Финансы
ИА НовороссияКурс рубля снизился по отношению к доллару и евро
Информация, поступающая с обменных площадок свидетельствует о снижении курса рубля по отношению к доллару и евро. Об этом сообщают данные Московской биржи, передаёт RT.
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Рубль укрепляется вечером на фоне ослабления негативных сигналов с рынка нефти
Интерфаксвчера в 12:49
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Комментарии
Общество
Стало известно, как алтайские школьники будут учиться в мае
Учебный год в Республике Алтай из-за коронавируса закончится досрочно Каникулы у школьников с 1 по 8 классы начнутся с 1 мая По ее словам, дополнительно в мае запланированы военные сборы для десятиклассников.
АМИТЕЛ вчера в 23:35
Общество
Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи коронавирусом
Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.
РБК вчера в 17:00
Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Вчера, 28 апреля, стало известно о том, что нерабочие дни по стране продлены до 11 мая.
Лезги газет вчера в 19:14
Общество
Минтруд допустил увеличение числа безработных до 6 миллионов человек
Котяков отметил, что Минтруд предполагает, что число безработных может достигнуть 5-6 млн человек.
MosTimes вчера в 18:12
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 апреля.
RT на русском 27 апреля в 01:00
Здоровье
Источником коронавируса в Дивеевском монастыре оказались паломники
Вспышка коронавируса в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре в произошла из-за паломников, которые приезжают туда из многих регионов страны, в том числе с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Взгляд.ру вчера в 11:32
Авто
Автопром поддержат 15 млрд рублей
Речь идет о продлении программ льготного автокредитования. На это планируется выделить 15 млрд рублей.
Avtodrug 27 апреля в 07:00
Общество
Россияне заподозрили чиновников в поджоге леса и избили их
Lenta.ru вчера в 23:22
Политика
Владимир Путин продлил период нерабочих дней в России до 11 мая
Нерабочие дни, введенные ранее президентом России Владимиром Путиным в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 продляются до 11 мая.
AmurMedia.ru вчера в 10:56
Политика
Владимир Путин выступит с очередным обращением по коронавирусу
Сегодня, 28 апреля, президент Владимир Путин выступит с очередным обращением к россиянам.
Челябинск Сегодня вчера в 06:57
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Газета.Ru вчера в 20:43
Здоровье
Врачи нашли причину поражения легких у больных с коронавирусом
О цепочке изменений, которые вызывает в теле больных коронавирусная инфекция, рассказал вице-президент Российского научного медицинского общества терапевтов доктор медицинских наук, профессор Леонид Лазебник в интервью изданию «Аргументы и факты».
НовостиВолгограда.ру вчера в 05:06
Общество
В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости вчера в 13:05
Общество
В Приморье вводится масочный режим
С 30 апреля на территории Приморского края вводится масочный режим в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, сообщила пресс-служба правительства региона.
Коммерсантъ вчера в 22:57
Армия и оружие
Силовики 11 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
РИА Новости вчера в 02:44
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Авто
Изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств
С 1 апреля 2020 года вступил в силу Федеральный закон №98-ФЗ «Изменение сроков проведения техосмотра».
Оka.fm вчера в 03:30
Экономика
С 27 апреля в России меняются правила наличных расчетов
С сегодняшнего дня в Российской Федерации меняются правила наличных расчетов, выпущенные Центробанком, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 27 апреля в 10:41
Футбол
Вратаря «Крыльев Советов» накажут за интервью с критикой властей
Волга Ньюс вчера в 01:39
Политика
В Раде высмеяли идею назначить Саакашвили вице-премьером
Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" в Верховной Раде Вадим Рабинович высмеял предложения назначить экс-президента Грузии и бывшего губернатора одного из украинских регионов Михаила Саакашвили новым вице-премьером.
РИА Новости вчера в 17:11
Политика
Владимир Путин обратился к гражданам России
«Глубоко соболезную тем, кого постигло горе, кто переживает невосполнимую утрату близких», — сказал глава государства.
Говорит Москва вчера в 12:56
Общество
Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август
Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
Общество
В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом
Еще 67 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 16:33
Политика
В деле о сбитом Boeing MH17 появился генерал ФСБ
1. Возможным фигурантом дела о сбитом Boeing называют генерал-полковника Андрея Бурлаку «Русская служба Би-би-си», ссылаясь на собственные источники, пишет, что под псевдонимом «Владимир Иванович» в деле о сбитом авиалайнере проходит генерал Андрей Бурлака.
Lenta.ru вчера в 10:03
Кино
Режиссер нового «Хэллоуина» снимет сериал «Восставший из ада» для HBO
Дэвид Гордон Грин, который уже возродил одну культовую хоррор-франшизу - "Хэллоуин" 2018 года собрал внушительную кассу, и сиквелы не за горами - возьмется теперь возрождать другую, не менее культовую.
Российская газета вчера в 05:10
Экономика
Курские ИП без работников могут получить безвозмездную выплату
Согласно постановлению Правительства РФ от 24 апреля 2020 года за №576 ИП без работников могут получить безвозмездную выплату от государства в размере 12 130 руб.
ТРК Сейм (Курск) вчера в 05:24
Армия и оружие
Пентагон опубликовал видеозаписи с НЛО
Пентагон опубликовал на своем сайте видеозаписи, на которых запечатлены "неопознанные явления".
РИА Новости 27 апреля в 14:18
Армия и оружие
Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем
REGNUM вчера в 22:15
Общество
В Москве за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом
Оперативный штаб по противодействию коронавирусу сообщил, что за сутки в столице скончались 67 больных, у которых была подтверждена инфекция.
Росбалт вчера в 16:50
Политика
Путин предложил разработать новый план поддержки населения
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать новый пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан, а также масштабный план восстановления экономики.
Моя Москва.онлайн вчера в 12:02