Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 36 копеек — до 74,86 рубля.
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Комментарии
Здоровье
Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России опубликовал новые методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 (.pdf).
Коммерсантъ 07:50
Политика
Путин выступит с большим обращением
Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:23
Кино
В Госдуме предлагают запретить ускоренную перемотку титров
Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская разработала законопроект, обязывающий телеканалы показывать заключительные титры фильмов без ускоренной перемотки на протяжении минимум минуты.
Вестник Кавказа 09:16
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Политика
Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины
Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru 08:33
Игры
Naughty Dog отреагировала на утечку сюжета The Last of Us Part II
Naughty Dog прокомментировала утечку кадров из готовящейся к выходу игры The Last of Us Part II.
CyberSport.ru вчера в 16:30
Шоу-бизнес
Марата Башарова призывают лишить звания заслуженного артиста
Как сообщается, теперь активисты добиваются того, чтобы актера лишили Государственной премии России, а также звания заслуженного артиста Татарстана.
Uznayvse.ru 26 апреля в 18:49
Политика
Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям
Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
RT на русском вчера в 07:42
Здоровье
Во Франции начали лечить коронавирус средством от артрита
Во Франции местные медики предложили лечить коронавирус средствами от артрита.
Дни24 04:19
Игры
Sony объявила новые даты The Last of Us: Part II и Ghost of Tsushima
Sony объявила, что The Last of Us: Part II выйдет 19 июня, из-за чего пришлось отложить и Ghost of Tsushima — до 17 июля.
Игромания.ру вчера в 12:22
Шоу-бизнес
Располневшая ради роли Кристина Асмус рассказала, чем питается
Кристина Асмус пару месяцев назад с радостью рассказала фанатам о том, что в ее жизни наступил новый, очень приятный этап.
7Дней.ру вчера в 22:00
Общество
Жесткие ограничительные меры в борьбе с COVID-19 одобряют 60% россиян
Введение жестких ограничительных мер в целях борьбы с распространением коронавируса одобряют 60% россиян.
Газета.Ru 05:11
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Энергетика
Цены на нефть Brent и WTI продолжили падение
Разница в цене между сортами Brent (от цены на североморскую нефть зависит ценообразование российской Urals – "Газета.Ru") и WTI, так называемый "спред", составила $13,7 за баррель.
Газета.Ru 04:20
Политика
Российские СМИ заявили о давлении властей из-за публикаций о коронавирусе
Независимые российские СМИ, входящие в объединение «Синдикат-100», выпустили обращение с критикой российского закона об уголовной ответственности за фейки про коронавирус.
Ведомости 07:20
Политика
Лавров: Россия продолжит финансировать ВОЗ
Россия не собирается прекращать финансовую поддержку ВОЗ, несмотря на действия других стран.
Вестник Кавказа 09:04
Общество
Найден теплоход «Армения», затопленный немцами в 1941 году
Теплоход «Армения» был переоборудован в санитарное судно в самом начале войны. В ноябре 1941 года он вышел из Севастополя с заходом в Ялту.
BFM.ru вчера в 10:19
Авто
Новая Hyundai Elantra получит спортивную версию Elantra N Line
Как заявили в Hyundai, «оспортивленная» Elantra получит перенастроенное шасси и турбированный двигатель.
Автоновости дня 01:50
Общество
ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Крыму
Копии документов были переданы в Государственный архив республики и Архив Севастополя.
Вести.Севастополь 07:39
Происшествия
На Украине случилось землетрясение
В Закарпатской области Украины случилось третье за месяц землетрясение, передает «Страна.ua» со ссылкой на Главный центр специального контроля государственного космического агентства республики.
Lenta.ru 08:47
Космос
В «National Interest» рассказали о секретной космической пушке СССР
Военное дело 26 апреля в 04:54
Здоровье
Врачи больницы №6 Курска заявили о геноциде медработников
Авторами письма стали сотрудники пульмонологического, реанимационного, приемного отделений «Курской горбольницы №6». Медработники сообщили, что согласно приказу Курского комитета здравоохранения больница превращена в «отстойник».
Kursk.com 06:34
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
Общество
Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии
По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК вчера в 08:52
Политика
Зеленский подписал закон о запуске рынка земли на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.
РИА Новости 08:28
Политика
Песков заявил, что отдельного плана спасения среднего класса нет
Кремль старается поддержать все слои населения страны, не выделяя какой-то отдельный привилегированный класс.
ТАСС 06:29
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru вчера в 10:27
Общество
Билл Гейтс спрогнозировал полное окончание пандемии коронавируса
Вашингтон, 28 апреля 2020, 09:02 — REGNUM Создатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что человечество сможет вернуться к нормальной жизни только после появления вакцины от коронавируса, то есть спустя один-два года.
REGNUM 02:02