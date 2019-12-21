Финансы
Телеканал 360°Курс рубля снизился относительно доллара и евро
На открытии торгов российская валюта немного сдала свои позиции. Относительно евро рубль потерял три копейки, доллар подорожал на одну.
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Общество
Судебные приставы ищут Бузову из-за долгов по ЖКУ
Приставы возбудили против певицы Ольги Бузовой исполнительное производство из-за неоплаченных долгов по «коммуналке», следует из данных банка исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов 24 декабря.
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Армия и оружие
Армия Сирии освободила город Джарджаназ в провинции Идлиб
Армия Сирии вошла в город Джарджаназ в провинции Идлиб в понедельник, 23 декабря. Об этом сообщает «РИА Новости».
Происшествия
СК заподозрил генерала таможни и его зама в злоупотреблениях
Следственный комитет предъявил обвинения двум высокопоставленным сотрудникам федеральной таможенной службы — начальнику управления таможенного дознания генерал-лейтенанту Александру Кизлыку и его заместителю Алексею Серебро.
Происшествия
Истребитель Су-57 потерпел первую аварию
Истребитель пятого поколения Су-57 потерпел первую аварию в своей истории.
Энергетика
России предложили новый способ обойти санкции США
Экономисты, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК, предложили новый способ обойти санкции, введенные США в отношении России и участников строительства газопровода «Северный поток-2».
Общество
Народная артистка СССР Галина Волчек попала в больницу
Художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек госпитализирована, сообщила "Интерфаксу" ее помощник по литературной части Евгения Кузнецова.
Общество
«Ъ»: в России утвердили новые правила экзамена на водительские права
Премьер-министр Дмитрий Медведев поставил подпись под постановлением об изменении правил приема экзамена на водительские права.
Технологии
В России запустили беспилотный грузовик с помощью 5G от «Мегафона»
Генеральный директор «Мегафона» Геворк Вермишян обсудил в рамках первого за Уралом 5G-телемоста перспективы развития технологий в промышленном секторе с генеральным директором компании «СДС-Уголь» Геннадием Алексеевым и заместителем губернатора по промышленности, транспорту и экологии Кемеровской области Андреем Пановым.
Происшествия
Россиянин задержан в Крыму по обвинению в госизмене
В Симферополе задержан гражданин России Иван Яцкин по обвинению в государственной измене, передает ТАСС.
Единоборства
Кадыров уверен, что победит Александра Емельяненко
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что сможет победить бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко.
Экономика
Матвиенко высказалась об отмене НДФЛ для малоимущих россиян
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко допустила освобождение малоимущих семей от уплаты НДФЛ.
Общество
Учительница из Испании преподала анатомию на своем теле
В Испании учительница шокировала детей необычным уроком анатомии. Она преподавала занятие на своем теле.
Общество
Супруги удочерили двух сирот и оказались должны два миллиона
Неожиданный бонус получили супруги в Самарской области вместе с удочерением двух девочек-сирот.
Политика
Путин назвал перенос железной дороги от побережья Сочи стратегическим
Президент Владимир Путин заявил о необходимости отодвинуть железную дорогу от побережья Черного моря в районе Сочи.
Общество
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
Космос
Телескоп «Хаббл» обнаружил сверхлегкие экзопланеты
Вокруг Kepler-51 вращаются три планеты: Kepler-51b, Kepler-51c и Kepler-51d, и ученые уже говорят, что они представляют новый класс сверхлегких звезд, говорится на сайте arXiv.org.
Общество
Начальник первого поезда из Петербурга в Крым опоздал к отправлению
Первый поезд Петербург – Севастополь, который отправился в Крым накануне, ушел без начальника поезда.
Экономика
Бизнесу не снизили налоговые ставки, но смягчили условия для льгот
Депутаты заксо приняли во втором и третьем чтениях законопроект о налоге на имущество организаций на основе кадастровой стоимости.
Политика
В «Нафтогазе» опасаются обмана со стороны РФ при транзите газа
На Украине не исключили, что Россия может отказаться от транзита газа через территорию Украины в случае отзыва исков к российскому Газпрому.
Общество
Стало известно, куда петербуржцы поедут отмечать новогодние праздники
Петербург и сам является очень популярным местом для новогоднего отпуска.
Экономика
Цены на вторичное жилье выросли в большинстве регионов России
С начала года стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья выросла в большинстве регионов России, падение зафиксировано в 15 субъектах.
Единоборства
73-летний американский боксер нокаутировал соперника и побил рекорд
73-летний американец Альберт Хьюз попал в Книгу рекордов Гиннесса как старейший профессиональный боксер.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию
"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Биатлон
Олимпийский чемпион по биатлону Тихонов назвал Губерниева шоуменом
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал спортивного комментатора Дмитрия Губерниева шоуменом.
Происшествия
Прокуратура запросила 3,5 года для фигуранта «дела 27 июля» Раджабова
Здоровье
Кишечник сигнализирует о раке на ранней стадии по данным онкологов
Ученые из Японии провели ряд исследований и выяснили, что процедуры, направленные на изучение состояния кишечной микробиоты, могут способствовать раннему выявлению колоректального рака.