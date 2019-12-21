На открытии торгов российская валюта немного сдала свои позиции. Относительно евро рубль потерял три копейки, доллар подорожал на одну.

Общество Судебные приставы ищут Бузову из-за долгов по ЖКУ Приставы возбудили против певицы Ольги Бузовой исполнительное производство из-за неоплаченных долгов по «коммуналке», следует из данных банка исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов 24 декабря.

Политика На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.

Происшествия СК заподозрил генерала таможни и его зама в злоупотреблениях Следственный комитет предъявил обвинения двум высокопоставленным сотрудникам федеральной таможенной службы — начальнику управления таможенного дознания генерал-лейтенанту Александру Кизлыку и его заместителю Алексею Серебро.

Энергетика России предложили новый способ обойти санкции США Экономисты, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК, предложили новый способ обойти санкции, введенные США в отношении России и участников строительства газопровода «Северный поток-2».

Технологии В России запустили беспилотный грузовик с помощью 5G от «Мегафона» Генеральный директор «Мегафона» Геворк Вермишян обсудил в рамках первого за Уралом 5G-телемоста перспективы развития технологий в промышленном секторе с генеральным директором компании «СДС-Уголь» Геннадием Алексеевым и заместителем губернатора по промышленности, транспорту и экологии Кемеровской области Андреем Пановым.

Общество СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.

Космос Телескоп «Хаббл» обнаружил сверхлегкие экзопланеты Вокруг Kepler-51 вращаются три планеты: Kepler-51b, Kepler-51c и Kepler-51d, и ученые уже говорят, что они представляют новый класс сверхлегких звезд, говорится на сайте arXiv.org.

Экономика Цены на вторичное жилье выросли в большинстве регионов России С начала года стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья выросла в большинстве регионов России, падение зафиксировано в 15 субъектах.