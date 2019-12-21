Финансы

Телеканал 360°Телеканал 360°Курс рубля снизился относительно доллара и евро

На открытии торгов российская валюта немного сдала свои позиции. Относительно евро рубль потерял три копейки, доллар подорожал на одну.
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Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском02:04

Курс доллара снизился до 62,23 рубля

ТАСС02:04

Доллар и евро упали в цене

Телеканал 360°02:24

Доллар и евро дешевеют на МосБирже

News.ru03:20

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру02:13

Доллар и евро незначительно дешевеют в начале торгов на «Московской бирже»

Финмаркет02:20

Курс доллара: названы основные риски для рубля

Expert.ru00:23
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева перенесла операцию на груди

Neva.Today 04:48
Политика

ОСК назвала сроки строительства необходимых «Северному потоку-2» судов

У России нет судов-трубоукладчиков, которые могут завершить строительство «Северного потока-2», признал глава «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов в эфире «России 24».
РБК 05:41
Общество

Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии

Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
BFM.ru 00:07
Общество

Ольгу Бузову разыскивают приставы из-за долгов по ЖКХ

Судебные приставы возбудили исполнительное производство против российской певицы Ольги Бузовой, согласно данным ФССП, за ней числится долг в 10,6 тыс. рублей.
REGNUM 06:18
Финансы

Курс доллара опустился ниже 62 рублей

В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 62 рубля 12 июля 2018 года. Курс евро снизился на 0,6% - до 68,65 рубля.
ТАСС 06:14
Происшествия

Следователи проводят обыски в Федеральной таможенной службе

Как сообщили в правоохранительных органах, следователями Следственного комитета РФ проводятся обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях, предает ТАСС.
Инфорос вчера в 06:32
Политика

Лукашенко пожаловался на прессующую и завинчивающую гайки Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался, что Москва каждый год начинает «прессовать» Минск, «завинчивая гайки».
Lenta.ru 06:15
Экономика

СБП обрастает банковскими комиссиями

СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
Коммерсантъ 22 декабря в 17:38
Армия и оружие

Тихие и смертоносные: в США высоко оценили подлодки проекта «Ясень-М»

Ударные АПЛ усовершенствованного проекта "Ясень-М" - самые смертоносные из когда-либо построенных, считает американкий портал The National Interest.
Российская газета вчера в 11:52
Общество

Ведущий Иван Ургант высмеял «Уральские пельмени»

АиФ Урал 06:10
Общество

В Кремле прокомментировали идею отмены НДФЛ для малоимущих

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что деление в налоговом законодательстве граждан по уровню их дохода является «чувствительной» темой.
REGNUM 05:52
Общество

Новогодняя вечеринка в Красноярске прошла без зрителей

В городском парке Универсиады трое аниматоров в костюмах ростовых кукол танцевали на сцене, но перед ними не было ни одного зрителя, сообщает Life.
Дни.ру 02:12
Спорт

В ОКР поддержали решение РУСАДА не согласиться с санкциями WADA

Члены исполкома единогласно поддержали решение наблюдательного совета РУСАДА не согласиться с вынесенным 9 декабря решением WADA о четырехлетнем запрете российским спортсменам участвовать в крупнейших турнирах, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, под национальным флагом и гимном, сообщает ТАСС.
Российская газета 05:18
Игры

Полная версия Black Mesa вышла из беты

Игромания.ру 03:05
Экономика

«Газпром энергохолдинг» купил производителя газовых турбин

«Газпром энергохолдинг» купил 100% производителя энергетического оборудования «РЭП холдинг» (80% принадлежало Газпромбанку), сообщил в понедельник представитель «Газпром энергохолдинга».
Ведомости вчера в 08:08
Экономика

Владельцем 81,8% банка «Уралсиб» стала вдова Владимира Когана

Вдова Владимира Когана Людмила получила 81,81% акций банка "Уралсиб" в рамках вступления в наследство.
Интерфакс 01:45
Общество

Колокольцев наказал главу МВД Татарстана после учений со школьниками

Глава МВД Республики Татарстан Артем Хохорин был дисциплинарно наказан в связи со скандалом с учениями полицейских, к которым привлекли школьников.
Газета.Ru 05:21
Общество

МЧС предлагает сделать эвакуацию населения в зонах ЧС обязательной

В законодательство готовятся изменения о возможности обязательной эвакуации населения в зонах чрезвычайной ситуации.
Парламентская газета 01:51
Политика

Кипр, Греция и Израиль анонсировали газопровод

2 января в Афинах соглашение подпишут премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, президент Кипра Никос Анастасиадес и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Красная весна 22 декабря в 19:48
Армия и оружие

В порт Одессы зашёл американский ракетный эсминец Ross

Американский корабль USS Ross DDG71 зашёл в порт Одессы, сообщило 24 декабря местное издание «Думская».
REGNUM 03:45
Политика

Глава «Нафтогаза» предположил невыполнение обещаний России по транзиту

Исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в интервью телеканалу Hromadske заявил, что есть определенный риск, что Киев отзовет все свои иски против «Газпрома», а Россия затем откажется от транзита газа через Украину.
РБК вчера в 17:23
Армия и оружие

Беспилотники боевиков атаковали российскую авиабазу Хмеймим

Российская авиабаза в Сирии Хмеймим отбила атаку беспилотников незаконных вооруженных формирований.
Московский Комсомолец 01:55
Политика

Путин назвал перенос железной дороги от побережья Сочи стратегическим

РИА Новости вчера в 09:04
Политика

Путин: доля современного оружия в ядерной триаде России достигла 82%

Доля современного оружия в ядерной триаде России достигла 82% - Путин.
ТАСС 06:17
Кино

Россиянам покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

Отреставрированный фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» в Full HD качестве покажут на телеканале «Россия».
Аргументы и Факты вчера в 17:39
Происшествия

Обвиняемый в изнасиловании мужчина покончил с собой в суде Петербурга

Обвиняемый в жестоком изнасиловании мужчина покончил с собой прямо в здании одного из районных судов Петербурга, куда его привезли для продления меры пресечения.
REGNUM 02:29
Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки на Ямале

В Кремле видели сообщения об увольнении ямальской журналистки, задавшей президенту России Владимиру Путину вопрос о мосте через Обь.
Известия 05:18
Общество

Причиной аварии Су-57 стал отказ в системе управления самолетом

Новейший истребитель Су-57, упавший во вторник в Хабаровском крае, по предварительным данным, потерпел крушение из-за технического отказа системы управления самолетом.
ТАСС 02:35
Транспорт

В России ограничили количество рабочих часов водителей автобусов и фур

Правительство России запретило водителям находиться за рулём автобусов и грузовиков более десяти часов в сутки.
RT на русском 01:50
Общество

СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
РИА Новости вчера в 18:49
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