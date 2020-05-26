Финансы
Вести.RuРубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов. Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 71,12-71,49 руб.
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Происшествия
Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным
Lenta.ru вчера в 23:35
Армия и оружие
В России начались испытания колесной версии гаубицы «Коалиция-СВ»
«Центральный научно-исследовательский институт Буревестник» приступил к испытаниям первой малой серии перспективной самоходной гаубицы «Коалиция-СВ» на колесной базе.
Военное дело 02:07
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил ручку на стол во время совещания по борьбе с паводками и пожарами, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:24
Общество
Собянин анонсировал дальнейшее смягчение ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ближайшее время власти города планируют дальнейшее поэтапное смягчение действующих ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 09:48
Политика
Назван «единственный способ» остановить «Северный поток — 2»
"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", — пишет газета.
РИА Новости 10:05
Общество
В Москве скончалось 73 пациента с коронавирусом
В столице, как сообщает штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, скончалось 73 пациента.
Российская газета 15:09
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ 08:01
Общество
В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения
По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости вчера в 10:30
Фигурное катание
Видео неловкого момента с Загитовой набрало более 22 млн просмотров
Discover24 04:46
Армия и оружие
В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА
Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM 00:40
Армия и оружие
Танковые подразделения ЛНР выведены на передовую
Отмечается, что танковые подразделения выведены в районы сосредоточения, где их местоположение не противоречит Минским договорённостям.
Новостной фронт 10:08
Здоровье
Минздрав зафиксировал рост смертности трудоспособного населения
Смертность населения трудоспособного возраста в России превысила показатели аналогичного периода 2019 года.
Общественное телевидение России 08:28
Общество
Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ
Рособрнадзор назвал новые даты проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
РБК вчера в 14:17
Общество
В России у кошки обнаружили коронавирус
РИА Новости 12:01
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассказала правду о разводе с Джиганом
Живут Джиган и Оксана действительно вместе, но, по словам Самойловой, только лишь как отец и мать для их детей.
Paparazzi.ru вчера в 16:18
Авто
Петербургский завод Toyota начал экспортировать автомобили в Армению
Петербургский завод «Тойота Мотор» начал экспорт автомобилей Toyota Camry и RAV4 в эту страну.
Петербургский дневник 10:44
Экономика
Накопительные пенсии с августа повысят на 9,13%
С 1 августа накопительные пенсии увеличат на 9,13%. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России во вторник, 26 мая.
Известия 10:47
Финансы
Бывший глава Минфина США предупредил об опасности для доллара
Доллар как основная мировая валюта обеспечивает ставкам по долларовым активам США низкий уровень.
Политическая Экспертиза 07:51
Общество
Серпуховичей предупредили о необходимости оформлять пропуска
В пропуске обязательно должен быть указан номер машины, штраф за его отсутствие - 5000 рублей (ч. 4. ст. 3.18.1 КоАП г. Москвы).
Московский Комсомолец 04:38
Происшествия
Персонал саратовской больницы пожаловался в СК на невыплату надбавок
19 мая губернатор Валерий Радаев заявлял, что в Саратовской области все 2 653 медика, работающие с коронавирусными больными, получили региональные и федеральные стимулирующие выплаты.
СаратовБизнесКонсалтинг 11:01
Киберспорт
Battle Pass к The International 2020 выйдет 25 мая
CyberSport.ru 24 мая в 14:55
Армия и оружие
Пентагон обвинил Россию в переброске авиации в Ливию
Россия направила в Ливию военные самолеты для поддержки действий наемников, участвующих в боях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, говорится в заявлении Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM).
РБК 11:08
Общество
Mail.ru Group оставила сотрудников на удаленной работе до сентября
Сотрудники Mail.ru Group продолжат работать в удаленном режиме до 1 сентября, сообщил на своей странице в Facebook вице-президент по коммуникациям интернет-холдинга Очир Манджиков.
Ведомости 14:25
Энергетика
Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+
Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+ В ходе предстоящей июньской встречи ОПЕК+ Россия может поддержать углубление ограничений добычи нефти.
Коммерсантъ 13:30
Здоровье
Патяшина сообщила, когда в Татарстане будут новые послабления режима
Что касается масочно-перчаточного режима, он остается на всех этапах снятия ограничений – и на втором, и на третьем.
Chelny-biz.ru 07:41
Фигурное катание
Трусова обрадовалась третьему попаданию в Книгу рекордов Гиннесса
Фигуристка из РФ Александра Трусова отреагировала на третье попадание в Книгу рекордов Гиннесса, отмечает «PБК-Спорт».
ProstoProSport 03:00