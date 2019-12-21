На открытии торгов российская валюта немного сдала свои позиции. Относительно евро рубль потерял три копейки, доллар подорожал на одну.

Финансы Курс доллара опустился ниже 62 рублей В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 62 рубля 12 июля 2018 года. Курс евро снизился на 0,6% - до 68,65 рубля.

Происшествия Следователи проводят обыски в Федеральной таможенной службе Как сообщили в правоохранительных органах, следователями Следственного комитета РФ проводятся обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях, предает ТАСС.

Экономика СБП обрастает банковскими комиссиями СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).

Общество В Кремле прокомментировали идею отмены НДФЛ для малоимущих Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что деление в налоговом законодательстве граждан по уровню их дохода является «чувствительной» темой.

Общество Новогодняя вечеринка в Красноярске прошла без зрителей В городском парке Универсиады трое аниматоров в костюмах ростовых кукол танцевали на сцене, но перед ними не было ни одного зрителя, сообщает Life.

Спорт В ОКР поддержали решение РУСАДА не согласиться с санкциями WADA Члены исполкома единогласно поддержали решение наблюдательного совета РУСАДА не согласиться с вынесенным 9 декабря решением WADA о четырехлетнем запрете российским спортсменам участвовать в крупнейших турнирах, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, под национальным флагом и гимном, сообщает ТАСС.

Общество Колокольцев наказал главу МВД Татарстана после учений со школьниками Глава МВД Республики Татарстан Артем Хохорин был дисциплинарно наказан в связи со скандалом с учениями полицейских, к которым привлекли школьников.

Политика Кипр, Греция и Израиль анонсировали газопровод 2 января в Афинах соглашение подпишут премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, президент Кипра Никос Анастасиадес и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Политика Глава «Нафтогаза» предположил невыполнение обещаний России по транзиту Исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в интервью телеканалу Hromadske заявил, что есть определенный риск, что Киев отзовет все свои иски против «Газпрома», а Россия затем откажется от транзита газа через Украину.

Кино Россиянам покажут отреставрированную «Иронию судьбы» Отреставрированный фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» в Full HD качестве покажут на телеканале «Россия».

Происшествия Обвиняемый в изнасиловании мужчина покончил с собой в суде Петербурга Обвиняемый в жестоком изнасиловании мужчина покончил с собой прямо в здании одного из районных судов Петербурга, куда его привезли для продления меры пресечения.

Политика Песков прокомментировал увольнение журналистки на Ямале В Кремле видели сообщения об увольнении ямальской журналистки, задавшей президенту России Владимиру Путину вопрос о мосте через Обь.