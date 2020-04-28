Информация, поступающая с обменных площадок свидетельствует о снижении курса рубля по отношению к доллару и евро. Об этом сообщают данные Московской биржи, передаёт RT.

Курс рубля снизился по отношению к доллару и евро

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