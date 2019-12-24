Финансы

Телеканал 360°Телеканал 360°Курс рубля снизился относительно доллара и евро

Рубль снизился по отношению к евро и доллару, сообщил сайт RT со ссылкой на данные Московской биржи. На открытии торгов российская валюта немного сдала свои позиции.
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Рубль в начале торгов растёт к доллару и евро

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Финмаркет11:30
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Газета.Ru 05:23
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Построенный к ЧМ-2018 стадион в Екатеринбурге передан в региональную собственность

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Жена Шумахера обратилась к болельщикам

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Загитова сравнила тренировочный процесс перед шоу и соревнованиями

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В результате несчастного случая в Венгрии скончалась российская пианистка Элина Валиева.
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Путин освободил от должности главного полицейского в московском метро

Освобождены от должности два чиновника следственных органов - Михаил Бусылко из управления СКР по Свердловской области и Сергей Рябов, который являлся замглавы криминалистического главка Следственного комитета России.
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С 1 января 2020 года в Москве увеличится стоимость эвакуации автомобилей, которые были припаркованы с нарушением правил дорожного движения.
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В Великом Новгороде Следственный комитет начал расследование уголовного дела в отношении двух сотрудников полиции, которые отказались принять заявление о пропаже несовершеннолетнего, позднее жестоко убитого.
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Президент России Владимир Путин заявил, что не уверен в том, что у большинства россиян сейчас есть ощущение перемен к лучшему после начала реализации национальных проектов.
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Стала известна единственная просьба Ельцина к Путину перед уходом

Экс-президент РФ Борис Ельцин перед уходом со своей должности попросил преемника Владимира Путина сохранить Россию.
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Все тайны, касающиеся дочери, Нюша рассказала одному из журналов. Фотография певицы и её малышки украсила обложку издания.
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