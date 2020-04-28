Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 36 копеек — до 74,86 рубля.
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Комментарии
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца майских праздников
Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая официально нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Ведомости 11:13
Общество
В Роспотребнадзоре названы примерные сроки отмены режима самоизоляции
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вскоре можно будет приступить к поэтапной отмене ограничений, введённых в связи с коронавирусной инфекцией.
ИА Новороссия вчера в 12:30
Общество
Тульская область вводит цифровые пропуска для передвижения по региону
Тульская область, получившая в апреле возможность протестировать платформу выдачи цифровых пропусков в числе первых семи регионов Центрального федерального округа (ЦФО), вводит пропуска для передвижения по региону с 30 апреля, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе правительства региона.
ТАСС 11:19
Хоккей
«Трактор» объявил об уходе Юрзинова с поста главного тренера
Владимир Юрзинов-младший покинул пост главного тренера «Трактора».
Sports.ru 11:04
Энергетика
Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»
Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 04:46
Политика
Синдзо Абэ не приедет в Москву на празднование Победы в сентябре
Парад Победы в Москве пройдет без участия премьера Японии Синдзо Абэ в том случае, если мероприятие пройдет 3 сентября.
KM.ru 07:21
Общество
Собянин заявил, что в Москве надо продлить режим самоизоляции
27 апреля губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что ситуация с вирусом в регионе по-прежнему сложная, отметив, что в области нужно продлить режим самоизоляции и пропуска.
RT на русском 11:23
Политика
Стало известно, на сколько дней могут продлить режим самоизоляции
Режим всеобщей самоизоляции в России могут продлить до 11 мая, то есть до окончания майских праздников.
Primpress.ru вчера в 14:00
Здоровье
Лечить коронавирус средством от артрита начали во Франции
Клинические испытания препарата от ревматоидного артрита доказали его эффективность в борьбе с гиперцитокинемией, или цитокиновым штормом, который считают одним из смертельных симптомов коронавируса.
Live24 01:38
Политика
Москва не одобряет заявления Хафтара о переходе власти в Ливии
Москва не одобряет заявление главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара о выходе из политического соглашения и переходе власти в Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 09:14
Здоровье
Трутнев поручил развернуть мобильный госпиталь на Чаяндинском месторождении в Якутии, где произошла вспышка коронавируса
Минздраву России, МЧС России в кратчайшие сроки поручено развернуть на месторождении полевой мобильный госпиталь для больных с коронавирусной инфекцией, обеспечить в госпитале работу необходимого медицинского персонала, гарантировать наличие в госпитале оборудования, медикаментов и средств индивидуальной защиты.
Интерфакс - Россия 11:36
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Общество
Иммунитет к коронавирусу выявлен у 20% медиков
В Москве каждый пятый медработник имеет иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова со ссылкой на данные тестирования.
Коммерсантъ 11:40
Футбол
Игнашевич заявил о необходимости продолжения сезона в ФНЛ
Старший тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич негативно отозвался о возможности досрочного завершения сезона в ФНЛ.
Metaratings вчера в 10:36
Общество
Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса
Ранее, как сообщает издание, тест на коронавирус был сделан всем 10 500 рабочим Чаяндинского месторождения.
Газета.Ru 09:58
Хоккей
Президент КХЛ назвал предполагаемую дату старта нового сезона
Континентальная хоккейная лига собирается начать новый сезон 2 сентября, заявил президент лиги Алексей Морозов 28 апреля, сообщает РБК.
ИА Красная Весна 03:29
Здоровье
Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России опубликовал новые методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 (.pdf).
Коммерсантъ 07:50
Политика
Путин предложил установить 28 апреля День работника скорой помощи
Президент России Владимир Путин предложил установить в России профессиональный праздник — День работника скорой помощи.
РБК 11:00
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Кино
Маковецкий отреагировал на критику сериала «Зулейха открывает глаза»
Газета.Ru вчера в 01:17
Общество
Власти Москвы аннулировали 20 тыс. рабочих пропусков
Власти Москвы аннулировали цифровой пропуск 20 тыс. горожанам с симптомами ОРВИ или коронавирусом.
Известия 11:49
Политика
Меркель заявила, что санкции против России во время пандемии неприятны
Санкции в такой исключительной ситуации, как эпидемия коронавируса, неприятны, поэтому Германия продолжает работать над преодолением политических проблем, которые стали причиной введения ограничительных мер в отношении России.
ТАСС 10:20
Политика
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса
Владимир Путин в третий раз выступил с телеобращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 10:53
Хоккей
«Автомобилист» продлил контракт с Секстоном на один год
Спорт-Экспресс 11:22
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Общество
Врач рассказал, люди с какой группой крови уязвимы перед COVID-19
Люди со второй группой крови во время пандемии коронавируса могут быть в зоне риска, рассказал детский хирург, заслуженный врач России, член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый.
РИА Новости 03:53
Общество
У более 270 сотрудников ФСИН и 40 заключенных выявлен коронавирус
Более 270 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и 40 заключенных заразились коронавирусом.
Газета.Ru 09:42
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.26b — ослабили ВСЕ таланты героев
Компания Valve выпустила патч 7.26b для Dota 2. В нем разработчики ослабили все таланты «примерно на 20%» и увеличили получение опыта для соперников при добивании союзного крипа.
CyberSport.ru 10:44
Общество
Министр предупредил Путина об аномально жарком лете
Наступающее лето может стать одним из самых жарких за всю историю, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 09:17