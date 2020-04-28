Финансы

ИА НовороссияИА НовороссияКурс рубля снизился по отношению к доллару и евро

Информация, поступающая с обменных площадок свидетельствует о снижении курса рубля по отношению к доллару и евро. Об этом сообщают данные Московской биржи, передаёт RT.
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Рубль укрепляется вечером на фоне ослабления негативных сигналов с рынка нефти

Интерфаксвчера в 12:49

Рубль ослабел к доллару и евро

News.ruвчера в 03:27

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:02

Курс доллара вырос до 74,78 рубля

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Курсы евро и доллара растут в начале торгов

Газета.Ruвчера в 03:10

Рубль снизился к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Вести.Ruвчера в 03:24

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.рувчера в 03:16
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Автоматически обработано 7167 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн

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Общество

Стало известно, как алтайские школьники будут учиться в мае

Учебный год в Республике Алтай из-за коронавируса закончится досрочно Каникулы у школьников с 1 по 8 классы начнутся с 1 мая По ее словам, дополнительно в мае запланированы военные сборы для десятиклассников.
АМИТЕЛ вчера в 23:35
Общество

Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи коронавирусом

Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.
РБК вчера в 17:00
482
Политика

Путин объявил о продлении режима нерабочих дней

Вчера, 28 апреля, стало известно о том, что нерабочие дни по стране продлены до 11 мая.
Лезги газет вчера в 19:14
Общество

Минтруд допустил увеличение числа безработных до 6 миллионов человек

Котяков отметил, что Минтруд предполагает, что число безработных может достигнуть 5-6 млн человек.
MosTimes вчера в 18:12
35
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 апреля.
RT на русском 27 апреля в 01:00
329
Здоровье

Источником коронавируса в Дивеевском монастыре оказались паломники

Вспышка коронавируса в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре в произошла из-за паломников, которые приезжают туда из многих регионов страны, в том числе с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Взгляд.ру вчера в 11:32
22
Авто

Автопром поддержат 15 млрд рублей

Речь идет о продлении программ льготного автокредитования. На это планируется выделить 15 млрд рублей.
Avtodrug 27 апреля в 07:00
30
Общество

Россияне заподозрили чиновников в поджоге леса и избили их

Lenta.ru вчера в 23:22
186
Политика

Владимир Путин продлил период нерабочих дней в России до 11 мая

Нерабочие дни, введенные ранее президентом России Владимиром Путиным в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 продляются до 11 мая.
AmurMedia.ru вчера в 10:56
Политика

Владимир Путин выступит с очередным обращением по коронавирусу

Сегодня, 28 апреля, президент Владимир Путин выступит с очередным обращением к россиянам.
Челябинск Сегодня вчера в 06:57
3,7K
Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Газета.Ru вчера в 20:43
2,5K
Здоровье

Врачи нашли причину поражения легких у больных с коронавирусом

О цепочке изменений, которые вызывает в теле больных коронавирусная инфекция, рассказал вице-президент Российского научного медицинского общества терапевтов доктор медицинских наук, профессор Леонид Лазебник в интервью изданию «Аргументы и факты».
НовостиВолгограда.ру вчера в 05:06
45
Общество

В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая

"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости вчера в 13:05
66
Общество

В Приморье вводится масочный режим

С 30 апреля на территории Приморского края вводится масочный режим в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, сообщила пресс-служба правительства региона.
Коммерсантъ вчера в 22:57
106
Армия и оружие

Силовики 11 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

РИА Новости вчера в 02:44
5
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 26 апреля в 02:53
2,2K
Авто

Изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств

С 1 апреля 2020 года вступил в силу Федеральный закон №98-ФЗ «Изменение сроков проведения техосмотра».
Оka.fm вчера в 03:30
4
Экономика

С 27 апреля в России меняются правила наличных расчетов

С сегодняшнего дня в Российской Федерации меняются правила наличных расчетов, выпущенные Центробанком, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 27 апреля в 10:41
82
Футбол

Вратаря «Крыльев Советов» накажут за интервью с критикой властей

Волга Ньюс вчера в 01:39
36
Политика

В Раде высмеяли идею назначить Саакашвили вице-премьером

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" в Верховной Раде Вадим Рабинович высмеял предложения назначить экс-президента Грузии и бывшего губернатора одного из украинских регионов Михаила Саакашвили новым вице-премьером.
РИА Новости вчера в 17:11
Политика

Владимир Путин обратился к гражданам России

«Глубоко соболезную тем, кого постигло горе, кто переживает невосполнимую утрату близких», — сказал глава государства.
Говорит Москва вчера в 12:56
6
Общество

Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август

Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
437
Общество

В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом

Еще 67 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 16:33
377
Политика

В деле о сбитом Boeing MH17 появился генерал ФСБ

1. Возможным фигурантом дела о сбитом Boeing называют генерал-полковника Андрея Бурлаку «Русская служба Би-би-си», ссылаясь на собственные источники, пишет, что под псевдонимом «Владимир Иванович» в деле о сбитом авиалайнере проходит генерал Андрей Бурлака.
Lenta.ru вчера в 10:03
1,3K
Кино

Режиссер нового «Хэллоуина» снимет сериал «Восставший из ада» для HBO

Дэвид Гордон Грин, который уже возродил одну культовую хоррор-франшизу - "Хэллоуин" 2018 года собрал внушительную кассу, и сиквелы не за горами - возьмется теперь возрождать другую, не менее культовую.
Российская газета вчера в 05:10
1
Экономика

Курские ИП без работников могут получить безвозмездную выплату

Согласно постановлению Правительства РФ от 24 апреля 2020 года за №576 ИП без работников могут получить безвозмездную выплату от государства в размере 12 130 руб.
ТРК Сейм (Курск) вчера в 05:24
8
Армия и оружие

Пентагон опубликовал видеозаписи с НЛО

Пентагон опубликовал на своем сайте видеозаписи, на которых запечатлены "неопознанные явления".
РИА Новости 27 апреля в 14:18
2,1K
Армия и оружие

Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем

REGNUM вчера в 22:15
2
Общество

В Москве за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом

Оперативный штаб по противодействию коронавирусу сообщил, что за сутки в столице скончались 67 больных, у которых была подтверждена инфекция.
Росбалт вчера в 16:50
3
Политика

Путин предложил разработать новый план поддержки населения

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать новый пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан, а также масштабный план восстановления экономики.
Моя Москва.онлайн вчера в 12:02
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