Прогноз курса рубля на конец текущего года и начало следующего дал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Российская валюта за последнюю неделю укрепилась примерно на 3% к доллару и евро благодаря росту цен на нефть и притоку капитала на развивающиеся рынки.

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