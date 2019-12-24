Финансы

Телеканал 360°Телеканал 360°Курс рубля снизился относительно доллара и евро

Рубль снизился по отношению к евро и доллару, сообщил сайт RT со ссылкой на данные Московской биржи. На открытии торгов российская валюта немного сдала свои позиции.
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