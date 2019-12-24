Финансы
Телеканал 360°Курс рубля снизился относительно доллара и евро
Рубль снизился по отношению к евро и доллару, сообщил сайт RT со ссылкой на данные Московской биржи. На открытии торгов российская валюта немного сдала свои позиции.
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Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк останется в клинике на Новый год
Общество
В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
Общество
Матвиенко положительно оценила идею отмены НДФЛ для малоимущих
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освобождать от налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Происшествия
Глава минздрава Саратовской области сообщила об обысках в ее квартире
Как сообщила министр, утром в 6.45 у нее в квартире сотрудники правоохранительных органов провели обыск.
Политика
Зеленский одобрил запрет на импорт электроэнергии из России
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", которые накладывают запрет на импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
Авто
В Подмосковье выставили на продажу «русский Tesla Cybertruck»
Механики из Подмосковья выставили на продажу самодельный автомобиль, напоминающий пикап Tesla Cybertruck.
Политика
В партии Зеленского назвали причину потери Крыма
Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Алексей Устенко заявил, что украинские власти образца 2014 года сами виноваты в том, что крымчане захотели влиться в состав России, а отправной точкой недовольства стал скандальный закон о языке.
Политика
Путин уволил пять генералов МВД, МЧС и СК
Владимир Путин уволил пять генералов, в том числе начальника УВД на Московском метрополитене Николая Савченко.
Экономика
В правительстве обсуждают выход ЦБ из капитала Сбербанка
Российский вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что правительство обсуждает выход ЦБ России из капитала Сбербанка, передаёт ТАСС.
Общество
В Роструде объяснили порядок выплаты зарплаты за январь
Согласно статье 112 Трудового кодекса России, отдых в нерабочие праздничные дни не является основанием для снижения зарплаты работникам.
Армия и оружие
Москва предложила НАТО отказаться от беспокоящих друг друга учений
Россия предложила НАТО отказаться от военных учений у границ России и стран альянса, сообщил замглавы МИД России Александр Грушко в беседе с изданием «Коммерсантъ».
Общество
Суд отправил основателя Рунета Алексея Солдатова под домашний арест
Примечательно, что Солдатов является экс-заместителем главы Минсвязи России.
Происшествия
Юристы не нашли логики в судебных актах о взыскании морального вреда
Комиссия Ассоциация юристов России (АЮР) проанализировала вынесенные в 2019 году судебные акты о взыскании морального вреда и пришла к выводу об отсутствии логики при определении размера компенсации: одинаковые суммы присуждались, в частности, за травмы домашнего животного и за утрату родственника, говорится в сообщении АЮР.
Политика
Путин усомнился в ощущении россиянами перемен к лучшему
Президент России Владимир Путин заявил, что не уверен в том, что у большинства россиян сейчас есть ощущение перемен к лучшему после начала реализации национальных проектов.
Политика
Стала известна единственная просьба Ельцина к Путину перед уходом
Экс-президент РФ Борис Ельцин перед уходом со своей должности попросил преемника Владимира Путина сохранить Россию.
Политика
Дамаск готовит иск против США за разграбление сирийской нефти
Сирийские власти готовятся к подаче иска против США за разграбление нефтяных ресурсов страны, заявила в среду советник президента Сирии Бусейна Шаабан.
Авто
Chery представила новый кроссовер Chery Tiggo 7 Pro
Компания Chery официально представила новый кроссовер Chery Tiggo 7 Pro.
Политика
Глава «Транснефти» ответил на угрозы Лукашенко «забрать» две трубы
Глава «Транснефти» Николай Токарев назвал угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба» политическими.
Здоровье
Голикова назвала тревожной ситуацию с дефицитом кадров в медицине
В России сохраняется дефицит кадров в медицине, в 2019 году работать пришли больше 9000 медиков, в том числе 5000 врачей, но столько же из системы ушло - по возрасту, личным мотивам и другим причинам, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Политика
Захарова обвинила генсека ООН в попустительстве США в визовом скандале
Москва выразила решительный протест фактами невыдачи американской стороной виз российским делегатам на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре нынешнего года, МИД России назвал ситуацию возмутительной, охарактеризовав произошедшее как саботаж.
Кино
Ирина Старшенбаум рассказала, что отказалась от главной женской роли в фильме «Текст» из-за Александра Петрова
Авто
Произведён последний в истории седан Toyota Mark X
На заводе Toyota Motomachi в японской префектуре Айти выпущен последний седан модели Mark X, история которой насчитывает 51 год.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева ответила детям на вопрос об оставшихся днях жизни
Лиза Галкина ошарашила и немного даже расстроила Аллу Пугачеву вопросом об оставшихся днях ее жизни.
Общество
Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
Общество
Кейт Миддлтон показала необычный снимок своих детей
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон поздравила подданных королевства с Рождеством и показала необычное черно-белое фото своих детей.
Общество
Гуцериев прибыл на встречу с Путиным на фоне сообщений об обысках
Бизнесмен Михаил Гуцериев прибыл в Кремль для участия во встрече президента России с представителями крупного бизнеса, передает корреспондент РБК.