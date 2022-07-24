В ТатарстанеКурс рубля существенно изменится после нового бюджетного правилаКаким будет курс рубля в конце лета и осенью, в интервью "РГ" рассказал специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.ПРАЙМСоветующий скачек будет спровоцирован новыми изменениями от ЦБ и правительства.Online47.ruВ сентябре-октябре, курс рубля ожидается в отметке 70-80 рублей за доллар.В ТатарстанеСегодня стало известно, что блогер Анастасия Ромах для СМИ высказала свое мнение о реальных причинах возвращения Аллы Пугачевой в Российскую Федерацию.В ТатарстанеЧитать далееСвернутьПодробнее о событииКурс рубля существенно изменится после нового бюджетного правилаВ Татарстане00:47Эксперт Вавилов: этой осенью доллар вернется к стоимости в 70-80 рублейOnline47.ru00:20Эксперт Вавилов: Курс рубля кардинально изменится из-за нового бюджетного правилаNVL22:39Эксперт Вавилов: в сентябре-октябре доллар будет стоить 70-80 рублейПРАЙМ21:31Показать ещёОценить108Поделиться