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Курс рубля сохранит позитивную динамику в начале 2021 года

Регион online
Комсомольская правда
ФАН
АБН
RT на русском
Российская газета
Прогноз курса рубля на конец текущего года и начало следующего дал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Российская валюта за последнюю неделю укрепилась примерно на 3% к доллару и евро благодаря росту цен на нефть и притоку капитала на развивающиеся рынки.В источнике
С чего всё началось
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Каким будет курс рубля в конце года

Сдерживающим фактором для рубля остается вторая волна COVID-19, слабость мировой экономики и частичное закрытие европейских экономик - основных потребителей российского нефти и газа.
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Курс рубля сохранит позитивную динамику в начале 2021 года

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Аналитик озвучил прогноз по курсу рубля на начало 2021 года

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Какую максимальную высоту готов взять курс рубля в 2021 году

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Аналитик спрогнозировал курс рубля в начале 2021 года

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Комсомольская правда13 ноября в 06:23

В Пентагоне призвали завершить все войны с участием США

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ИА Красная Весна12 ноября в 17:20