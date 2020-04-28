Финансы

ИА НовороссияИА НовороссияКурс рубля снизился по отношению к доллару и евро

Информация, поступающая с обменных площадок свидетельствует о снижении курса рубля по отношению к доллару и евро. Об этом сообщают данные Московской биржи, передаёт RT.
Читать в источнике
Комментировать22

Подробнее о событии

Рубль замедлил рост на фоне выступления Путина

ТАСС11:23

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру03:16

Рубль ослабел к доллару и евро

News.ru03:27

Рубль снизился к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Вести.Ru03:24

Курсы евро и доллара растут в начале торгов

Газета.Ru03:10

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:02

Рубль подешевел к доллару и евро вслед за резким падением цен на нефть

Интерфакс03:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 11:39, Ашберн

Комментарии

Политика

Владимир Путин выступит с очередным обращением по коронавирусу

Сегодня, 28 апреля, президент Владимир Путин выступит с очередным обращением к россиянам.
Челябинск Сегодня 06:57
3,5K
Армия и оружие

«Реактивный корм для Су-30»: в Малайзии оценили китайский истребитель FTC-2000G

Ханой, прикрываясь в воздухе Су-30, как раз враждует с её союзником – Китаем.
Военное обозрение 26 апреля в 08:04
Политика

Путин поручил губернаторам в праздничные дни быть на рабочих местах

Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов в праздничные дни быть на рабочих местах, действовать выверенно и соразмерно уровню угроз и не принимать решения на эмоциях.
РИА Новости 11:08
Общество

Садовничий подтвердил планы реформировать факультеты МГУ

Идея создания научных школ, по словам Садовничего, обсуждается в рамках подготовки программы развития МГУ до 2030 года.
РБК 07:38
8
Политика

Путин заявил о торможении распространения коронавируса в России

В России удалось затормозить распространение эпидемии коронавируса.
РБК 10:57
9
Игры

Ужастик Maid of Sker выйдет летом на РС и консолях

Игромания.ру 10:45
Политика

Путин предложил сделать 28 апреля Днем работника скорой медпомощи

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил медиков за борьбу с коронавирусом и предложил установить 28 апреля День работника скорой медицинской помощи.
РИА Новости 10:44
3
Общество

Каждый пятый медик в Москве переболел после заражения коронавирусом

Было обследовано более 3200 человек. Первые результаты показали, что 20% медиков имеют приобретенный иммунитет.
Эхо Москвы 11:29
3
Наука

Ученые обнаружили вирус, превращающий пчел в «зомби»

Американский профессор Адам Долезал уточнил, что этот вирус буквально превращает пчел в "зомби".
Экономика сегодня 00:13
30
Политика

Путин поручил разработать новый пакет мер поддержки бизнеса

Президент РФ заявил о необходимости дополнительно поддержать экономику и бизнес и разработать новый пакет неотложных мер поддержки населения.
РИА Новости Крым 11:36
28
Экономика

Правительство рекомендовало губернаторам не останавливать стройки

Ограничения действуют в основном в Москве и Подмосковье, передаёт РИА Новости.
Говорит Москва 04:21
1
Общество

Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса

Ранее, как сообщает издание, тест на коронавирус был сделан всем 10 500 рабочим Чаяндинского месторождения.
Газета.Ru 09:58
1,4K
Политика

Путин поручил подготовить план по выходу из ограничений 12 мая

В ходе совещания, посвященного вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, Владимир Путин поручил правительству и Роспотребнадзору до 5 мая подготовить критерии, параметры и рекомендации по выходу регионов России из режима самоизоляции.
Smolnarod.ru 11:03
9
Общество

Тесты на коронавирус начнут проводить с помощью анализа крови

Тестирования на коронавирус начнут проводить в РФ по анализу крови.
Вечерняя Москва 11:15
Авто

Новый Porsche 911 оснастили механической коробкой передач

Как сообщает немецкий автопроизводитель, у клиентов в Европе уже появилась возможность выбора между 8-ступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением, которая доступна с момента выхода Porsche 911 (992), и 7-ступенчатой механической коробкой передач.
Коммерсантъ 09:01
Общество

Рекордно жаркий год предрекли жителям России в Гидрометцентре

UfacityNews.ru вчера в 04:40
912
Музыка

Клип Little Big стал самым популярным видео на YouTube

Лидер рейв-группы Little Big Илья Прусикин сообщил о том, что видеоклип коллектива на песню Skibidi стал самым популярным на русском YouTube.
Live24 10:22
7
Общество

Vademecum назвал цензурой требование заблокировать статью о платном лечении заразившихся

Журнал о здравоохранении Vademecum назвал проявлением жесткой цензуры под предлогом заботы об общественном благополучии требование Генпрокуратуры заблокировать статью о платном лечении пациентов с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 09:58
3
Общество

У более 270 сотрудников ФСИН и 40 заключенных выявлен коронавирус

Более 270 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и 40 заключенных заразились коронавирусом.
Газета.Ru 09:42
93
Армия и оружие

Российские десантники первыми в мире прыгнули в Арктике с высоты 10 км

Российские десантники первыми в мире прыгнули с парашютами в Арктике с высоты 10 км, сообщается на странице Минобороны РФ в Facebook.
Rambler News Service 26 апреля в 04:21
2,4K
Политика

Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая

Если на начало марта в России проводилось 2,5 тысячи исследований на коронавирус, то сейчас – порядка 150 тысяч в день.
Тюменская область сегодня 11:24
1
Политика

Меркель заявила, что санкции против России во время пандемии неприятны

Мероприятие прошло из-за пандемии в режиме видеоконференции.
ТАСС 10:20
Наука

В потере никелатами сверхпроводимости оказался виновен водород

Сотрудники Венского технического университета вместе с коллегами из Китая и Германии нашли причину того, что многие никелаты не демонстрируют ранее обнаруженную у них сверхпроводимость при достаточно высоких температурах.
Индикатор 08:45
Общество

Губернатор Дона заявил о плане поэтапного снятия режима самоизоляции

«При улучшении ситуации начнется поэтапное снятие противоэпидемических ограничений», - об этом губернатор донского региона проинформировал на состоявшемся совещании с главами субъектов Российской Федерации, которое было посвящено вопросам обеспечения устойчивости экономики.
Ugpressa.ru 07:09
43
Политика

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса

Владимир Путин в третий раз выступил с телеобращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 10:53
2
Общество

Шапша озвучил главную задачу нового главы калужского здравоохранения

«Первоочередная задача для нового и.о. министра – наладить работу министерства и системы здравоохранения Калужской области в сложных условиях распространения коронавирусной инфекции», - сообщил врио губернатора Калужской области.
Калужские новости 10:20
3
Здоровье

Украине прогнозируют вспышку коронавируса

Уже на следующей неделе главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко прогнозирует вспышку коронавируса.
Вечерний курьер 03:40
Общество

Попова: рост заболеваемости снизился в 3,5 раза

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что у 20% медработников в Москве есть приобретенный иммунитет к коронавирусу.
Вести.Ru 11:23
5
Авто

15 брендов сохранили цены на автомобили с середины марта

Напомним, из-за резкого падения курса рубля по отношению к мировым валютам цены на свои автомобили в России с середины марта начали массово «переписывать» почти все автопроизводители, в том числе отечественные «УАЗ» и «АвтоВАЗ».
Автоновости дня 02:33
5
Энергетика

Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»

Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 04:46
1,3K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное