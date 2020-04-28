Финансы
ИА НовороссияКурс рубля снизился по отношению к доллару и евро
Информация, поступающая с обменных площадок свидетельствует о снижении курса рубля по отношению к доллару и евро. Об этом сообщают данные Московской биржи, передаёт RT.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 10:05, Ашберн
Комментарии
Политика
Песков: Путин проведет очередное «большое выступление»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин проведет большое выступление в рамках совещания с руководителями регионов по мерам борьбы с COVID-19, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:24
Происшествия
На Кубани коронавирус подтвержден еще у 51 человека
В Минздраве Кубани уточнили, что в Краснодаре зафиксировано 18 новых случаев, в Сочи шесть новых больных, а в Ейске - четыре.
За рулем Кубань 04:33
Здоровье
Врачи больницы №6 Курска заявили о геноциде медработников
Авторами письма стали сотрудники пульмонологического, реанимационного, приемного отделений «Курской горбольницы №6». Медработники сообщили, что согласно приказу Курского комитета здравоохранения больница превращена в «отстойник».
Kursk.com 06:34
Общество
В России может появиться кодекс служебного поведения полицейских
Новый кодекс этики для полицейских внесет дополнения в правила поведения сотрудников в интернете, подчеркнул Владимир Воронцов.
Эхо Москвы 04:31
Общество
Более 300 случаев коронавируса зафиксировано в системе ФСИН
Количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом среди сотрудников и работников ведомства составляет 271.
Коммерсантъ 09:05
Армия и оружие
Пентагон опубликовал видео с НЛО
В заявлении Пентагона отмечается, что запечатленные на видео объекты по-прежнему оцениваются как "неопознанные".
Газета.Ru вчера в 15:00
Общество
Во Франции после 11 мая откроются все ТЦ, кроме кафе и ресторанов
Решение по поводу открытия кафе и ресторанов после введенного из-за коронавируса карантина во Франции будет приниматься в конце мая, заявил во вторник премьер-министр страны Эдуар Филипп, выступая в Национальном собрании (нижней палате парламента).
РИА Новости 09:56
Шоу-бизнес
Звезда «Уральских пельменей» рассказала о личной жизни Юлии Михалковой
Юлия Михалкова, актриса, звезда «Уральских пельменей», писательница и просто красавица, свою личную жизнь держит подальше от чужих глаз.
7Дней.ру вчера в 10:30
Энергетика
Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»
Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 04:46
Общество
В Черном море нашли затонувший теплоход «Армения»
Специалисты Минобороны РФ и Российского географического общества обнаружили на дне Черного моря затонувший во время Великой Отечественной войны теплоход «Армения».
Кубань 24 вчера в 10:42
Политика
Лавров ответил на обвинения в адрес России о дезинформации
В конце марта госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о коронавирусе.
РИА Новости 09:15
Политика
Лавров опроверг данные о российском «отравителе» в Чехии
Глава МИД России Сергей Лавров опроверг данные о российском «отравителе» в Чехии, которые распространяли местные СМИ.
Lenta.ru 09:20
Происшествия
В Казани задержали ректора технологического университета
Сотрудники спецслужб провели задержание ректора Казанского национального исследовательского технологического университета Сергея Юшко прямо на рабочем месте, в его кабинете.
Российская газета 05:32
Политика
Путин заявил о возрастающих рисках паводков и пожаров в России
Президент России Владимир Путин напомнил, что риски паводков и пожаров объективно возрастают в весенне-летний период, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:41
Политика
Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины
Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru 08:33
Политика
Путин поручил представить срочный план разработки вакцин от COVID-19
Во вторник, 28 апреля, стало известно, что президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания с представителями медицинского сообщества по вопросам санитарно-эпидемиологической обстановки.
Форпост Северо-Запад 09:07
Политика
12 стран попросили Россию о помощи в борьбе с коронавирусом
Просьбы о помощи в борьбе с распространением коронавируса России передали страны Северной Африки и Ближнего Востока.
Рамблер 08:58
Общество
В Роспотребнадзоре дали прогноз по ситуации с коронавирусом
Замдиректора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский дал прогноз по ситуации с распространением коронавируса в России.
RT на русском 09:51
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Здоровье
Появилась карта распространения коронавируса по районам Петербурга
На сайте Смольного опубликовал доклад руководителя центра имени Алмазова и главы межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгения Шляхто.
Собака.ru 07:05
Экономика
Бизнес просит Минсельхоз предоставить время на выполнение экспортных обязательств по зерну
Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" попросила Минсельхоз России предоставить срок до 15 дней для вывоза на экспорт зерна, которое уже было задействовано в логистической цепочке поставок, следует из письма президента организации Александра Калинина министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.
ТАСС 07:19
Футбол
Гендиректор ЦСКА отреагировал на информацию об уходе Гончаренко
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию Telegram-канала "Ложа прессы" по поводу ухода из клуба главного тренера Виктора Гончаренко.
Pravda.Ru вчера в 10:33
Общество
Глава Башкирии сравнил пандемию коронавируса с фашизмом
Глава Башкирии Радий Хабиров сравнил пандемию коронавирусной инфекции с фашизмом.
Pravda.Ru 08:21
Происшествия
Завершено следствие по делу экс-заместителя мэра Якутска
Завершено следствие по уголовному делу в отношении бывшего заместителя мэра Якутска Василия Гоголева, генерального директора группы компаний "Утум+" Георгия Карамзина и директора одной из коммерческих фирм Татьяны Самсоновой.
Российская газета 06:28
Происшествия
В Башкирии задержали семью умирающего парня
Независимая Уральская газета 09:22
Общество
В Петербурге начнут делать тесты на антитела к коронавирусу
Две российские компании начнут делать тесты на наличие антител к коронавирусу.
Телеканал Санкт-Петербург 08:56
Общество
Совфед оценит этичность обращения Нарусовой в Верховный суд
Глава подкомитета Совета Федерации по этике, зампред комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Мамедов сообщил 27 апреля, что сообщения об обращении сенатора от Республики Тыва Людмилы Нарусовой в Верховный суд непременно проверят.
Право.ру вчера в 12:00