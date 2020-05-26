Финансы

Ньюс-НННьюс-ННКурс рубля укрепился к доллару и евро

Евро потерял в стоимости 37 копеек, опустившись до 77,71 рубля.
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Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03:14

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Вести.Ru03:25

Доллар снизился к рублю на торгах Мосбиржи 26 мая

Экономика сегодня03:19

Почему рубль укрепляется, несмотря на экономический спад, вызванный пандемией

ТАСС08:00

Курс доллара упал до 71 рубля в начале торгов

Газета.Ru03:10

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:01

Доллар и евро начали торги на «Московской бирже» снижением

Финмаркет03:20
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Политика

Путин назвал дату шествия «Бессмертного полка»

Lenta.ru 08:05
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Общество

Действия Take-Two Interactive намекнули на год релиза GTA 6

REGNUM 18:16
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Экономика

В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ

Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM 03:06
1,4K
Экономика

РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки

Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ вчера в 11:25
59
Армия и оружие

Военные США и курды попали в засаду в сирийском Дейр-эз-Зоре

В районе пункта Рувейшад в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии совместный патруль военнослужащих США и бойцов курдских формирований из "Сил демократической Сирии" (СДС) попал в засаду террористов.
РЕН ТВ 17:40
Авто

Volkswagen назвала цены на новую Jetta в России

Новая Volkswagen Jetta доступна в РФ в трех комплектациях (Origin, Respect, Status) с бензиновыми двигателями 1.6 MPI (110 л.с.) и 1.4 TSI (150 л.с.) по цене от 1 485 000 рублей.
Автоновости дня 05:18
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Происшествия

«Интерфакс»: мэр Магаса госпитализирован после ДТП

Мэр ингушской столицы Руслан Арсамаков получил травмы во время автомобильной аварии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 17:32
Здоровье

Названы три симптома сердечного приступа

РИА Новости вчера в 02:19
22
Футбол

Такими темпами Головин может стать главной звездой «Монако»

Может остаться в команде и полузащитник Жоржиньо, которого многие поспешили отправить в Ювентус.
Советский спорт 03:13
Политика

Трамп анонсировал «мощный» ответ Китаю за действия в Гонконге

Президент США Дональд Трамп пообещал объявить через пару дней о жестких мерах, которые США планируют принять в адрес Китая в ответ на действия Пекина в отношении Гонконга.
РИА Новости 17:21
5
Политика

Назван «единственный способ» остановить «Северный поток — 2»

"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", — пишет газета.
РИА Новости 10:05
1,4K
Здоровье

На Украине с 1 июня откроют бассейны и спортзалы

На Украине 1 июня планируется очередное ослабление карантинных ограничений при условии благоприятной эпидемиологической ситуации.
RT на русском 03:11
2
Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин указал на серьезность ситуации с пожарами и паводками в стране и бросил на стол ручку во время совещания с главой МЧС Евгением Зиничевым, министром транспорта Евгением Дитрихом, главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным и руководителями ряда регионов.
Известия 16:08
2,5K
Энергетика

«Газпром» остался без транзита через Польшу

Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 01:57
2K
Происшествия

В Москве задержали журналиста Илью Азара

В центре Москвы полицейские задержали журналиста «Новой газеты» Илью Азара, заявил «Интерфаксу» адвокат Михаил Бирюков.
Ведомости 11:24
34
Политика

Михаил Игнатьев подал в суд из-за указа Путина о его увольнении

Экс-глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев подал в Верховный суд России административный иск об оспаривании указа президента о досрочном прекращение его полномочий на посту, следует из картотеки дела.
РИА Новости 16:35
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Футбол

Филимонов осудил сокращение доходов футболистов из-за COVID-19

Экс-голкипер «Спартака» и сборной России Александр Филимонов подверг критике практику сокращения зарплат футболистов из-за пандемии COVId-19.
Профиль 17:36
Общество

Депутаты ГД предложили уменьшить возраст для надбавки к пенсии

Депутаты ГД предложили уменьшить возраст для надбавки к пенсии В Госдуму внесен законопроект об уменьшении возраста начисления надбавки к пенсии.
Экспресс газета 24 мая в 23:10
1,8K
Общество

Рособрнадзор опубликовал новое расписание ЕГЭ-2020

«Таймырский телеграф» – Новый календарный план сформировали на межведомственном заседании по вопросам проведения ЕГЭ и приемной кампании в вузы в 2020 году.
Таймырский телеграф 02:04
4
Общество

В Приморье смягчили режим введенных из-за коронавируса ограничений

С 26 мая Приморский край приступает к первому этапу снятия ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса, сообщил губернатор региона Олег Кожемяко.
Известия вчера в 23:53
50
Общество

В Москве скончалось 73 пациента с коронавирусом

В столице, как сообщает штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, скончалось 73 пациента.
Российская газета 15:09
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Автоспорт

Дмитрий Мазепин станет инвестором Renault F1?

Дмитрий Мазепин пытался приобрести команду Force India, но в 2018-м по спорному решению внешних управляющих она перешла к консорциуму инвесторов, собранному канадским миллиардером Лоуренсом Строллом – и теперь называется Racing Point.
F1news.ru 11:26
Культура

Зальцбургский фестиваль готовится к открытию

Юбилейная программа, посвященная столетию фестиваля начнется в конце июля открытием специальной выставки, которая завершится в день последнего представления.
Орфей 04:25
Общество

Власти Москвы объяснили штраф за нарушение карантина женщине-инвалиду

Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк объяснил, почему профессор РУДН Ирина Карабулатова, прикованная к постели из-за инвалидности, получила штраф за нарушение самоизоляции.
РИА Новости 07:35
393
Общество

Аналитики назвали сферы, где проще всего разбогатеть

Аналитики назвали сферы экономики, которые являются наиболее перспективными для будущих миллионеров и миллиардеров.
РЕН ТВ 16:12
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Кино

27 мая выйдет трейлер экранизации комикса «Майор Гром: Чумной Доктор»

Завтра пройдет прямой эфир, на котором будет представлен 1-й трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор».
Родной город 05:34
29
Киберспорт

BlizzCon 2020 отменили, но в начале 2021 года пройдёт онлайн-событие

Blizzard объявила, что BlizzCon в этом году не состоится — из-за пандемии коронавируса его всё же пришлось отменить, поскольку ситуация по миру не становится значительно лучше.
Игромания.ру 15:46
Авто

Польские тюнеры доработали BMW M760Li xDrive

Специалисты польского тюнинг-ателье Auto-Dynamics разработали особенную версию BMW M760Li xDrive.
Goroday.ru 11:49
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Происшествия

В Пензе мужчина признался в убийстве девочки-подростка

В Пензе мужчина, обвиняемый в убийстве 14-летней девочки, дал признательные показания, пишет ТАСС.
Газета.Ru 12:47
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Экономика

Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19

Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM 12:36
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