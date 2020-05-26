Финансы
Ньюс-ННКурс рубля укрепился к доллару и евро
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Политика
Путин назвал дату шествия «Бессмертного полка»
Lenta.ru 08:05
Экономика
В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ
Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM 03:06
Экономика
РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки
Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ вчера в 11:25
Армия и оружие
Военные США и курды попали в засаду в сирийском Дейр-эз-Зоре
В районе пункта Рувейшад в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии совместный патруль военнослужащих США и бойцов курдских формирований из "Сил демократической Сирии" (СДС) попал в засаду террористов.
РЕН ТВ 17:40
Авто
Volkswagen назвала цены на новую Jetta в России
Новая Volkswagen Jetta доступна в РФ в трех комплектациях (Origin, Respect, Status) с бензиновыми двигателями 1.6 MPI (110 л.с.) и 1.4 TSI (150 л.с.) по цене от 1 485 000 рублей.
Автоновости дня 05:18
Происшествия
«Интерфакс»: мэр Магаса госпитализирован после ДТП
Мэр ингушской столицы Руслан Арсамаков получил травмы во время автомобильной аварии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 17:32
Здоровье
Названы три симптома сердечного приступа
РИА Новости вчера в 02:19
Футбол
Такими темпами Головин может стать главной звездой «Монако»
Может остаться в команде и полузащитник Жоржиньо, которого многие поспешили отправить в Ювентус.
Советский спорт 03:13
Политика
Трамп анонсировал «мощный» ответ Китаю за действия в Гонконге
Президент США Дональд Трамп пообещал объявить через пару дней о жестких мерах, которые США планируют принять в адрес Китая в ответ на действия Пекина в отношении Гонконга.
РИА Новости 17:21
Политика
Назван «единственный способ» остановить «Северный поток — 2»
"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", — пишет газета.
РИА Новости 10:05
Здоровье
На Украине с 1 июня откроют бассейны и спортзалы
На Украине 1 июня планируется очередное ослабление карантинных ограничений при условии благоприятной эпидемиологической ситуации.
RT на русском 03:11
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин указал на серьезность ситуации с пожарами и паводками в стране и бросил на стол ручку во время совещания с главой МЧС Евгением Зиничевым, министром транспорта Евгением Дитрихом, главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным и руководителями ряда регионов.
Известия 16:08
Энергетика
«Газпром» остался без транзита через Польшу
Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 01:57
Происшествия
В Москве задержали журналиста Илью Азара
В центре Москвы полицейские задержали журналиста «Новой газеты» Илью Азара, заявил «Интерфаксу» адвокат Михаил Бирюков.
Ведомости 11:24
Политика
Михаил Игнатьев подал в суд из-за указа Путина о его увольнении
Экс-глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев подал в Верховный суд России административный иск об оспаривании указа президента о досрочном прекращение его полномочий на посту, следует из картотеки дела.
РИА Новости 16:35
Футбол
Филимонов осудил сокращение доходов футболистов из-за COVID-19
Экс-голкипер «Спартака» и сборной России Александр Филимонов подверг критике практику сокращения зарплат футболистов из-за пандемии COVId-19.
Профиль 17:36
Общество
Депутаты ГД предложили уменьшить возраст для надбавки к пенсии
Депутаты ГД предложили уменьшить возраст для надбавки к пенсии В Госдуму внесен законопроект об уменьшении возраста начисления надбавки к пенсии.
Экспресс газета 24 мая в 23:10
Общество
Рособрнадзор опубликовал новое расписание ЕГЭ-2020
«Таймырский телеграф» – Новый календарный план сформировали на межведомственном заседании по вопросам проведения ЕГЭ и приемной кампании в вузы в 2020 году.
Таймырский телеграф 02:04
Общество
В Приморье смягчили режим введенных из-за коронавируса ограничений
С 26 мая Приморский край приступает к первому этапу снятия ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса, сообщил губернатор региона Олег Кожемяко.
Известия вчера в 23:53
Общество
В Москве скончалось 73 пациента с коронавирусом
В столице, как сообщает штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, скончалось 73 пациента.
Российская газета 15:09
Автоспорт
Дмитрий Мазепин станет инвестором Renault F1?
Дмитрий Мазепин пытался приобрести команду Force India, но в 2018-м по спорному решению внешних управляющих она перешла к консорциуму инвесторов, собранному канадским миллиардером Лоуренсом Строллом – и теперь называется Racing Point.
F1news.ru 11:26
Культура
Зальцбургский фестиваль готовится к открытию
Юбилейная программа, посвященная столетию фестиваля начнется в конце июля открытием специальной выставки, которая завершится в день последнего представления.
Орфей 04:25
Общество
Власти Москвы объяснили штраф за нарушение карантина женщине-инвалиду
Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк объяснил, почему профессор РУДН Ирина Карабулатова, прикованная к постели из-за инвалидности, получила штраф за нарушение самоизоляции.
РИА Новости 07:35
Общество
Аналитики назвали сферы, где проще всего разбогатеть
Аналитики назвали сферы экономики, которые являются наиболее перспективными для будущих миллионеров и миллиардеров.
РЕН ТВ 16:12
Кино
27 мая выйдет трейлер экранизации комикса «Майор Гром: Чумной Доктор»
Завтра пройдет прямой эфир, на котором будет представлен 1-й трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор».
Родной город 05:34
Киберспорт
BlizzCon 2020 отменили, но в начале 2021 года пройдёт онлайн-событие
Blizzard объявила, что BlizzCon в этом году не состоится — из-за пандемии коронавируса его всё же пришлось отменить, поскольку ситуация по миру не становится значительно лучше.
Игромания.ру 15:46
Авто
Польские тюнеры доработали BMW M760Li xDrive
Специалисты польского тюнинг-ателье Auto-Dynamics разработали особенную версию BMW M760Li xDrive.
Goroday.ru 11:49
Происшествия
В Пензе мужчина признался в убийстве девочки-подростка
В Пензе мужчина, обвиняемый в убийстве 14-летней девочки, дал признательные показания, пишет ТАСС.
Газета.Ru 12:47
Экономика
Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19
Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM 12:36