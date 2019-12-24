Финансы
Телеканал 360°Курс рубля снизился относительно доллара и евро
Рубль снизился по отношению к евро и доллару, сообщил сайт RT со ссылкой на данные Московской биржи. На открытии торгов российская валюта немного сдала свои позиции.
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Хоккей
СКА обыграл «Барыс» в матче КХЛ, Зуб оформил хет-трик
Политика
В Госдуме не поддержали идею «нормандского формата» для Грузии
Депутат Госдумы Дмитрий Новиков отметил, что предложение президента Грузии провести переговоры, аналогичные "нормандскому формату", - это "своеобразная идея".
Общество
Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
Политика
Захарова отметила попустительство Генсека ООН в ситуации с визами США
Генсек ООН Антониу Гутерреш «фактически игнорирует» нарушения и проявления недобросовестной конкуренции со стороны США в отношении российских сотрудников международной организации, которые встречаются с проблемами при получении американских виз, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
Политика
Эстония обещает изоляцию Крыма из-за запуска поездов по мосту
На Украине МИД выразил протест в связи с открытием движения через Керченский пролив и заявил, что строительство моста без согласия Киева "грубо нарушает нормы международного права, в том числе Конвенции ООН по морскому праву".
Общество
Пассажирам верхних полок в поездах разрешили сидеть на нижних местах
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на видеопрезентацию РЖД, в новом электронном билете, который поступит в продажу в первом полугодии 2020 года, будет указано, что пассажиры верхних полок имеют право в дневное время сидеть на нижних местах.
Политика
Козак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд
Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
Авто
Названы способы остановить автомобиль при отказе тормозов
Автоэксперты рассказали, как действовать водителям в случае неожиданного отказа тормозной системы.
Шоу-бизнес
Виктория Боня показала, как они с 7-летней дочерью нарядили елку
Виктория Боня показала, как они с 7-летней дочерью нарядили елку Рождественские каникулы Виктория вместе с Анджелиной-Летицией проводит в Монако, где они прожили несколько лет.
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Экономика
Средний размер потребительских кредитов сократился почти на 10%
После введения показателя долговой нагрузки средний размер потребительских кредитов сократился на 9,6%. Об этом говорится в отчете Национального бюро кредитных историй (НБКИ), который поступил в РБК.
Политика
Зеленский запретил импорт электроэнергии из России
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О рынке электрической энергии", запрещающий импорт электроэнергии из России.
Футбол
Построенный к ЧМ-2018 стадион в Екатеринбурге передан в региональную собственность
Автоспорт
Жена Шумахера обратилась к болельщикам
Общество
Кейт Миддлтон показала необычный снимок своих детей
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон поздравила подданных королевства с Рождеством и показала необычное черно-белое фото своих детей.
Футбол
«Барселона» имеет 75 млн евро на зимние трансферы
Как сообщает испанский Sport, клуб имеет 75 миллионов евро на трансферы в январе. Эта сумма может увеличиться за счёт продажи игроков.
Происшествия
Суд в Москве арестовал двух таможенников по делу генерала ФТС
Басманный суд Москвы в среду заключил под стражу двух фигурантов уголовного дела начальника управления таможенного дознания генерал-лейтенанта ФТС России Александра Кизлыка, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, еще один отправлен под домашний арест.
Общество
Гуцериев объяснил данные об обысках действиями «созвездия идиотов»
Российский олигарх, глава «Сафмара» Михаил Гуцериев опроверг информацию об обысках в московской квартире и офисах компании.
Фигурное катание
Загитова сравнила тренировочный процесс перед шоу и соревнованиями
Происшествия
Российская пианистка Валиева погибла в Венгрии
В результате несчастного случая в Венгрии скончалась российская пианистка Элина Валиева.
Политика
Путин освободил от должности главного полицейского в московском метро
Освобождены от должности два чиновника следственных органов - Михаил Бусылко из управления СКР по Свердловской области и Сергей Рябов, который являлся замглавы криминалистического главка Следственного комитета России.
Авто
В Москве подорожает эвакуация автомобилей
С 1 января 2020 года в Москве увеличится стоимость эвакуации автомобилей, которые были припаркованы с нарушением правил дорожного движения.
Происшествия
В Новгороде подростка убили после отказа полиции его искать
В Великом Новгороде Следственный комитет начал расследование уголовного дела в отношении двух сотрудников полиции, которые отказались принять заявление о пропаже несовершеннолетнего, позднее жестоко убитого.
Политика
Путин усомнился в ощущении россиянами перемен к лучшему
Президент России Владимир Путин заявил, что не уверен в том, что у большинства россиян сейчас есть ощущение перемен к лучшему после начала реализации национальных проектов.
Кино
Вышел тизер драмы с Хабенским «Огонь»
Гаджеты
Глава Nvidia: «Видеокарта GeForce RTX 2080 мощнее игровой консоли следующего поколения»
Глава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) решил подлить масла в огонь, заявив во время мероприятия GTC China 2019, что даже видеокарта GeForce RTX 2080 производительнее, чем игровые приставки нового поколения, которые ещё не вышли на рынок.
Политика
Стала известна единственная просьба Ельцина к Путину перед уходом
Экс-президент РФ Борис Ельцин перед уходом со своей должности попросил преемника Владимира Путина сохранить Россию.
Шоу-бизнес
Нюша впервые показала лицо дочки и раскрыла ее имя
Все тайны, касающиеся дочери, Нюша рассказала одному из журналов. Фотография певицы и её малышки украсила обложку издания.