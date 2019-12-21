Финансы

Телеканал 360°Телеканал 360°Курс рубля снизился относительно доллара и евро

На открытии торгов российская валюта немного сдала свои позиции. Относительно евро рубль потерял три копейки, доллар подорожал на одну.
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Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском02:04

Курс доллара снизился до 62,23 рубля

ТАСС02:04

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру02:13

Доллар и евро упали в цене

Телеканал 360°02:24

Доллар и евро дешевеют на МосБирже

News.ru03:20

Доллар и евро незначительно дешевеют в начале торгов на «Московской бирже»

Финмаркет02:20

Официальный курс евро на вторник снизился до 69 рублей

РИА Новостивчера в 06:32
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 04:43, Ашберн
Общество

Глава МВД Татарстана наказан после учений со школьниками

Газета.Ru 03:58
Общество

Судебные приставы ищут Бузову из-за долгов по ЖКУ

Приставы возбудили против певицы Ольги Бузовой исполнительное производство из-за неоплаченных долгов по «коммуналке», следует из данных банка исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов 24 декабря.
Политика Сегодня 04:21
Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
REGNUM вчера в 10:33
Армия и оружие

Армия Сирии освободила город Джарджаназ в провинции Идлиб

Армия Сирии вошла в город Джарджаназ в провинции Идлиб в понедельник, 23 декабря. Об этом сообщает «РИА Новости».
Известия вчера в 15:05
Происшествия

СК заподозрил генерала таможни и его зама в злоупотреблениях

Следственный комитет предъявил обвинения двум высокопоставленным сотрудникам федеральной таможенной службы — начальнику управления таможенного дознания генерал-лейтенанту Александру Кизлыку и его заместителю Алексею Серебро.
РБК 04:37
Происшествия

Истребитель Су-57 потерпел первую аварию

Истребитель пятого поколения Су-57 потерпел первую аварию в своей истории.
Ведомости 03:20
Энергетика

России предложили новый способ обойти санкции США

Экономисты, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК, предложили новый способ обойти санкции, введенные США в отношении России и участников строительства газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru 04:30
Общество

Народная артистка СССР Галина Волчек попала в больницу

Художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек госпитализирована, сообщила "Интерфаксу" ее помощник по литературной части Евгения Кузнецова.
Интерфакс 01:42
Общество

«Ъ»: в России утвердили новые правила экзамена на водительские права

Премьер-министр Дмитрий Медведев поставил подпись под постановлением об изменении правил приема экзамена на водительские права.
Газета.Ru вчера в 19:44
Футбол

Кадыров заявил об обиде на болеющих по указке фанатов «Ахмата»

Lenta.ru 02:28
Технологии

В России запустили беспилотный грузовик с помощью 5G от «Мегафона»

Генеральный директор «Мегафона» Геворк Вермишян обсудил в рамках первого за Уралом 5G-телемоста перспективы развития технологий в промышленном секторе с генеральным директором компании «СДС-Уголь» Геннадием Алексеевым и заместителем губернатора по промышленности, транспорту и экологии Кемеровской области Андреем Пановым.
АБН вчера в 09:17
Происшествия

Россиянин задержан в Крыму по обвинению в госизмене

В Симферополе задержан гражданин России Иван Яцкин по обвинению в государственной измене, передает ТАСС.
Газета.Ru 03:34
Единоборства

Кадыров уверен, что победит Александра Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что сможет победить бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко.
Infox.ru вчера в 16:13
Экономика

Матвиенко высказалась об отмене НДФЛ для малоимущих россиян

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко допустила освобождение малоимущих семей от уплаты НДФЛ.
Lenta.ru 04:00
Общество

Учительница из Испании преподала анатомию на своем теле

В Испании учительница шокировала детей необычным уроком анатомии. Она преподавала занятие на своем теле.
ФедералПресс 01:36
Общество

Супруги удочерили двух сирот и оказались должны два миллиона

Неожиданный бонус получили супруги в Самарской области вместе с удочерением двух девочек-сирот.
Вести.Ru 01:46
Политика

Путин назвал перенос железной дороги от побережья Сочи стратегическим

Президент Владимир Путин заявил о необходимости отодвинуть железную дорогу от побережья Черного моря в районе Сочи.
РИА Новости вчера в 09:04
Общество

СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
РИА Новости вчера в 18:49
Политика

В ООН отреагировали на запуск поездов по Крымскому мосту

REGNUM 01:08
Космос

Телескоп «Хаббл» обнаружил сверхлегкие экзопланеты

Вокруг Kepler-51 вращаются три планеты: Kepler-51b, Kepler-51c и Kepler-51d, и ученые уже говорят, что они представляют новый класс сверхлегких звезд, говорится на сайте arXiv.org.
Портал Поиск 21 декабря в 07:30
Общество

Начальник первого поезда из Петербурга в Крым опоздал к отправлению

Первый поезд Петербург – Севастополь, который отправился в Крым накануне, ушел без начальника поезда.
Петербургский дневник вчера в 22:36
Экономика

Бизнесу не снизили налоговые ставки, но смягчили условия для льгот

Депутаты заксо приняли во втором и третьем чтениях законопроект о налоге на имущество организаций на основе кадастровой стоимости.
Новый День 02:02
Политика

В «Нафтогазе» опасаются обмана со стороны РФ при транзите газа

На Украине не исключили, что Россия может отказаться от транзита газа через территорию Украины в случае отзыва исков к российскому Газпрому.
REGNUM 01:07
Общество

Стало известно, куда петербуржцы поедут отмечать новогодние праздники

Петербург и сам является очень популярным местом для новогоднего отпуска.
КП - Санкт-Петербург 04:18
Экономика

Цены на вторичное жилье выросли в большинстве регионов России

С начала года стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья выросла в большинстве регионов России, падение зафиксировано в 15 субъектах.
РБК 03:43
Единоборства

73-летний американский боксер нокаутировал соперника и побил рекорд

73-летний американец Альберт Хьюз попал в Книгу рекордов Гиннесса как старейший профессиональный боксер.
Спорт-Экспресс вчера в 18:11
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию

"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Газета.Ru вчера в 18:11
Биатлон

Олимпийский чемпион по биатлону Тихонов назвал Губерниева шоуменом

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал спортивного комментатора Дмитрия Губерниева шоуменом.
МК-Спорт вчера в 10:52
Происшествия

Прокуратура запросила 3,5 года для фигуранта «дела 27 июля» Раджабова

Интерфакс вчера в 11:24
Здоровье

Кишечник сигнализирует о раке на ранней стадии по данным онкологов

Ученые из Японии провели ряд исследований и выяснили, что процедуры, направленные на изучение состояния кишечной микробиоты, могут способствовать раннему выявлению колоректального рака.
Privet-Rostov.ru 03:53
Как работают Яндекс.Новости?
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