Курс рубля сохранит позитивную динамику в начале 2021 года
Прогноз курса рубля на конец текущего года и начало следующего дал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Российская валюта за последнюю неделю укрепилась примерно на 3% к доллару и евро благодаря росту цен на нефть и притоку капитала на развивающиеся рынки.В источнике
С чего всё началось
Каким будет курс рубля в конце года
Сдерживающим фактором для рубля остается вторая волна COVID-19, слабость мировой экономики и частичное закрытие европейских экономик - основных потребителей российского нефти и газа.
Российская газета12 ноября в 22:00
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