Финансы
ИА НовороссияКурс рубля снизился по отношению к доллару и евро
Информация, поступающая с обменных площадок свидетельствует о снижении курса рубля по отношению к доллару и евро. Об этом сообщают данные Московской биржи, передаёт RT.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 11:39, Ашберн
Комментарии
Политика
Владимир Путин выступит с очередным обращением по коронавирусу
Сегодня, 28 апреля, президент Владимир Путин выступит с очередным обращением к россиянам.
Челябинск Сегодня 06:57
Армия и оружие
«Реактивный корм для Су-30»: в Малайзии оценили китайский истребитель FTC-2000G
Ханой, прикрываясь в воздухе Су-30, как раз враждует с её союзником – Китаем.
Военное обозрение 26 апреля в 08:04
Политика
Путин поручил губернаторам в праздничные дни быть на рабочих местах
Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов в праздничные дни быть на рабочих местах, действовать выверенно и соразмерно уровню угроз и не принимать решения на эмоциях.
РИА Новости 11:08
Общество
Садовничий подтвердил планы реформировать факультеты МГУ
Идея создания научных школ, по словам Садовничего, обсуждается в рамках подготовки программы развития МГУ до 2030 года.
РБК 07:38
Политика
Путин заявил о торможении распространения коронавируса в России
В России удалось затормозить распространение эпидемии коронавируса.
РБК 10:57
Игры
Ужастик Maid of Sker выйдет летом на РС и консолях
Игромания.ру 10:45
Политика
Путин предложил сделать 28 апреля Днем работника скорой медпомощи
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил медиков за борьбу с коронавирусом и предложил установить 28 апреля День работника скорой медицинской помощи.
РИА Новости 10:44
Общество
Каждый пятый медик в Москве переболел после заражения коронавирусом
Было обследовано более 3200 человек. Первые результаты показали, что 20% медиков имеют приобретенный иммунитет.
Эхо Москвы 11:29
Наука
Ученые обнаружили вирус, превращающий пчел в «зомби»
Американский профессор Адам Долезал уточнил, что этот вирус буквально превращает пчел в "зомби".
Экономика сегодня 00:13
Политика
Путин поручил разработать новый пакет мер поддержки бизнеса
Президент РФ заявил о необходимости дополнительно поддержать экономику и бизнес и разработать новый пакет неотложных мер поддержки населения.
РИА Новости Крым 11:36
Экономика
Правительство рекомендовало губернаторам не останавливать стройки
Ограничения действуют в основном в Москве и Подмосковье, передаёт РИА Новости.
Говорит Москва 04:21
Общество
Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса
Ранее, как сообщает издание, тест на коронавирус был сделан всем 10 500 рабочим Чаяндинского месторождения.
Газета.Ru 09:58
Политика
Путин поручил подготовить план по выходу из ограничений 12 мая
В ходе совещания, посвященного вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, Владимир Путин поручил правительству и Роспотребнадзору до 5 мая подготовить критерии, параметры и рекомендации по выходу регионов России из режима самоизоляции.
Smolnarod.ru 11:03
Общество
Тесты на коронавирус начнут проводить с помощью анализа крови
Тестирования на коронавирус начнут проводить в РФ по анализу крови.
Вечерняя Москва 11:15
Авто
Новый Porsche 911 оснастили механической коробкой передач
Как сообщает немецкий автопроизводитель, у клиентов в Европе уже появилась возможность выбора между 8-ступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением, которая доступна с момента выхода Porsche 911 (992), и 7-ступенчатой механической коробкой передач.
Коммерсантъ 09:01
Общество
Рекордно жаркий год предрекли жителям России в Гидрометцентре
UfacityNews.ru вчера в 04:40
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным видео на YouTube
Лидер рейв-группы Little Big Илья Прусикин сообщил о том, что видеоклип коллектива на песню Skibidi стал самым популярным на русском YouTube.
Live24 10:22
Общество
Vademecum назвал цензурой требование заблокировать статью о платном лечении заразившихся
Журнал о здравоохранении Vademecum назвал проявлением жесткой цензуры под предлогом заботы об общественном благополучии требование Генпрокуратуры заблокировать статью о платном лечении пациентов с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 09:58
Общество
У более 270 сотрудников ФСИН и 40 заключенных выявлен коронавирус
Более 270 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и 40 заключенных заразились коронавирусом.
Газета.Ru 09:42
Армия и оружие
Российские десантники первыми в мире прыгнули в Арктике с высоты 10 км
Российские десантники первыми в мире прыгнули с парашютами в Арктике с высоты 10 км, сообщается на странице Минобороны РФ в Facebook.
Rambler News Service 26 апреля в 04:21
Политика
Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая
Если на начало марта в России проводилось 2,5 тысячи исследований на коронавирус, то сейчас – порядка 150 тысяч в день.
Тюменская область сегодня 11:24
Политика
Меркель заявила, что санкции против России во время пандемии неприятны
Мероприятие прошло из-за пандемии в режиме видеоконференции.
ТАСС 10:20
Наука
В потере никелатами сверхпроводимости оказался виновен водород
Сотрудники Венского технического университета вместе с коллегами из Китая и Германии нашли причину того, что многие никелаты не демонстрируют ранее обнаруженную у них сверхпроводимость при достаточно высоких температурах.
Индикатор 08:45
Общество
Губернатор Дона заявил о плане поэтапного снятия режима самоизоляции
«При улучшении ситуации начнется поэтапное снятие противоэпидемических ограничений», - об этом губернатор донского региона проинформировал на состоявшемся совещании с главами субъектов Российской Федерации, которое было посвящено вопросам обеспечения устойчивости экономики.
Ugpressa.ru 07:09
Политика
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса
Владимир Путин в третий раз выступил с телеобращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 10:53
Общество
Шапша озвучил главную задачу нового главы калужского здравоохранения
«Первоочередная задача для нового и.о. министра – наладить работу министерства и системы здравоохранения Калужской области в сложных условиях распространения коронавирусной инфекции», - сообщил врио губернатора Калужской области.
Калужские новости 10:20
Здоровье
Украине прогнозируют вспышку коронавируса
Уже на следующей неделе главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко прогнозирует вспышку коронавируса.
Вечерний курьер 03:40
Общество
Попова: рост заболеваемости снизился в 3,5 раза
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что у 20% медработников в Москве есть приобретенный иммунитет к коронавирусу.
Вести.Ru 11:23
Авто
15 брендов сохранили цены на автомобили с середины марта
Напомним, из-за резкого падения курса рубля по отношению к мировым валютам цены на свои автомобили в России с середины марта начали массово «переписывать» почти все автопроизводители, в том числе отечественные «УАЗ» и «АвтоВАЗ».
Автоновости дня 02:33
Энергетика
Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»
Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 04:46