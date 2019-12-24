Рубль снизился по отношению к евро и доллару, сообщил сайт RT со ссылкой на данные Московской биржи. На открытии торгов российская валюта немного сдала свои позиции.

Общество Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.

Политика Захарова отметила попустительство Генсека ООН в ситуации с визами США Генсек ООН Антониу Гутерреш «фактически игнорирует» нарушения и проявления недобросовестной конкуренции со стороны США в отношении российских сотрудников международной организации, которые встречаются с проблемами при получении американских виз, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Политика Эстония обещает изоляцию Крыма из-за запуска поездов по мосту На Украине МИД выразил протест в связи с открытием движения через Керченский пролив и заявил, что строительство моста без согласия Киева "грубо нарушает нормы международного права, в том числе Конвенции ООН по морскому праву".

Общество Пассажирам верхних полок в поездах разрешили сидеть на нижних местах Как сообщает РИА Новости со ссылкой на видеопрезентацию РЖД, в новом электронном билете, который поступит в продажу в первом полугодии 2020 года, будет указано, что пассажиры верхних полок имеют право в дневное время сидеть на нижних местах.

Общество В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал» Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.

Экономика Средний размер потребительских кредитов сократился почти на 10% После введения показателя долговой нагрузки средний размер потребительских кредитов сократился на 9,6%. Об этом говорится в отчете Национального бюро кредитных историй (НБКИ), который поступил в РБК.

Политика Зеленский запретил импорт электроэнергии из России Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О рынке электрической энергии", запрещающий импорт электроэнергии из России.

Общество Кейт Миддлтон показала необычный снимок своих детей Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон поздравила подданных королевства с Рождеством и показала необычное черно-белое фото своих детей.

Футбол «Барселона» имеет 75 млн евро на зимние трансферы Как сообщает испанский Sport, клуб имеет 75 миллионов евро на трансферы в январе. Эта сумма может увеличиться за счёт продажи игроков.

Происшествия Суд в Москве арестовал двух таможенников по делу генерала ФТС Басманный суд Москвы в среду заключил под стражу двух фигурантов уголовного дела начальника управления таможенного дознания генерал-лейтенанта ФТС России Александра Кизлыка, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, еще один отправлен под домашний арест.

Политика Путин освободил от должности главного полицейского в московском метро Освобождены от должности два чиновника следственных органов - Михаил Бусылко из управления СКР по Свердловской области и Сергей Рябов, который являлся замглавы криминалистического главка Следственного комитета России.

Авто В Москве подорожает эвакуация автомобилей С 1 января 2020 года в Москве увеличится стоимость эвакуации автомобилей, которые были припаркованы с нарушением правил дорожного движения.

Происшествия В Новгороде подростка убили после отказа полиции его искать В Великом Новгороде Следственный комитет начал расследование уголовного дела в отношении двух сотрудников полиции, которые отказались принять заявление о пропаже несовершеннолетнего, позднее жестоко убитого.

Политика Путин усомнился в ощущении россиянами перемен к лучшему Президент России Владимир Путин заявил, что не уверен в том, что у большинства россиян сейчас есть ощущение перемен к лучшему после начала реализации национальных проектов.