Финансы
Ньюс-ННКурс рубля укрепился к доллару и евро
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Политика
Экс-глава Чувашии Игнатьев подал в суд на Путина
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в Верховный суд на президента РФ Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 16:25
Политика
Косачев: США превратились в мирового шантажиста номер один
США превратились в мирового шантажиста №1, от которого страдают даже собственные союзники.
Российская газета 00:43
Наука
Коронавирус идеально адаптировался к организму человека
Команда ученых из Австралии рассказала об «идеальной адаптированности» коронавируса к человеческому организму.
Lenta.ru вчера в 20:28
Политика
Байден назвал Трампа дураком за «ложную мужественность»
Кандидат в президенты США Джо Байден резко высказался в адрес нынешнего хозяина Белого дома, который приехал на церемонию по случаю Дня Поминовения без защитной маски.
Российская газета 00:25
Политика
Путин предложил провести акцию «Бессмертный полк» 26 июля
РИАМО вчера в 08:29
Общество
IKEA объяснила разницу цен в России и на Украине
Шведская компания IKEA, продающая мебель и товары для дома, объяснила, почему цены в украинских магазинах сети выше, чем в российских.
Газета.Ru 01:46
Космос
В США провалились испытания системы воздушного запуска ракеты-носителя
Испытания системы воздушного запуска ракеты-носителя американской компании Virgin Orbit завершились 25 мая неудачей.
Известия 25 мая в 17:38
Общество
В Москве начали действовать только столичные цифровые пропуска
Для передвижения по Москве на любом транспорте с 27 мая начали действовать только столичные цифровые пропуска.
Коммерсантъ вчера в 23:57
Общество
Нарушивших самоизоляцию жертв домашнего насилия освободят от наказания
Нарушивших самоизоляцию жертв домашнего насилия, а также тех, кто нарушил режим «в состоянии крайней необходимости», не будут привлекать к ответственности.
Lenta.ru 00:07
Шоу-бизнес
Пригожин ответил Шнурову стихами
Продюсер Иосиф Пригожин в стихотворной форме ответил музыканту Сергею Шнурову, с которым у него произошел конфликт.
Взгляд.ру вчера в 11:41
Экономика
СМИ узнали о планах продлить мораторий на проверки бизнеса
Мораторий на проверки бизнеса, который действует до конца 2020 года, может быть продлен еще на два месяца, сообщают «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников и представителя Минэкономразвития.
РБК 01:43
Экономика
Продажи смартфонов в России резко упали
Продажи смартфонов в России в штуках сократились на 42% в апреле по сравнению с предыдущим месяцем, подсчитали в исследовательской компании GfK, сообщают «Ведомости».
РБК 00:37
Происшествия
В общежитии УрФУ скончалась студентка из Гвинеи
В общежитии УрФУ № 1 на улице Большакова, 79 скончалась студентка из Гвинеи. Трагедия произошла накануне вечером.
Областная газета 01:46
Общество
24 новых случая коронавируса выявили в Удмуртии
По состоянию на утро 27 мая в Удмуртии выявлено 24 новых случая коронавирусной инфекции, сообщил в соцсетях глава республики Александр Бречалов.
ИжевскИнфо.РУ 01:09
Экономика
Накопительные пенсии в России повысят
Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости вчера в 08:05
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты. Об этом говорит статистика Центрального Банка России.
Piter.tv вчера в 03:53
Шоу-бизнес
Алена Гаврилова выглядит подавленной после разрыва с Эмином Агаларовым
Поклонники не могли не заметить, что Алена выглядела уставшей и подавленной.
Grazia вчера в 22:31
Общество
Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru вчера в 12:04
Общество
Forbes узнал детали письма «крабового короля» Бастрыкину
Находящийся в розыске бизнесмен Олег Кан, который в прошлом был одним из крупнейших добытчиков краба в России, написал письмо главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.
РБК 01:16
Технологии
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru вчера в 23:05
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК вчера в 17:00
Авто
Составлен рейтинг самых надежных пятилетних кроссоверов
Дни24 24 мая в 05:20
Общество
Власти Москвы объяснили штраф за нарушение карантина женщине-инвалиду
Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк объяснил, почему профессор РУДН Ирина Карабулатова, прикованная к постели из-за инвалидности, получила штраф за нарушение самоизоляции.
РИА Новости вчера в 07:35
Общество
В Саратовской области разрешили торговать нижним бельем
С сегодняшнего дня на территории региона разрешена работа торговых точек, которые занимаются реализацией нижнего белья, чулочно-носочной продукции, галантереи, головных уборов, детской одежды и обуви, в том числе ортопедической.
Регион 64 00:41
Космос
Началось создание прототипа российского частного космического корабля
Говорит Москва 00:43
Армия и оружие
ВМС США опубликовали кадры перехвата своего самолета российскими Су-35
Шестой флот ВМС США заявил о «небезопасном» перехвате своего разведывательного самолета Poseidon P-8A двумя российскими истребителями Су-35 над Средиземным морем.
Известия вчера в 22:27
Фигурное катание
Видео неловкого момента с Загитовой набрало более 22 млн просмотров
Discover24 вчера в 04:46
Экономика
Сбербанк снизил ставку рефинансирования ипотеки
Сбербанк уменьшил ставку рефинансирования ипотеки. Отныне перекредитоваться в банке можно под 8,5 процента годовых.
Lenta.ru 25 мая в 08:25
Общество
В России у кошки обнаружили коронавирус
Анализы пятилетней кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных.
РИА Новости вчера в 12:01