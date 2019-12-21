Финансы
Телеканал 360°Курс рубля снизился относительно доллара и евро
На открытии торгов российская валюта немного сдала свои позиции. Относительно евро рубль потерял три копейки, доллар подорожал на одну.
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Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева перенесла операцию на груди
Политика
ОСК назвала сроки строительства необходимых «Северному потоку-2» судов
У России нет судов-трубоукладчиков, которые могут завершить строительство «Северного потока-2», признал глава «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов в эфире «России 24».
Общество
Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии
Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
Общество
Ольгу Бузову разыскивают приставы из-за долгов по ЖКХ
Судебные приставы возбудили исполнительное производство против российской певицы Ольги Бузовой, согласно данным ФССП, за ней числится долг в 10,6 тыс. рублей.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 62 рублей
В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 62 рубля 12 июля 2018 года. Курс евро снизился на 0,6% - до 68,65 рубля.
Происшествия
Следователи проводят обыски в Федеральной таможенной службе
Как сообщили в правоохранительных органах, следователями Следственного комитета РФ проводятся обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях, предает ТАСС.
Политика
Лукашенко пожаловался на прессующую и завинчивающую гайки Россию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался, что Москва каждый год начинает «прессовать» Минск, «завинчивая гайки».
Экономика
СБП обрастает банковскими комиссиями
СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
Армия и оружие
Тихие и смертоносные: в США высоко оценили подлодки проекта «Ясень-М»
Ударные АПЛ усовершенствованного проекта "Ясень-М" - самые смертоносные из когда-либо построенных, считает американкий портал The National Interest.
Общество
Ведущий Иван Ургант высмеял «Уральские пельмени»
Общество
В Кремле прокомментировали идею отмены НДФЛ для малоимущих
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что деление в налоговом законодательстве граждан по уровню их дохода является «чувствительной» темой.
Общество
Новогодняя вечеринка в Красноярске прошла без зрителей
В городском парке Универсиады трое аниматоров в костюмах ростовых кукол танцевали на сцене, но перед ними не было ни одного зрителя, сообщает Life.
Спорт
В ОКР поддержали решение РУСАДА не согласиться с санкциями WADA
Члены исполкома единогласно поддержали решение наблюдательного совета РУСАДА не согласиться с вынесенным 9 декабря решением WADA о четырехлетнем запрете российским спортсменам участвовать в крупнейших турнирах, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, под национальным флагом и гимном, сообщает ТАСС.
Игры
Полная версия Black Mesa вышла из беты
Экономика
«Газпром энергохолдинг» купил производителя газовых турбин
«Газпром энергохолдинг» купил 100% производителя энергетического оборудования «РЭП холдинг» (80% принадлежало Газпромбанку), сообщил в понедельник представитель «Газпром энергохолдинга».
Экономика
Владельцем 81,8% банка «Уралсиб» стала вдова Владимира Когана
Вдова Владимира Когана Людмила получила 81,81% акций банка "Уралсиб" в рамках вступления в наследство.
Общество
Колокольцев наказал главу МВД Татарстана после учений со школьниками
Глава МВД Республики Татарстан Артем Хохорин был дисциплинарно наказан в связи со скандалом с учениями полицейских, к которым привлекли школьников.
Общество
МЧС предлагает сделать эвакуацию населения в зонах ЧС обязательной
В законодательство готовятся изменения о возможности обязательной эвакуации населения в зонах чрезвычайной ситуации.
Политика
Кипр, Греция и Израиль анонсировали газопровод
2 января в Афинах соглашение подпишут премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, президент Кипра Никос Анастасиадес и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Армия и оружие
В порт Одессы зашёл американский ракетный эсминец Ross
Американский корабль USS Ross DDG71 зашёл в порт Одессы, сообщило 24 декабря местное издание «Думская».
Политика
Глава «Нафтогаза» предположил невыполнение обещаний России по транзиту
Исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в интервью телеканалу Hromadske заявил, что есть определенный риск, что Киев отзовет все свои иски против «Газпрома», а Россия затем откажется от транзита газа через Украину.
Армия и оружие
Беспилотники боевиков атаковали российскую авиабазу Хмеймим
Российская авиабаза в Сирии Хмеймим отбила атаку беспилотников незаконных вооруженных формирований.
Политика
Путин назвал перенос железной дороги от побережья Сочи стратегическим
Политика
Путин: доля современного оружия в ядерной триаде России достигла 82%
Доля современного оружия в ядерной триаде России достигла 82% - Путин.
Кино
Россиянам покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
Отреставрированный фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» в Full HD качестве покажут на телеканале «Россия».
Происшествия
Обвиняемый в изнасиловании мужчина покончил с собой в суде Петербурга
Обвиняемый в жестоком изнасиловании мужчина покончил с собой прямо в здании одного из районных судов Петербурга, куда его привезли для продления меры пресечения.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки на Ямале
В Кремле видели сообщения об увольнении ямальской журналистки, задавшей президенту России Владимиру Путину вопрос о мосте через Обь.
Общество
Причиной аварии Су-57 стал отказ в системе управления самолетом
Новейший истребитель Су-57, упавший во вторник в Хабаровском крае, по предварительным данным, потерпел крушение из-за технического отказа системы управления самолетом.
Транспорт
В России ограничили количество рабочих часов водителей автобусов и фур
Правительство России запретило водителям находиться за рулём автобусов и грузовиков более десяти часов в сутки.
Общество
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.