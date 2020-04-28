Финансы

ИА НовороссияИА НовороссияКурс рубля снизился по отношению к доллару и евро

Информация, поступающая с обменных площадок свидетельствует о снижении курса рубля по отношению к доллару и евро. Об этом сообщают данные Московской биржи, передаёт RT.
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Рубль ослабел к доллару и евро

News.ru03:27

Рубль снизился к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Вести.Ru03:24

Рубль подешевел к доллару и евро

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Курсы евро и доллара растут в начале торгов

Газета.Ru03:10

Рубль снижается к доллару и евро

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Курс доллара вырос до 74,78 рубля

ТАСС03:22

Рубль подешевел к доллару и евро на фоне снижающейся нефти

Интерфаксвчера в 03:32
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Политика

Песков: Путин проведет очередное «большое выступление»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин проведет большое выступление в рамках совещания с руководителями регионов по мерам борьбы с COVID-19, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:24
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Происшествия

На Кубани коронавирус подтвержден еще у 51 человека

В Минздраве Кубани уточнили, что в Краснодаре зафиксировано 18 новых случаев, в Сочи шесть новых больных, а в Ейске - четыре.
За рулем Кубань 04:33
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Здоровье

Врачи больницы №6 Курска заявили о геноциде медработников

Авторами письма стали сотрудники пульмонологического, реанимационного, приемного отделений «Курской горбольницы №6». Медработники сообщили, что согласно приказу Курского комитета здравоохранения больница превращена в «отстойник».
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Общество

В России может появиться кодекс служебного поведения полицейских

Новый кодекс этики для полицейских внесет дополнения в правила поведения сотрудников в интернете, подчеркнул Владимир Воронцов.
Эхо Москвы 04:31
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Общество

Более 300 случаев коронавируса зафиксировано в системе ФСИН

Количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом среди сотрудников и работников ведомства составляет 271.
Коммерсантъ 09:05
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Армия и оружие

Пентагон опубликовал видео с НЛО

В заявлении Пентагона отмечается, что запечатленные на видео объекты по-прежнему оцениваются как "неопознанные".
Газета.Ru вчера в 15:00
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Общество

Во Франции после 11 мая откроются все ТЦ, кроме кафе и ресторанов

Решение по поводу открытия кафе и ресторанов после введенного из-за коронавируса карантина во Франции будет приниматься в конце мая, заявил во вторник премьер-министр страны Эдуар Филипп, выступая в Национальном собрании (нижней палате парламента).
РИА Новости 09:56
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Звезда «Уральских пельменей» рассказала о личной жизни Юлии Михалковой

Юлия Михалкова, актриса, звезда «Уральских пельменей», писательница и просто красавица, свою личную жизнь держит подальше от чужих глаз.
7Дней.ру вчера в 10:30
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Энергетика

Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»

Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
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Общество

В Черном море нашли затонувший теплоход «Армения»

Специалисты Минобороны РФ и Российского географического общества обнаружили на дне Черного моря затонувший во время Великой Отечественной войны теплоход «Армения».
Кубань 24 вчера в 10:42
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Политика

Лавров ответил на обвинения в адрес России о дезинформации

В конце марта госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о коронавирусе.
РИА Новости 09:15
Общество

Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» для «Силы Сибири»

Lenta.ru 06:34
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Политика

Лавров опроверг данные о российском «отравителе» в Чехии

Глава МИД России Сергей Лавров опроверг данные о российском «отравителе» в Чехии, которые распространяли местные СМИ.
Lenta.ru 09:20
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Происшествия

В Казани задержали ректора технологического университета

Сотрудники спецслужб провели задержание ректора Казанского национального исследовательского технологического университета Сергея Юшко прямо на рабочем месте, в его кабинете.
Российская газета 05:32
21
Политика

Путин заявил о возрастающих рисках паводков и пожаров в России

Президент России Владимир Путин напомнил, что риски паводков и пожаров объективно возрастают в весенне-летний период, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:41
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Политика

Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины

Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru 08:33
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Политика

Путин поручил представить срочный план разработки вакцин от COVID-19

Во вторник, 28 апреля, стало известно, что президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания с представителями медицинского сообщества по вопросам санитарно-эпидемиологической обстановки.
Форпост Северо-Запад 09:07
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Политика

12 стран попросили Россию о помощи в борьбе с коронавирусом

Просьбы о помощи в борьбе с распространением коронавируса России передали страны Северной Африки и Ближнего Востока.
Рамблер 08:58
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Общество

В Роспотребнадзоре дали прогноз по ситуации с коронавирусом

Замдиректора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский дал прогноз по ситуации с распространением коронавируса в России.
RT на русском 09:51
Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
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Происшествия

В Саратовской области из окна пятиэтажки выпал двухлетний ребенок

REGNUM 09:55
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Здоровье

Появилась карта распространения коронавируса по районам Петербурга

На сайте Смольного опубликовал доклад руководителя центра имени Алмазова и главы межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгения Шляхто.
Собака.ru 07:05
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Экономика

Бизнес просит Минсельхоз предоставить время на выполнение экспортных обязательств по зерну

Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" попросила Минсельхоз России предоставить срок до 15 дней для вывоза на экспорт зерна, которое уже было задействовано в логистической цепочке поставок, следует из письма президента организации Александра Калинина министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.
ТАСС 07:19
Футбол

Гендиректор ЦСКА отреагировал на информацию об уходе Гончаренко

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию Telegram-канала "Ложа прессы" по поводу ухода из клуба главного тренера Виктора Гончаренко.
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Общество

Глава Башкирии сравнил пандемию коронавируса с фашизмом

Глава Башкирии Радий Хабиров сравнил пандемию коронавирусной инфекции с фашизмом.
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Происшествия

Завершено следствие по делу экс-заместителя мэра Якутска

Завершено следствие по уголовному делу в отношении бывшего заместителя мэра Якутска Василия Гоголева, генерального директора группы компаний "Утум+" Георгия Карамзина и директора одной из коммерческих фирм Татьяны Самсоновой.
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Происшествия

В Башкирии задержали семью умирающего парня

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Прокуратура Якутии организовала проверку на Чаяндинском месторождении

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В Петербурге начнут делать тесты на антитела к коронавирусу

Две российские компании начнут делать тесты на наличие антител к коронавирусу.
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Общество

Совфед оценит этичность обращения Нарусовой в Верховный суд

Глава подкомитета Совета Федерации по этике, зампред комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Мамедов сообщил 27 апреля, что сообщения об обращении сенатора от Республики Тыва Людмилы Нарусовой в Верховный суд непременно проверят.
Право.ру вчера в 12:00
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