Финансы

Вести.RuВести.RuРубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов. Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 71,12-71,49 руб.
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Почему рубль укрепляется, несмотря на экономический спад, вызванный пандемией

ТАСС08:00

Доллар и евро начали торги на «Московской бирже» снижением

Финмаркет03:20

Доллар снизился к рублю на торгах Мосбиржи 26 мая

Экономика сегодня03:19

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03:14

Курс доллара упал до 71 рубля в начале торгов

Газета.Ru03:10

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:01

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Вести.Ru03:25
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Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 15:19, Ашберн
Происшествия

Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным

Lenta.ru вчера в 23:35
654
Армия и оружие

В России начались испытания колесной версии гаубицы «Коалиция-СВ»

«Центральный научно-исследовательский институт Буревестник» приступил к испытаниям первой малой серии перспективной самоходной гаубицы «Коалиция-СВ» на колесной базе.
Военное дело 02:07
9
Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил ручку на стол во время совещания по борьбе с паводками и пожарами, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:24
1,3K
Общество

Собянин анонсировал дальнейшее смягчение ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ближайшее время власти города планируют дальнейшее поэтапное смягчение действующих ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 09:48
540
Политика

Назван «единственный способ» остановить «Северный поток — 2»

"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", — пишет газета.
РИА Новости 10:05
1,4K
Общество

В Москве скончалось 73 пациента с коронавирусом

В столице, как сообщает штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, скончалось 73 пациента.
Российская газета 15:09
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Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Коммерсантъ 08:01
4,8K
Общество

В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения

По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости вчера в 10:30
1,2K
Фигурное катание

Видео неловкого момента с Загитовой набрало более 22 млн просмотров

Discover24 04:46
5
Армия и оружие

В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА

Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM 00:40
2,9K
Политика

Путин одобрил выдвижение главы Брянской области на второй срок

Коммерсантъ 09:31
177
Армия и оружие

Танковые подразделения ЛНР выведены на передовую

Отмечается, что танковые подразделения выведены в районы сосредоточения, где их местоположение не противоречит Минским договорённостям.
Новостной фронт 10:08
1
Здоровье

Минздрав зафиксировал рост смертности трудоспособного населения

Смертность населения трудоспособного возраста в России превысила показатели аналогичного периода 2019 года.
Общественное телевидение России 08:28
1,7K
Общество

Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ

Рособрнадзор назвал новые даты проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
РБК вчера в 14:17
4
Общество

В России у кошки обнаружили коронавирус

РИА Новости 12:01
417
Политика

Порошенко в очередной раз не явился на допрос в ГБР

REGNUM 04:28
12
Футбол

Роналду поинтересовался мнением подписчиков о своей новой прическе

SM News 13:44
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова рассказала правду о разводе с Джиганом

Живут Джиган и Оксана действительно вместе, но, по словам Самойловой, только лишь как отец и мать для их детей.
Paparazzi.ru вчера в 16:18
16
Авто

Петербургский завод Toyota начал экспортировать автомобили в Армению

Петербургский завод «Тойота Мотор» начал экспорт автомобилей Toyota Camry и RAV4 в эту страну.
Петербургский дневник 10:44
9
Общество

Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов

Газета.Ru 12:04
532
Экономика

Накопительные пенсии с августа повысят на 9,13%

С 1 августа накопительные пенсии увеличат на 9,13%. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России во вторник, 26 мая.
Известия 10:47
1K
Финансы

Бывший глава Минфина США предупредил об опасности для доллара

Доллар как основная мировая валюта обеспечивает ставкам по долларовым активам США низкий уровень.
Политическая Экспертиза 07:51
12
Общество

Серпуховичей предупредили о необходимости оформлять пропуска

В пропуске обязательно должен быть указан номер машины, штраф за его отсутствие - 5000 рублей (ч. 4. ст. 3.18.1 КоАП г. Москвы).
Московский Комсомолец 04:38
109
Происшествия

Персонал саратовской больницы пожаловался в СК на невыплату надбавок

19 мая губернатор Валерий Радаев заявлял, что в Саратовской области все 2 653 медика, работающие с коронавирусными больными, получили региональные и федеральные стимулирующие выплаты.
СаратовБизнесКонсалтинг 11:01
5
Киберспорт

Battle Pass к The International 2020 выйдет 25 мая

CyberSport.ru 24 мая в 14:55
Армия и оружие

Пентагон обвинил Россию в переброске авиации в Ливию

Россия направила в Ливию военные самолеты для поддержки действий наемников, участвующих в боях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, говорится в заявлении Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM).
РБК 11:08
377
Общество

Mail.ru Group оставила сотрудников на удаленной работе до сентября

Сотрудники Mail.ru Group продолжат работать в удаленном режиме до 1 сентября, сообщил на своей странице в Facebook вице-президент по коммуникациям интернет-холдинга Очир Манджиков.
Ведомости 14:25
Энергетика

Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+

Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+ В ходе предстоящей июньской встречи ОПЕК+ Россия может поддержать углубление ограничений добычи нефти.
Коммерсантъ 13:30
1
Здоровье

Патяшина сообщила, когда в Татарстане будут новые послабления режима

Что касается масочно-перчаточного режима, он остается на всех этапах снятия ограничений – и на втором, и на третьем.
Chelny-biz.ru 07:41
39
Фигурное катание

Трусова обрадовалась третьему попаданию в Книгу рекордов Гиннесса

Фигуристка из РФ Александра Трусова отреагировала на третье попадание в Книгу рекордов Гиннесса, отмечает «PБК-Спорт».
ProstoProSport 03:00
1
Как работают Яндекс.Новости?
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