании в Нижнем Новгороде.
Экономика
Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году
По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Технологии
Создана первая контактная линза с дополненной реальностью
Технологии
Mail.ru занял третье место в европейском рейтинге мобильных приложений
В первую тройку среди европейских производителей мобильных приложений по уровню доходов за 2019 год вошла группа компаний Mail.ru, заявили в маркетинговой компании App Annie, 17 января сообщает ТАСС.
Общество
Disney переименует киностудию 20th Century Fox
Американский киногигант The Walt Disney Company может отказаться от слова Fox в названии киностудии 20th Century Fox, а также её дочерней компании Fox Searchlight Pictures.
Политика
Участники конференции по Ливии призвали создать единое правительство
Участники международной берлинской конференции по Ливии призвали сформировать в стране единое правительство и президентский совет.
Наука
Установлено, что кошки способны питаться человеческой плотью
Пугаться пушистых домашних любимцев не стоит, так как ученые давно пришли к выводу о том, что кошки являются животными – падальщиками.
Авто
АвтоВАЗ начал сборку «зимней» Lada Vesta
В конце осени прошлого года появились предположения о том, что Lada Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией достанется и новая "зимняя" версия.
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале
Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.
Общество
Скончался соавтор первой советской рок-оперы Юрий Димитрин
В возрасте 85 лет умер драматург и соавторов первой советской рок-оперы "Орфей и Эвридика" Юрий Димитрин.
Кино
Мединский назвал фантастическими успехи российского кино
Исполняющий обязанности министра культуры Владимир Мединский восхитился успехами отечественного кино в российском прокате, передает "Вечерняя Москва".