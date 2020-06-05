Финансы

Ньюс-НННьюс-ННКурс рубля укрепился к доллару и евро

Доллар США подешевел на 34 копейки. За него сегодня предлагают 68,82 рубля.
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Рубль растет к доллару и евро в начале торгов 5 июня

Газета.Ru03:28

Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро

Росбалт03:57

Курс рубля повышается в начале торгов

Банки.ру03:30

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился до 68,86 рубля

ТАСС03:23

Рубль вырос к доллару и евро на старте торгов

Экономика сегодня04:27

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:01

Рубль растет к доллару и евро в начале дня

ПРАЙМ03:10
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Здоровье

В России раскрыли детали лечения зараженных коронавирусом в барокамере

Lenta.ru 15:47
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Общество

В Роскачестве назвали самые опасные продукты

Моя Москва.онлайн 02:22
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Наука

II группа крови названа самой незащищенной от коронавируса

II группа крови названа учеными самой незащищенной от коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 06:38
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Происшествия

На Ямале произошел несанкционированный слив нефтепродуктов в почву

РИА Новости 13:10
2
Происшествия

В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу

В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток.
Российская газета 05:52
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Шоу-бизнес

Собчак высказалась о скандале в семье хоккеиста «Оттавы» Зайцева

К сожалению, очень часто именно спортсмены находятся в центре подобных скандалов с детьми.
RT на русском 12:33
Политика

В ФРГ допустили введение штрафных пошлин на газ из США

Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США, если Вашингтон не прекратит давление на "Северный поток – 2". Об этом РИА "Новости" заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
Газета.Ru 13:43
254
Армия и оружие

Северный флот станет пятой военно-административной единицей России

С 1 января 2021 года Северный флот станет самостоятельной военно-административной единицей России.
RT на русском 18:14
Религия

Православные верующие отмечают родительскую субботу накануне Троицы

РИА Новости 17:20
20
Здоровье

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru 15:37
232
Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM 07:42
1,8K
Общество

В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать

В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:19
86
Происшествия

Полиция задержала более десяти пикетчиков у здания МВД в Москве

Ведомости 12:54
68
Армия и оружие

Северный флот начал следить за фрегатом ВМС Франции в Баренцевом море

Военные суда Северного флота Вооруженных сил России приступили к наблюдению за фрегатом Aquitaine ВМС Франции, который вошел в акваторию Баренцева моря 5 июня, приводит РИА "Новости" сообщение Национального центра управления обороной РФ.
Газета.Ru 14:31
24
Происшествия

В Иркутской области при пожаре погибли четверо детей

Коммерсантъ 17:54
Общество

В Химках курьеры Delivery Club объявили забастовку

Курьеры пригрозили руководству Delivery Club отказом от смен до тех пор, пока не будут восстановлены прежние условия труда.
Говорит Москва 08:26
257
Общество

Основатель Reddit ушел из совета директоров в пользу черного кандидата

Интерфакс 16:01
Космос

В Роскосмосе оценили опасность приближающегося к Земле астероида

Низкую опасность представляет для Земли приближающийся к ней астероид, 5 июня сообщила пресс-служба Роскосмоса.
ИА Красная Весна 10:01
10
Общество

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 11:48
130
Технологии

Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон

В совместной беседе эксперта агентства «Прайм» российским журналистам рассказали, как можно определить или заподозрить что ваш телефон прослушивается.
Evo-rus.com вчера в 10:05
331
Общество

Строгие ограничения в Москве снимут до 1 июля

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строгие меры по эпидемиологической безопасности, введенные в Москве в связи с пандемией коронавируса COVID-19, будут сняты к 1 июля.
Газета.Ru вчера в 14:21
2,1K
Общество

Власти Подмосковья отказались открывать торговые центры

Ридус 15:41
96
Общество

Мурашко назвал вызывающие тревогу из-за коронавируса регионы

«Забайкальский край вызывает тревогу определенную», — отметил министр. Таких регионов еще «достаточно большое количество», добавил Мурашко.
РБК 16:12
2
Здоровье

Роспотребнадзор оценил безопасность занятий спортом на улице в масках

Занятия фитнесом на улице и прогулки в защитных масках безопасны для людей, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
iReactor вчера в 09:04
448
Музыка

Максим Фадеев представил новый проект после роспуска своего лейбла

Музыкальный продюсер Максим Фадеев представил в Instagram нового артиста своего лейбла MALFA - певицу MÁYRUN.
Rambler News Service 11:05
18
Общество

Жители России 5 июня смогут увидеть полутеневое лунное затмение

Москва, 5 июня 2020, 09:14 — REGNUM Сегодня, 5 июня, вечером жителя России смогут наблюдать полутеневое лунное затмение, сообщается на сайте Московского планетария.
REGNUM 02:14
12
Общество

В России создают снайперскую винтовку с дальностью стрельбы до 7 км

Снайперская винтовка DXL-5, способная поражать цели на максимальной дальности 7 км, создаётся в России.
RT на русском 04:10
2,1K
Гаджеты

Обновление Windows 10 несовместимо с Intel Optane

Если ошибка не исчезает, то обновление Windows 10 May 2020 Update придется удались с ПК.
The GEEK вчера в 09:18
507
Общество

Политолога Николая Платошкина отправили под домашний арест

Жена Платошкина сообщила, что в их квартире на Ленинском проспекте в Москве прошли обыски.
Говорит Москва вчера в 16:50
3,7K
Футбол

Сердце остановилось, отдышалось и снова пошло. 21 год великому матчу

В хите «Сердце остановилось» музыкант перечислил такие пункты, и спорить с ним совершенно не хотелось.
Inc-news.ru 09:24
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